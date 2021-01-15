Синдром отмены: сочинский инвестфорум не состоится второй год подряд

Российский инвестиционный форум в Сочи (РИФ) в 2021 году не состоится, сообщил «Известиям» источник, участвующий в его организации . О том, что мероприятие не планируется, рассказали два собеседника , один из которых близок к правительству, другой — занимается поставками для РИФа. Никакой подготовительной работы к форуму не проводится, подтвердил источник, близкий к «Росконгрессу». В ТПП также заявили: нет ни дат, ни планов по проведению РИФа .

Эпидемическая ситуация пока не позволяет проводить его вживую, а онлайн-формат для мероприятия, где особое значение имеет общение в кулуарах — неконструктивен . Отказ от остальных флагманских российских форумов — Петербургского и Дальневосточного — пока не обсуждается. С одной стороны, проводить для инвесторов мероприятие, которое большинство из них не сможет или не рискнет посетить из-за пандемии, фактически бесперспективно. С другой — РИФ как регионально ориентированный форум был главной площадкой, где субъекты могли презентовать свои возможности.

По второму кругу

В прошлом году РИФ отменили из-за пандемии . Из более 4 тыс. зарегистрированных на мероприятие участников около 500 должны были приехать из-за рубежа, в том числе из стран, в которых уже в начале 2020-го была официально обнаружена инфекция нового типа. Тогда приняли решение не рисковать и перенести форум на неопределенный срок.

В 2021 году РИФ также не состоится в целом по тем же причинам, рассказали «Известиям» несколько источников. До традиционных дат форума осталось около месяца, но подготовка к нему не идет, уточнил собеседник, близкий к «Росконгрессу».

Организаторы решили отказаться как от очных мероприятий, так и онлайн-формата. По словам одного из источников, РИФ — это форум для бизнеса и региональной власти, основной смысл которого — общение в кулуарах. Проводить мероприятие по видеосвязи — значит фактически уничтожать его главную ценность .

О том, что форум не состоится, известно и члену комитета ТПП по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности Ивану Никольскому.

— На сегодняшний день РИФа не будет: нет ни дат, ни планов по его проведению. Тендеры тоже не были объявлены , за исключением одного — от Московской области. Изначально его реализация была намечена на февраль, но потом мне по телефону сообщили, что сроки могут измениться, не подтвердив при этом, что форум в принципе состоится в 2021 году, — заявил он.

Синдром отмены Участники Российского инвестиционного форума в Сочи рассматривают макет международного аэропорта Краснодар на стенде Краснодарского края, 2019 год Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В конце прошлого года программный директор фонда «Росконгресс» Армен Хачатрян заявлял, что окончательное решение о проведении форума будет принято сразу после Нового года. Он допускал, что его могут сдвинуть по срокам с февраля на в март-апрель. Говоря о другом крупном мероприятии, Петербургском экономическом форуме, Армен Хачатрян сообщил, что его проведение также еще предстоит обсудить. Однако уже ясно, что число участников придется ограничить .

От переноса РИФа на весну решили отказаться, чтобы не снижать значение Петербургского форума, который традиционно проходит в июне, пояснил один из источников, близкий к организаторам.

— Сближать по времени форум в Сочи и в Питере было бы неправильно — это могло создать сложности с повесткой, гостями и т.д. Проще провести один полноценный форум вместо двух практически подряд. В этом смысле ПМЭФ стоит выше по иерархии таких мероприятий.

Впрочем, окончательного решения о сроках проведения форума в Петербурге пока нет, уточнили два источника, отметив, что его отмена не обсуждается.

«Известия» направили запросы в пресс-службы правительства и «Росконгресса».

Справка «Известий» Российский инвестиционный форум ежегодно проходит в Сочи в феврале, его посещают 7–8 тыс. человек. Оператором мероприятия выступает фонд «Росконгресс». В 2019 году участники форума заключили 567 сделок почти на 1 трлн рублей. Среди наиболее крупных — соглашение между Хабаровским краем и АО «Русская медная компания» об освоении Малмыжского месторождения на 115 млрд рублей, контракт Ленинградской области и Приморского универсально-перегрузочного комплекса об инвестициях на территории портовой особой экономической зоны на 90 млрд, а также договор Курской области и АПХ «Мираторг» на такую же сумму об увеличении производственного потенциала предприятий агрохолдинга.

Выставка народного хозяйства

РИФ несколько лет назад нашел свой специфический формат, напомнил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Изначально там были павильоны других стран, но с каждым годом их становилось всё меньше, и в итоге форум стал главной площадкой для «самовыражения» субъектов. РИФ — это своего рода выставка народного хозяйства регионов, даже на ПМЭФ павильоны субъектов представлены более скромно, уточнил эксперт .

Синдром отмены Стенд на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2019 году Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

«Известия» обратились в регионы с просьбой прокомментировать, насколько велико значение этого форума для деловых коммуникаций с бизнесом. На запрос ответили в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Тюменской, Тульской, Самарской, Калужской областях и Республике Марий Эл. Почти во всех регионах заявили, что официальная информация об отказе от проведения РИФа к ним не поступала. Аналогично ответили в Ленинградской области, но уточнив при этом, что руководству субъекта известно об отмене форума . В целом мероприятие служит для них площадкой для формирования более благоприятного инвестклимата, заявили в регионах.

Помимо того, что РИФ стал выступать главной площадкой для кулуарного взаимодействия региональных властей и инвесторов, он также давал возможность собрать в одном месте большую часть губернаторов, заявил Владимир Климанов .

— Традиционным мероприятием форума было закрытое совещание с главами субъектов. Такие встречи важно проводить, причем не только в Москве. В целом собрать столько губернаторов в одном месте — непростая задача, резюмировал экономист.

Впрочем, обычно форум — это просто парадное место, где подписываются уже давно обговоренные, выверенные и утвержденные соглашения, пусть даже рамочные, напомнила руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. А так называемые кулуары — это в основном «деловая тусовка».

Синдром отмены Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Так или иначе, проводить форум, когда в большинстве стран действуют ограничения, а границы закрыты, не имеет большого смысла, полагает эксперт . По ее мнению, значительная часть потенциальных участников не сможет или не захочет из-за рисков заразиться посещать площадку. Кроме этого, в период неопределенности не так много инвесторов готовы брать на себя обязательства по крупным проектам. В любом случае для общения есть рабочие поездки по стране, которые никто не ограничивал.

Над материалом работали Екатерина Виноградова, Дмитрий Гринкевич, Инна Григорьева, Наталья Ильина