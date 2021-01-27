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Путин назвал основной задачей выход из бедности

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Основная задача на сегодняшний день ― это выход из бедности. Об этом в среду, 27 января, заявил президент России Владимир Путин во время онлайн-выступления на «Давосской неделе».

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«По оценкам Всемирного банка, в Китае, например, число людей с более низкими доходами сократилось с 1,1 млрд человек в 1990 году до менее чем 300 млн в последние годы. Это, безусловно, успех Китая. В России с 64 млн человек в 1999 году до порядка 5 млн в настоящее время. И мы считаем, что это тоже движение вперед в нашей стране ― в самом главном, кстати говоря, направлении», ― сказал глава государства.

Также Путин подчеркнул, что одними из ключевых вызовов, которые в настоящее время стоят перед мировым сообществом, являются социально-экономические проблемы.

Президент России подчеркнул, что они порождают сильное общественное недовольство, а иллюзия того, что эти проблемы можно проигнорировать или «загнать куда-то в угол», чревата серьезными последствиями.

«Давосская неделя» проходит в дистанционном режиме с 25 по 29 января. Встреча посвящена теме «Великая перезагрузка». Участие в дискуссии примут главы государств и правительств, политики и ученые, лидеры мирового бизнеса из десятков стран.

При этом Всемирный экономический форум (ВЭФ), который традиционно проходит зимой в Давосе, перенесли из-за пандемии коронавируса. В этом году он пройдет в Швейцарии с 18 по 21 мая.

О том, что Путин выступит на Давосском форуме, стало известно 24 января. В последний раз российский лидер приезжал на форум в 2011 году, в 2009 году он участвовал в ВЭФ как глава российского правительства.

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