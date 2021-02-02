Как фишка ляжет: количество неквалифицированных игроков на бирже резко возросло

В России в 2020-м приток розничных инвесторов в фондовый рынок суммарно превысил показатели всех предыдущих лет, составив 5 млн. Всего по итогам года их число достигло рекордных 8,8 млн. По мере роста популярности торговли на бирже и развития технологий актуальными становятся знания о стратегии и тактике поведения. Подробности — в материале «Известий».

Мосбиржа предупреждает

Торговая площадка 1 февраля выступила с сообщением, в котором отметила «высокую волатильность цен на серебро на международных рынках и значительный рост его стоимости на фоне активного обсуждения этой темы в СМИ и социальных сетях». Биржа обратила внимание «всех участников торгов и, в частности, физических лиц на высокие риски торговли инструментами срочного рынка» , а также напомнила, что «при значительных изменениях в цене биржевого инструмента и при росте волатильности возможно повышение требований к гарантийному обеспечению».

Без сложных финпродуктов

На защиту неквалифицированных розничных участников финансового рынка направлен и внесенный в Госдуму законопроект, которые запрещает продажу неопытным инвесторам сложных финансовых продуктов до начала тестирования. Само обязательное тестирование неквалифицированных инвесторов на право покупки сложных инвестиционных продуктов предполагается начать раньше — не с 1 апреля 2022 года, а с 1 октября 2021 года. До этого срока будет действовать запрет на продажу сложных финпродуктов.

Миллионы новичков

По оценкам Банка России, в 2020 году на фондовый рынок пришли 4 млн новых инвесторов — физических лиц. При этом у большинства из них, по оценке ЦБ, нет ни достаточного опыта, ни профильных знаний. Столь масштабный приток новичков в ЦБ объяснили ростом субститутов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) — продуктов, определить цену и доходность по которым тяжело даже людям со специальным образованием. По словам первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, в такие инвестиционные продукты с «мутной» структурой россияне вложили порядка 600 млрд рублей, и есть сомнения по поводу того, что «ожидания граждан, приобретших такие продукты, соответствуют действительности».

«Обманутые дольщики» 2.0

Президент России Владимир Путин в ходе совещания о ситуации в банковской сфере отметил, что на фоне снижения ставок по депозитам граждане выбирают другие опции для вложения своих средств. По словам главы государства, необходимо избежать ситуаций, при которых инвесторы стали бы новой версией «обманутых дольщиков». «Это по определению более рискованно, чем банковские вклады. Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, не являясь при этом профессиональными инвесторами, нужно позаботиться о снижении их рисков, — потребовал Путин. — Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков!»

GameStop вместо Game over

Впрочем, даже не имеющие специального образования, опыта и подготовки инвесторы тоже иногда могут преуспеть на фондовом рынке. Один из самых громких и нетривиальных случаев, подтверждающих это, произошел (и продолжает происходить) в последние месяцы в США. Там пользователи соцсети Reddit, состоящие в различных инвестиционных группах, смогли целенаправленно взвинтить стоимость акций GameStop — сети магазинов, торгующих видеоиграми, приставками и другими геймерскими товарами. Котировки ценных бумаг компании взлетели в десятки раз, а хедж-фонды с Уолл-стрит, которые исходя из объективных данных по прибыли и другим показателям прогнозировали GameStop новые серьезные финансовые проблемы, понесли миллиардные убытки.

Предупрежден — вооружен

«Известия» собрали наиболее важные советы для новоиспеченных инвесторов :

1. Сформировать диверсифицированный портфель, разделив активы на надежные и рискованные инструменты. В первом случае это могут быть облигации, выпускаемые государством, во втором — акции частных надежных компаний и предприятий из разных отраслей. Такой подход позволит подстраховаться от рисков и получить высокую прибыль.

2. Настрой на долгосрочные инвестиции, так как вложения в фондовый рынок — игра вдолгую. Вместе с тем важно избавиться от иллюзии сиюминутных и баснословных доходов.

3. Всегда держать голову трезвой. Не паниковать, реагируя на волатильность котировок акций и убытки.

4. Важно не спекулировать, пытаясь переиграть рынок за счет активного управления.

5. Непрерывное обучение. В трейдинге важно держать «руку на пульсе».

6. Делать покупки, основываясь на собственных анализах и наблюдениях. Иногда тренды бывают ложными.

7. Обратить внимание на инвестиционные пакеты, сформированные брокерами. Например, через покупку ETF и ПИФов.

8. Использовать магию сложного процента, который дает существенный математический эффект на долгом горизонте.