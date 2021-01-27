Путин назвал четыре гаранта развития глобальной экономики

Комфортное жилье, достойная зарплата или пенсия, качественная медицина и образование являются четырьмя основными приоритетами развития глобальной экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время онлайн-выступления на Давосской неделе в среду, 27 января.

«У человека должна быть комфортная среда для жизни — это жилье и доступная инфраструктура, транспортная, энергетическая, коммунальная. И, конечно, экологическое благополучие», — сказал он.

Президент добавил, что человек должен быть уверен, что не останется без работы, «которая даст устойчивый, растущий доход и, соответственно, достойный уровень жизни».

По словам Путин, человек должен иметь доступ к действенным механизмам обучения в течение всей своей жизни, позволяющий ему развиваться и строить карьеру, а после ее завершении получить достойную пенсию и социальный пакет.

Также, по мнению российского лидера, гражданин должен иметь уверенность в получении качественной, эффективной медпомощи, в том, что система здравоохранения в любом случае гарантирует доступ к современному уровню услуг.

На этом же форуме президент назвал главной задачей на сегодняшний день выход из бедности. По его словам, в России число людей с более низкими доходами снизилось с 64 млн человек в 1999 году до порядка 5 млн в настоящее время.

«И мы считаем, что это тоже движение вперед в нашей стране. В самом главном, кстати говоря, направлении», ― сказал он.

Глава государства добавил, что приоритеты РФ построены вокруг человека, семьи и направлены на сбережение народа.

«Давосская неделя» проходит дистанционно с 25 по 29 января. Встреча посвящена теме «Великая перезагрузка». В дискуссии поучаствуют главы государств и правительств, политики и ученые, лидеры мирового бизнеса из десятков стран.