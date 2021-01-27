Путин назвал причину перекосов в глобальном социальном развитии

Перекосы в глобальном социальном развитии стали результатом догматической политики ряда стран в 1980-х годах. Об этом в среду, 27 января, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн.

«По оценкам Международной организации труда, в 2019 году 21%, или 267 млн молодых людей в мире, нигде не учились и нигде не работали. И даже среди работающих 30% живут с доходов ниже $3,2 в сутки. Такие перекосы в глобальном социально-экономическом развитии стали прямым результатом политики, проводившейся в 80-е годы прошлого века, и зачастую вульгарно провалившихся и догматических», — сказал Путин.

Он отметил, что доходы в развитых странах достались 1% населения, а у остальных людей материальное благосостояние не росло.

«Глобализация привела к значительному увеличению прибыли крупных транснациональных, и прежде всего американских и европейских компаний. Если говорить о прибыли компаний — кому достались доходы? Ответ известен, очевиден — 1% населения. А что произошло в жизни остальных людей? За последние 30 лет в ряде развитых стран доходы более половины граждан в реальном выражении стагнировали, не росли, а вот стоимость услуг образования, здравоохранения увеличилась. И знаете, в какую величину? Втрое», — подчеркнул Путин.

Кроме того, по словам российского лидера, в развитых странах проблема расслоения в доходах населения более глубокая, чем в развивающихся.

Также Путин назвал общей ответственностью обеспечение позитивного развития в мире и избежание мрачной картины деградации. По его словам, в настоящий момент наблюдаются риски нарастания противоречий в мировой политике и экономике.

Российский лидер добавил, что основная задача на сегодняшний день ― это выход из бедности.

О том, что Путин выступит на Давосском форуме, стало известно 24 января. В последний раз российский лидер приезжал на форум в 2011 году, в 2009 году он участвовал в ВЭФ как глава российского правительства.