Путин заявил о важности защиты инвесторов

Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить защиту граждан, которые инвестируют в ценные бумаги. Об этом он заявил в ходе совещания о ситуации в банковской сфере в понедельник, 1 февраля.

Путин подчеркнул, что в настоящее время снижаются кредитные ставки, а также ставки по депозитам. Это приводит к тому, что россияне выбирают другой способ для вложения финансов.

По словам главы государства, необходимо избежать ситуаций, при которых инвесторы стали бы новой версией «обманутых дольщиков».

«Это по определению более рискованно, чем банковские вклады. Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, не являясь при этом профессиональными инвесторами, нужно позаботиться о снижении их рисков. Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков!» — заявил он.

Ранее в январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перечислил в разговоре с журналистами меры для снижения социального неравенства в стране. По его словам, необходимо снижать уровень бедности, создавать новые рабочие места и поддерживать малый и средний бизнес.

Также президент России Владимир Путин, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что посткризисное восстановление экономики в мире идет непросто. Он также указал на рост социальной напряженности в обществе.

Он отметил, что комфортное жилье, достойная зарплата или пенсия, качественная медицина и образование являются четырьмя основными приоритетами развития глобальной экономики.

Кроме того, в качестве основной задачи, российский лидер назвал выход из бедности.