Распускаются бочки: сколько продержатся рекордные цены на нефть

Решение ОПЕК+ и перспективы восстановления спроса оказали поддержку новогодним нефтяным ценам, позволив им превысить отметку в $56 за баррель впервые с конца февраля 2020 года. Однако, несмотря на рост стоимости сырья в 6–7% с начала года, эксперты не спешат говорить о восстановлении рынка нефти. Аналитики полагают, что карантинные меры и рост производства нефти в США скорректируют стоимость черного золота до $40–45 за баррель.

Худшее позади

Первая новогодняя неделя завершилась нефтяными рекордами. Мировые цены на нефть ускорили рост в пятницу вечером. Стоимость североморской марки Brent поднималась выше $56 за баррель впервые с 25 февраля 2020 года. И хоть такая цена продержалась всего несколько минут, подъем с начала недели составил 6–7%.

Цены на нефть получили поддержку от перспектив по добыче после решений ОПЕК+, полагает управляющий партнер консалтинговой компании WMT Consult Екатерина Косарева. 5 января члены альянса завершили двухдневное заседание, на котором определились параметры сделки сразу на два месяца вперед. Текущие условия соглашения продлены практически для всех стран, но Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте, а ряд других участников, напротив, решили дополнительно ее сократить.

В частности, Саудовская Аравия решила снизить добычу на 1 млн баррелей в сутки сверх полагающейся ей квоты. То есть в июне добыча в королевстве упадет не на 2,5 млн, как планировалось ранее, а на 3,5 млн до уровня в 7,5 млн баррелей в сутки. Дополнительно на 180 тыс. баррелей в июне урежут добычу ОАЭ и Кувейт. Таким образом, в первом летнем месяце сокращение в ОПЕК+ благодаря этим усилиям совокупно может вырасти до 10,8 млн б/с вместо оговоренных 9,7 млн б/с. При условии, что все без исключения участники выполнят взятые на себя обязательства.

— Мы видим, что самая худшая ситуация уже позади — это апрель-май прошлого года, — отметил по итогам заседания стран ОПЕК+ вице-премьер Александр Новак. — Он (спрос. — «Известия») постепенно восстанавливается, несмотря на все неопределенности и новые локдауны.

Борьба с COVID-19

Дополнительную поддержку ценам на нефть оказали и новости о борьбе с пандемией.

— Во-первых, сразу несколько иностранных изданий заявили о признании российской вакцины «Спутник V», а во-вторых, о своем вакцинировании заявил ряд мировых лидеров, — отметила Екатерина Косарева.

Ранее главные причины, которые позволяют доверять российской вакцине от коронавируса, назвал журналист американского агентства Bloomberg Сэм Фазели. Он отметил, что уровень эффективности препарата, измерявшийся на каждом промежуточном этапе анализа данных, во всех трех случаях превысил отметку в 90%, что свидетельствует о хорошем соотношении компонентов вакцины. Кроме того, в ходе ее испытаний не было выявлено ни одного случая тяжелого течения болезни. «Спутником V» привился и московский корреспондент The New York Times Эндрю Крамер, который опубликовал колонку о своем выборе, отметив профессионализм российских ученых, а также «долгую и легендарную практику разработки вакцин». Кроме того, о сделанных прививках от коронавируса сообщили Елизавета II и принц Филипп.

Распускаются бочки Фото: РИА Новости/Абзал Калиев

Эксперты ждут отмены ограничений на передвижение после увеличения масштабов вакцинации на Западе. К концу первого полугодия аналитики Bank of America (BofA) прогнозируют рост цен на Brent.

— Во второй половине наступившего года мы ожидаем роста нефтяных котировок до $60 за баррель, — подтвердил и аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. — К этому времени мир увидит результаты применения вакцин, что повлечет за собой послабление карантинных мер и рост мировой экономики.

В настоящее время для вакцинации в разных странах мира используются три вакцины: российская «Спутник V», британская AstraZeneca и американо-немецкая Pfizer-BioNTech.

Не без препятствий

Тем не менее пока ситуация на рынке нефти остается довольно хрупкой. На сегодняшний момент карантинные меры продолжают действовать во всем мире и спрос на нефть вряд ли восстановится в I квартале наступившего года, считает главный инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин. Сдерживающим фактором выступает и статистка по буровым установкам США.

Число буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру увеличилось в декабре в месячном выражении на 30 единиц, или на 2,8%, до 1104 штук, напомнил эксперт. Об этом свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. В США, согласно данным компании, показатель в месячном выражении вырос на 29 единиц, или на 9%, составив 339 штук, в Канаде — на пять единиц (на 5%), до 100 установок.

В последние месяцы США увеличили производство нефти на миллион баррелей. По прогнозам экспертов, в 2021 году справедливая цена нефти будет находится на уровне $40–45 за баррель.

Распускаются бочки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Как я уже говорил, такая цена комфортна для производителей, — заключил Максим Шеин.

Говорить о полном восстановлении рынка нефти преждевременно, согласна и Екатерина Косарева из WMT Consult.

— Кроме роста производства нефти в США, стоит напомнить про «двоечников» из ОПЕК+. Не стоит забывать о том, что каждый раз, как только рынок начинает восстанавливаться, у некоторых членов альянса возникает желание нарастить добычу для пополнения своих бюджетов, — напомнила она.

Поэтому эксперт не исключает, что цены вновь окажутся на уровне $40–45 за бочку.