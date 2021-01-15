Что за печать: почему антикризисные меры Запада чреваты «импортом проблем»

Единственный для России способ защититься от негативных последствий сверхмягкой денежно-кредитной политики развитых стран — срочно переориентировать экономику с сырьевой на производственную. Так опрошенные «Известиями» эксперты прокомментировали общий прогноз глав Минфина, Минэкономразвития и ЦБ, высказанный на Гайдаровском форуме. Представители ведомств говорили о вероятном «импорте проблем» в Россию из стран Запада из-за безответственного использования ими печатного станка. Эксперты, впрочем, отмечают, что экономическим властям РФ не стоит фокусироваться на том, чтобы искать виноватых в предстоящих внутренних сложностях.

Разговор о чужих проблемах

Центральной сессией Гайдаровского форума стала дискуссия глав Минфина, Минэкономразвития и ЦБ. Антон Силуанов, Максим Решетников и Эльвира Набиуллина обсудили предпосылки и драйверы экономического роста в постпандемийный период.

Что выбрать: проводить в кризис сверхмягкую денежную политику или ограничить темпы печатного станка, не взирая на проблемы экономики? Эта дилемма стала ключевым моментом обсуждения.

Руководители финансово-экономических ведомств выразили в целом единую точку зрения о том, что Западные страны, залившие в прошлом году свои экономики деньгами и продолжившие эту политику в 2021-м, ведут себя безответственно.

— Кажется, что сколько ни вливай денег в экономику, ни проводи мягкую денежно-кредитную политику — инфляция не растет, сколько ни наращивай долг — он обслуживается. И вот все, на мой взгляд, проживают в этой иллюзии, — заявила Эльвира Набиуллина.

Что за печать Председатель Банка России Эльвира Набиуллина Фото: Фотохост-агентство ТАСС/Григоров Гавриил

Однако, по ее словам, из такой модели практически невозможно выйти — возникает фискальное доминирование, неизбежно надуваются пузыри, сдувать которые безболезненно никто пока не научился.

Аналогичную точку зрения высказал и министр финансов.

— Прошлый год показал, что многие страны легко относились к нетрадиционным инструментам. Увеличивали долги, дефициты бюджета и им будет крайне сложно выйти из этой ситуации, — заявил Антон Силуанов.

По его мнению, чрезмерный объем государственных инвестиций скорее вредит экономике, чем приносит пользу.

Возражать против этой позиции не стал и Максим Решетников, хотя и отметил, что в ближайшие годы придется провести в условиях бюджетной консолидации. Поэтому надо сфокусироваться на стимулировании частных инвестиций, полагает глава Минэка.

Что за печать Министр финансов РФ Антон Силуанов Фото: Фотохост-агентство ТАСС/Григоров Гавриил

Он добавил, что мягкая денежная политика в развитых странах, по всей видимости, приведет и уже привела к всплеску инфляции на ряд товаров. Например, на зерно, стоимость которого выросла на мировом рынке до 30%. Россия уже отреагировала на эту ситуацию и увеличила таможенную пошлину на экспорт пшеницы внутри квоты до €50 за тонну, отметил Максим Решетников.

Несмотря на взвешенную политику, России придется реагировать на проблемы, которые сгенерируют потоки ликвидности, появившиеся на рынках в результате беспрецедентного количественного смягчения в развитых странах, отметили главы российских экономических ведомств.

— Сейчас, по мере того как экономика будет восстанавливаться, мы увидим, соответственно, как мне кажется, разгон цен и разгон мировой инфляции. Это будет таким большим вызовом перед всеми нами, к которому мы сейчас готовимся, — заявил Максим Решетников.

Справка «Известий» Во время пандемии власти США приняли три пакета мер поддержки экономики совокупной стоимостью боле $3 трлн и снизили базовую ставку почти до нуля. ЕЦБ расширил программу выкупа активов до 1,35 трлн евро, при том что базовая процентная ставка по кредитам осталась на нулевом уровне, а по депозитам — на уровне -0,5%.

Защитить экономику

Россия сильно зависит как от экспорта, так и от импорта — вывозит в основном сырье, а ввозит товары повседневного спроса, оборудование и комплектующие, отметил директор Центра экспертизы и продвижения внешнеэкономических инициатив Андрей Точин. Высокие темпы роста инфляции за рубежом сжимают спрос. Следовательно, товаров, которые мы поставляем, будет требоваться меньше, а цены на ввозимую продукцию, наоборот, повысятся. На курс рубля и на внутренний рынок такие события произведут негативное влияние, отметил эксперт. По его мнению, единственный способ нивелировать отрицательные эффекты — развивать экономику страны и переориентироваться на обрабатывающие производства.

Многое из того, на что указали участники дискуссии Гайдаровского форума, вполне справедливо, отметил директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев. Однако следует понимать, что пойти на подобные меры западные власти вынудили исключительные обстоятельства 2020 года. Сейчас идет широкая научная дискуссия о целесообразности такой политики, и многие ученые отстаивают их как рискованные, но позволяющие преодолеть пандемический кризис.

Кто в итоге окажется прав в своем подходе к количественному смягчению — Россия или Запад — покажет время. Однако пока траектории устойчивого роста не просматривается, заявил директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. Это следствие того, что власти проводят консервативную бюджетную политику. Назвать бюджет этого года бюджетом развития крайне сложно, отметил эксперт.

Что за печать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Отгородиться от влияния сверхмягкой экономической политики других стран у России вряд ли получится, констатировал Алексей Ведев. Для этого стране нужно либо полностью закрыться от внешнего мира, как Северная Корея, либо обеспечить рост экономики в несколько раз выше мировых показателей. Обе эти опции сегодня невозможны, заключил эксперт.

Пока национальная цель по достижению темпов роста экономики выше мировых не выглядит реалистичной, согласилась руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина. России требуется конкретная программа по ускорению ВВП и реформы, которые помогли бы перезапустить экономику, заявила эксперт.