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Путин выступит на Давосском форуме на следующей неделе

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Президент России Владимир Путин на следующей неделе выступит на Давосском форуме, а также проведет совещание с российским правительством. Рабочий график российского лидера на предстоящую неделю озвучил ведущий Павел Зарубин на телеканале «Россия 1» в воскресенье, 24 января.

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Как отмечал ранее в этот же день интернет-ресурс Octagon.Media, президент выступит в Давосе 27 января.

«Давосская неделя» должна пройти в дистанционном режиме с 25 по 29 января. Встреча будет посвящена теме «Великая перезагрузка». В дискуссии примут участие главы государств и правительств, политики и ученые, лидеры мирового бизнеса из десятков стран. В ходе мероприятия они обсудят свои взгляды на состояние мира в 2021 году.

Всемирный экономический форум (ВЭФ), который традиционно проходит зимой в Давосе, перенесли на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса. В этом году он пройдет в Швейцарии с 18 по 21 мая.

На высшем уровне Россия не была представлена в Давосе уже давно. Последний раз Путин приезжал на форум в 2011 году, премьер-министр — в 2013 году (оба раза это был Дмитрий Медведев). Путин участвовал в ВЭФ в 2009 году как глава кабмина.

Однако каждый год даже после ухудшения отношений с Западом и введения санкций Россия отправляет в Давос представительную делегацию во главе с кем-то из вице-премьеров, высокопоставленных чиновников, руководителей госбанков и госкомпаний.

Исключением стали 2019 год, когда главой делегации стал министр экономики Максим Орешкин, и 2020 год, когда в России перед форумом поменялось правительство и Орешкин также участвовал в сессии ВЭФ, но уже не будучи министром и еще не будучи помощником президента.

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