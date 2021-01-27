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Путин назвал общей ответственностью позитивное развитие в мире

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Президент России Владимир Путин в среду, 27 января, в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе назвал общей ответственностью обеспечение позитивного развития в мире и избежание мрачной картины деградации.

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Российский лидер указал на негативные демографические последствия, которыми оборачивается социальный и ценностный кризис. Они могут привести к потере человечеством целых цивилизационных и культурных материков.

«Наша общая ответственность сегодня заключается в том, чтобы избежать такой перспективы, похожей на мрачную антиутопию, обеспечить развитие по иной, позитивной, гармоничной и созидательной траектории», — сказал Путин в своем онлайн-выступлении.

Также в ходе своей речи глава государства заявил, что основная мировая задача на сегодняшний день ― это выход из бедности. Причиной перекосов в глобальном социальном развитии, по его словам, стала догматическая политика ряда стран в 1980-х годах. Путин подчеркнул, что доходы в развитых странах достались одному проценту населения, а у остальных людей материальное благосостояние не росло.

«Давосская неделя» проходит в дистанционном режиме с 25 по 29 января. Встреча посвящена теме «Великая перезагрузка». Участие в дискуссии примут главы государств и правительств, политики и ученые, лидеры мирового бизнеса из десятков стран.

При этом Всемирный экономический форум (ВЭФ), который традиционно проходит зимой в Давосе, перенесли из-за пандемии коронавируса. В этом году он пройдет в Швейцарии с 18 по 21 мая.

О том, что Путин выступит на Давосском форуме, стало известно 24 января. В последний раз российский лидер приезжал на форум в 2011 году, в 2009 году он участвовал в ВЭФ как глава российского правительства.

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