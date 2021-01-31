Счет 1:0: чем обернется противостояние инвесторов на Уолл-стрит

Прецедент на американской фондовой бирже со взлетом акций GameStop и разорением хедж-фондов не окажет существенного влияния на рынки, едины во мнении опрошенные «Известиями» аналитики . Разве что произошедший случай может повлечь пересмотр оценки рисков ликвидности. Для России пока возможность противостояния розничных инвесторов с профессионалами также маловероятна , солидарны они. Причинами аналитики называют только зарождающийся рынок розничного инвестирования, а также недостаточную подкованность новичков в теме .

Опрокинутые «волки»

Целенаправленные действия частных инвесторов на американской фондовой бирже привели к стремительному росту акций розничной сети магазинов по продаже видеоигр, игровых консолей и аксессуаров GameStop. С начала года бумаги компании подскочили с $20 до $388 за штуку . В результате такого взлета крупные хедж-фонды, которые делали ставку на снижение стоимости акций, понесли миллиардные убытки. По их прогнозам, корпорация, чья продукция теряла спрос из-за развития технологий, должна была «пойти ко дну» и принести им прибыль на падении котировок.

История противостояния между профессиональными брокерами и любителями инвестиций на бирже началась в конце ноября 2020-го. Частные инвесторы сообщества WallStreetBets на портале Reddit сговорились сыграть против гигантов Уолл-стрит и не дать им «потопить» очередную компанию, в частности GameStop . Начав скупать ее бумаги в онлайн-приложении Robinhood, они существенно увеличили их стоимость, а сообщения хедж-фондов о переоцененности акций еще больше раззадорило их. Котировки рекордно выросли, а капитализация компании превысила $10 млрд.

В результате стремительного роста акций профессиональные трейдеры, сделавшие ранее шорт (англ. short sale — короткие продажи с расчетом фиксации прибыли на падении котировок. — «Известия»), были вынуждены заново выкупать бумаги из-за внезапного роста, чтобы не потерять ранее вложенные деньги. По оценкам аналитиков компании S3 Capital, потери фондов в итоге неудачных действий составили $5 млрд . Основную часть убытков понес фонд Melvin Capital.

Приструнили розничных инвесторов, целенаправленно скупающих акции GameStop, сбои в Robinhood и других брокерских приложениях 27 января. А позже и блокировка доступа к акциям крупных компаний, в том числе вышеупомянутой . Ответной реакцией инвесторы-любители закидали сервис Robinhood негативными оценками и комментариями, а также исками об ущемлении их прав и обвинениями в продажности и сговоре с хедж-фондами. В свою очередь, последние намерены обратиться в комиссию по ценным бумагам и биржам с доказательствами о сговоре на рынке.

В целом, как пишет Bloomberg, этот случай может изменить продажи на короткой позиции на рынке, на которой инвесторы ранее зарабатывали миллиарды. Произошедшее на бирже привлекло внимание и Белого дома, там заявили, что «следят за ситуацией».

Счет 1:0 После того как Robinhood запретила своим пользователям торговать акциями Gamestop, около Нью-Йоркской фондовой биржи собрались демонстранты Global look Press/Keystone Press Agency/John Lamparski

К слову, акции GameStop — это только начало. Пользователи Reddit за сутки подняли курс Dogecoin почти на 470% . Участники сообществ CryptoCurrency и SatoshiStreetBets (называют себя «крипто-версией» WallStreetBets) начали координировано скупать криптовалюту-мем. За день ее стоимость поднялась с $0,007 до $0,075, но позже курс снизился до $0,05. И хоть цена периодически скачет, пользователи Reddit просят не продавать криптовалюту и продолжать «давить». Их цель — повысить цену токена до $1 или «отправить доге в космос» . Кстати, росту «мемной» криптовалюты отчасти способствовал твит Илона Маска с обложкой вымышленного журнала Dogue (отсылка к Vogue).

Последствия и риски

По мнению управляющего активами «БКС Мир инвестиций» Андрея Русецкого, влияние на фондовые рынки у этой истории будет минимальным. «Победу» одержат профессиональные участники, которым на помощь придет регулятор и ужесточит ситуацию для розничных игроков . Позиция частных инвесторов изначально проигрышная, они лишь могут «прокатиться» на волатильности, но исход для GameStop будет печальный. Потому как котировки ее акций просто оторвались от реальности, отметил он.

Ландшафт на американском рынке не поменяется , солидарен с аналитиком и частный инвестор Евгений Черных. Рынок стремится к фундаментальным оценкам , и если показатели компании плохие, то никакие инвесторы ее не «загонят» вверх, и в определенный момент всё вернется на круги своя.

С точки зрения фондов и других профессиональных участников рынка практически ничего не изменится , считает директор аналитического департамента «Фридом Финанс» Вадим Меркулов. Единственное — будет пересмотрена оценка рисков ликвидности. Но в брокерском бизнесе подход Robinhood совершил революцию, начав комиссионную войну и геймификацию процесса, которые и стали драйвером роста любопытства ритейл-инвесторов.

Он добавил: учитывая повышенный интерес молодежи к инвестициям, через пять лет доля американцев, имеющих брокерских счет, может перевалить за 65% от всего населения против нынешних 55%.

Скорее комиссия по ценным бумагам примет меры вплоть до остановки торгов такими инструментами , уверен директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков. По его словам, делать выводы о том, что за такими движениями стоят лишь частные непрофессиональные инвесторы, преждевременно. По мнению старшего аналитика компании Forex Optimum Александра Розмана, безнаказанность в этом вопросе может стать примером для других набегов на рынки и разорения хедж-фондов.

Сценарий для России

Для РФ подобные истории не новы, они были в 2008 году, например, ралли акций «Уралкалия », напоминает Ярослав Кабаков. Однако привлечение частных инвесторов через соцсети — новшество для российского рынка , но на такие действия регулятор может отреагировать жестко, отметил он. По мнению управляющего директора компании «Универ Капитал» Артема Лютика, отечественная площадка вряд ли присоединится к сценарию. Так как фондовый рынок пока не достиг такого широкого размаха и в целом у населения довольно средний уровень финансовой грамотности .

На российском рынке вряд ли возможен такой сценарий, считает и Евгений Черных. Подобные кампании ограничиваются ростом некоторых акций в один-два дня на 10–15%, но не более. Причины в низком проникновении интернета, а также в уровне знаний новичков. В этом плане меры, принимаемые Центробанком, только приветствуются, они помогут им не обжечься , отметил он.

По словам шеф-аналитика ТелеТрейд Петра Пушкарева, на рынке акций РФ не слишком развита игра на понижение , тогда как вся соль нынешнего всплеска в том, что армия трейдеров-малышей заставила огромные фонды закрыть шорт-позиции. Вместе с тем он полагает, что не помешало бы проработать превентивные методы регулятора для остановки торгов в таких случаях, которые уберегут рынок от ненужных потрясений. Тем более на волне рекордного притока инвесторов в 5 млн по итогам 2020-го.

По мере роста числа частных инвесторов они будут становиться всё большей движущей силой , считает Андрей Русецкий. Он добавил: уже есть множество случаев взлета акций благодаря скупкам розничных игроков, основанных на сообщениях в телеграм-каналах.

В пятницу в ходе торгов индексы Мосбиржи и РТС просели сильнее, чем 27 и 28 января, — на 1,98% и 1,23% соответственно.