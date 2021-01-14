Мишустин назвал приоритеты российской экономики на 2021 год

В 2021 году макроэкономическими приоритетами России станут сохранение бюджетной и долговой устойчивости, разумные заимствования на рынке и сохранение инфляции на низком уровне. Об этом в четверг, 14 января, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеоприветствии участникам Гайдаровского форума.

Он уточнил, что правительство РФ ожидает инфляцию в 2021 году в пределах целевого уровня 4%.

«В сфере макроэкономики нашими приоритетами по-прежнему будут сохранение бюджетной и долговой устойчивости, разумные размеры заимствований на рынке и сохранение низкой инфляции. В прошлом году этот показатель превысил целевой уровень. Ожидаем, что он вернется в прежние границы уже по итогам этого года», — сказал премьер.

Кроме того, российские власти планируют запустить отдельный инвестиционный цикл, чтобы увеличить в стране число рабочих мест с достойной заработной платой.

«Главную роль и в повышении благосостояния, и в борьбе с бедностью должны сыграть рост заработной платы и восстановление занятости. Именно такие факторы в первую очередь определяют доходы домохозяйств. Кроме того, на это ориентирован уровень пенсий и социальных пособий. Для того чтобы увеличить количество рабочих мест с достойной заработной платой, мы планируем запустить новый инвестиционный цикл», — отметил глава правительства.

С этой целью будет расширено использование механизма заключения инвестиционных соглашений.

«В перспективе мы планируем расширить использование этого механизма, перейти к заключению соглашений в электронном виде с использованием государственной информационной системы, расширить доступ бизнеса к этому инструменту», — уточнил Мишустин.

По его словам, кабинет министров планирует повышать привлекательность и эффективность предпринимательства, внедрять удобные налоговые режимы, снижать административную нагрузку и развивать инфраструктуру.

«В целом сегодняшняя ситуация — лишь отклонение, а не уход с траектории устойчивого экономического роста. Нам ещё очень многое предстоит сделать. Но особое внимание будет уделено восстановлению экономики и доходов граждан», — заключил премьер.

8 января Мишустин заявил, что абсолютное большинство мероприятий общенационального плана восстановления экономики исполняется.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что отечественная экономика будет развиваться в оптимистичном ключе. По его словам, также важна реализация поставленных целей национальных проектов.

В конце декабря первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что стране в ближайшие три-четыре года предстоит изменить экономическую модель и обозначить новые точки роста. Он выразил мнение, что такие меры дадут дополнительный прирост внутреннего валового продукта в ближайшие годы в 1,5–2 п.п.