Давос требования: Путин заявил о деструктивности экономики «золотого миллиарда»

Важно добиться не только снижения неравенства внутри отдельных государств , но и постепенного сближения экономического уровня разных стран и регионов планеты. Иначе существует вероятность срыва в мировом развитии, чреватого «борьбой всех против всех». Об этом Владимир Путин заявил, выступая на сессии онлайн-форума «Давосская повестка дня 2021», который проходит с 25 по 29 января . Опрошенные «Известиями» эксперты согласны, что расслоение общества на сегодня остается одной из главных проблем. Между тем Владимир Путин во время мероприятия коснулся и других вопросов, в частности будущего отношений Москвы с западными странами и проблемы нехватки вакцин от COVID-19.

Мрачная антиутопия

Владимир Путин принял участие в Давосском форуме впервые с 2009-го, когда он занимал должность премьер-министра. Свое нынешнее выступление он начал с весьма неблагоприятных прогнозов дальнейшего развития обстановки на международной арене , сравнив текущую ситуацию с 30-ми годами XX века. В настоящий момент существует вероятность срыва в мировом развитии, чреватого «борьбой всех против всех», заговорил языком Томаса Гоббса российский лидер. Поэтому сегодня общая ответственность заключается в том, чтобы избежать перспективы, похожей на мрачную антиутопию .

Давос требования Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня 2021» Всемирного экономического форума (ВЭФ) Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Прежде всего глава РФ обратил внимание на социально-экономические проблемы, которые усиливают напряжение в обществе . За последние 30 лет в ряде развитых стран доходы более половины граждан в реальном выражении стагнировали, хотя стоимость услуг образования, здравоохранения росла, подчеркнул президент. Более того, накапливается огромная масса людей, которые по факту оказываются невостребованными. По оценкам Международной организации труда, в 2019 году 21%, или 267 млн, молодых людей в мире нигде не учились и не работали. Однако и среди трудящихся 30% живут с доходом ниже $3,2 в сутки по паритету покупательной способности, посетовал президент.

И здесь глава РФ вновь вспомнил прошлый век, так как в 2020-м падение глобальной экономики стало максимальным со времен Второй мировой войны. По его данным, потери рынка труда к июлю оказались эквивалентны почти 500 млн рабочих мест, а за первые 10 месяцев прошлого года потери трудового дохода в мире составили $3,5 трлн.

«И этот показатель продолжает расти. А значит, растет и социальная напряженность в обществе», — сказал Владимир Путин.

Он уверен, что рост экономических проблем и неравенства, в свою очередь, порождает социальную, расовую и национальную нетерпимость . Между тем нерешенные и нарастающие внутренние социально-экономические проблемы лишь подталкивают к поиску внешнего врага, которого проще обвинить во всех бедах. Поэтому можно ожидать, что в дальнейшем только усилится давление на страны, которые не согласны с ролью «послушных управляемых сателлитов», считает он.

«Подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы — вот в чем опасность, применение силы под тем или иным надуманным предлогом. Это умножает вероятность появления новых горячих точек на нашей планете», — добавил президент.

Учитывая тот факт, что сейчас фундаментальной причиной неустойчивости глобального развития во многом остаются накопленные социально-экономические проблемы, мир не может идти по пути построения экономики, работающей на «золотой миллиард», считает Владимир Путин . По его словам, важно направить реальные усилия на то, чтобы добиться не только снижения социального неравенства внутри отдельных стран, но и постепенного сближения уровня экономического развития разных государств и регионов планеты. При этом президент сразу обозначил несколько ключевых приоритетов: обеспечение граждан жильем, качественной медициной и образованием, а также достойными зарплатами и пенсиями. По его мнению, только те страны, которые смогут добиться прогресса хотя бы по этим четырем направлениям, обеспечат себе устойчивое и инклюзивное развитие.

Давос требования Президент РФ Владимир Путин принимает участие в сессии «Давосская повестка дня 2021» Всемирного экономического форума (ВЭФ) в режиме видеоконференции. Слева на экране — президент Всемирного экономического форума Клаус Мартин Шваб Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

— Ключевым направлением остается и соблюдение прав человека. Общества будут развиваться более стремительно, если те или иные государства не будут ограничивать права своих граждан по политическим либо другим причинам . К сожалению, в условиях глобального регулирования пандемии ситуация в этой области ухудшилась. Безусловно, эпидемиологические меры по борьбе с вирусом важны, но они не должны использоваться властями для того, чтобы ограничивать права людей, лишать их возможности высказывать свое мнение, — пояснила «Известиям» доктор публичного права, приглашенный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Карин Беше-Головко.

Тем не менее член СПЧ Игорь Борисов отметил в беседе с «Известиями», что основой развития, в том числе правозащитных отношений, остается экономика . К примеру, во многих африканских странах только с улучшением экономической ситуации можно ожидать прогресса в области прав человека. При этом эксперт согласен, что расслоение общества — одна из главных проблем, которая сейчас прослеживается.

— В эпоху цифровизации расслоение глобальной экономики только усилилось. Сейчас надо придать больше справедливости системе мировых экономических отношений . Это можно сделать через целый ряд шагов: здесь и реформа международных валютно-финансовых институтов, и повышение роли ООН в ее экономической составляющей. Ведь ликвидация бедности — это не только гуманитарная миссия, это еще и балансировка мировой экономической системы, — сказал «Известиям» заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

Взаимная любовь

Владимир Путин также высказался за укрепление многополярного мира. По его словам, сейчас сформировались разные центры развития со своими самобытными политическими системами и общественными институтами. В связи с этим важно выстроить механизмы согласования их интересов , чтобы естественная конкуренция полюсов развития не обернулись анархией и чередой затяжных конфликтов, считает он. Укрепление кооперации особо важно на фоне борьбы с пандемией. Президент напомнил, что массовая вакцинация доступна сегодня прежде всего гражданам развитых стран, в том время как сотни миллионов людей на планете лишены надежды на подобную защиту.

«На практике такое неравенство может означать общую угрозу, потому что, и это хорошо известно, много раз уже об этом сказали, эпидемия будет затягиваться, будут сохраняться ее неконтролируемые очаги. Она не имеет границ», — подчеркнул он, добавив, что координация мирового сообщества требуется и для решения экологических проблем.

Давос требования Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня 2021» Всемирного экономического форума (ВЭФ). Слева — президент Всемирного экономического форума Клаус Мартин Шваб Фото: РИА Новости/Паскаль Битц

Перед тем как мероприятие перешло в закрытый формат, президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб поинтересовался видением Владимира Путина развития отношений между Россией и Западной Европой. По мнению российского лидера, сегодняшняя ситуация явно ненормальная и сейчас необходимо возвращаться к позитивной повестке дня. Однако нужно подходить к диалогу друг с другом по-честному, избавиться от фобий прошлого, уверен он.

« Мы к этому готовы, мы этого хотим, и мы будем к этому стремиться. Но любовь невозможна, если она декларируется только с одной стороны. Она должна быть взаимной», — резюмировал Владимир Путин.

Уже после участия в форуме Владимир Путин отправился в Александровский сад, где возложил цветы к памятному знаку «Город-герой Ленинград». В день 77-й годовщины полного снятия блокады и День памяти жертв холокоста он также посетил Музей Победы на Поклонной горе. Здесь он осмотрел экспозицию «Подвиг народа».