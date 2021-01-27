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Путин заявил о росте социальной напряженности и непростом восстановлении экономики

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Президент России Владимир Путин заявил, что посткризисное восстановление экономики в мире идет непросто. Такое мнение он выразил в среду, 27 января, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в 2021 году проходит онлайн.

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«Только за первые девять месяцев прошлого года потеря трудового дохода в мире составила $3,5 трлн. И этот показатель продолжает расти, а значит, растет и социальная напряженность в обществе. При этом посткризисное восстановление идет непросто. Если 20–30 лет назад проблему можно было решить за счет стимулирующей макроэкономической политики ... то сегодня такие механизмы уже по сути исчерпали себя», — сказал Путин.

Он также указал на рост социальной напряженности в обществе. Путин отметил, что наращивание экономических проблем и неравенство раскалывают общество.

«Системные социально-экономические проблемы порождают такое общественное недовольство, что это требует особого внимания, требует того, чтобы эти проблемы решались по существу», — сказал он.

Российский лидер также добавил, что надежда на то, что их можно «задвинуть в угол» — опасная иллюзия.

«Опасная иллюзия, что их можно, что называется, проигнорировать, пропустить, загнать куда-то в угол. Она чревата серьезными последствиями. В таком случае общество все равно будет разделено и политически, и социально», — подчеркнул Путин.

Кроме того, выступая на форуме, президент России отметил, что перекосы в глобальном социальном развитии стали результатом догматической политики ряда стран в 1980-х годах.

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