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Путин заявил о рисках роста противоречий в мировой политике и экономике

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В настоящий момент наблюдаются риски нарастания противоречий в мировой политике и экономике, заявил в среду, 27 января, президент России Владимир Путин в ходе онлайн-выступления на «Давосской неделе».

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«Эта пандемия обострила проблемы дисбаланса, также ранее уже накопившиеся в мире. Есть все основания полагать, что существуют риски дальнейшего нарастания противоречий, и такие тенденции могут проявляться практически во всех сферах», — сказал глава государства.

Он указал на то, что пандемия ускорила преобразования, предпосылки для которых сформировались за долгое время до нее.

«Действительно трудно не заметить коренных трансформаций в глобальной экономике, политике, социальной жизни, технологиях. Пандемия коронавируса, ставшая серьезным вызовом всему человечеству, подстегнула, ускорила структурные изменения, предпосылки для которых уже были достаточно давно сформированы», — констатировал президент.

По его словам, наряду с экономическими трансформациями в обществе намечается тенденция к усилению расслоения как внутри стран, так и на глобальном уровне.

«Мы видим кризис прежних моделей и инструментов экономического развития, усиление социального расслоения как на глобальном уровне, так и в отдельных странах. Мы об этом и раньше говорили, но сегодня это вызывает резкую поляризацию общественных взглядов, провоцирует рост популизма, правого и левого радикализма и других крайностей», — отметил глава государства.

Текущую ситуацию российский лидер с опорой на мнение специалистов сравнил с кризисом 30-х годов прошлого столетия.

«Конечно же, в истории нет прямых параллелей, но некоторые эксперты — я с уважением отношусь к их мнению — сравнивают текущую ситуацию с 30-ми годами прошлого века», — добавил Путин.

Аргументируя эту точку зрения, он провел параллели между масштабом и комплексным характером вызовов и потенциальных угроз того времени и нынешнего периода.

Экономический кризис в 2020 году оказался самым тяжелым для мира минимум за последние полвека. Спад в мировой экономике, по оценкам МВФ, составит 4,9%, тогда как в 2008 году мировой ВВП сократился всего лишь на 1%.

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