В Кремле рассказали о мерах по снижению социального неравенства в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 января перечислил в разговоре с журналистами меры для снижения социального неравенства в стране.

«Это борьба с бедностью, в том числе благодаря тем мерам, которые будут обсуждаться сегодня, создание новых рабочих мест, поддержка малого и среднего бизнеса, что позволяет большему числу граждан заниматься предпринимательством», — сказал Песков.

Кроме того, по его словам, в государстве необходимо создавать благоприятную атмосферу в сфере инвестиций.

«Это комплексная задача, <...> все меры, которые принимаются, так и или иначе направлены на достижение этой цели», — подытожил пресс-секретарь.

Накануне президент России Владимир Путин, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что посткризисное восстановление экономики в мире идет непросто. Он также указал на рост социальной напряженности в обществе.

Он отметил, что комфортное жилье, достойная зарплата или пенсия, качественная медицина и образование являются четырьмя основными приоритетами развития глобальной экономики.

Кроме того, в качестве основной задачи, российский лидер назвал выход из бедности.

В середине января премьер-министр России Михаил Мишустин в видеоприветствии участникам Гайдаровского форума сообщил, что в 2021 году макроэкономическими приоритетами страны станут сохранение бюджетной и долговой устойчивости, разумные заимствования на рынке и сохранение инфляции на низком уровне.