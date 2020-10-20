Эпидемия будущего: «Валдай» ищет позитив в настигшей мир инфекции
Как превратить мировой кризис в новую возможность для мира — этот вопрос стал главным на XVII Ежегодном заседании дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит с 20 по 22 октября в Москве. В беседе с «Известиями» члены клуба отметили, что закрытие границ вовсе не мешает обсуждению общих проблем, к тому же в изоляции особенно растет потребность в доверительном диалоге. В день открытия на форуме выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он заявил, что, несмотря на сложности, Россия, как один из сильных участников технологической гонки, готова справиться с вызовом 2020 года.
В жанре утопии
Этот год подготовил для XVII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» новый формат. Впервые вся программа стала доступна для широкой публики благодаря онлайн-трансляции. Вынужденная мера в условиях пандемии предоставила уникальную возможность — принять участие в дискуссии могут абсолютно все. Именно об этом парадоксе новой реальности говорили участники в первый день заседания «Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира».
— Закрытие границ не мешает обсуждать. В этом году из 200 участников порядка 170 выступят в режиме онлайн. И ценность «Валдайского клуба» в этом контексте только увеличивается, ведь растет и потребность в экспертном диалоге, — заявил «Известиям» заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ и член клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.
По его мнению, решение поставить вопрос пандемии во главу угла было связано с тем, что это наиболее ощутимый кризис, с которым сталкивается человечество. Пандемия, считает эксперт, усилила другие мировые вызовы и угрозы, в том числе превратила конкуренцию Америки и Китая в полноценную конфронтацию, которая и будет определять развитие международных отношений.
— Задача форума — прогнозировать будущее. В этом году мы попытались сделать это в жанре утопии, но сохранили доверительное экспертное обсуждение, — подчеркнул член клуба.
Как отметил в беседе с «Известиями» председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий, в момент глобальной изоляции искать возможности говорить особенно важно, и площадка их как раз предоставляет.
— Изменения, которые внесла в мир пандемия, никуда не денутся. При этом мы еще не до конца понимаем, что именно будет меняться, поэтому сейчас мы нуждаемся в глубоком анализе человеческого общежития,— заявил «Известиям» эксперт.
Большой брат
Присутствовавшие на первой сессии «Мир не сердится. Мир сосредотачивается» заметили, что распространение коронавируса иначе поставило вопрос о глобальном управлении и повысило роль государства в обеспечении безопасности.
— Тем самым пандемия предоставила вызов всем странам, вне зависимости от их идеологии, — отметил Дмитрий Суслов.
Участник дискуссии, председатель Центра либеральных стратегий (София) и научный сотрудник Института гуманитарных наук (Вена) Иван Крастев подчеркнул: нельзя точно ответить на вопрос, демократия или авторитарный режим справляются с ситуацией лучше. По его мнению, этот кризис доказал, что важен не политический строй, а уровень социального доверия. В Индии, например, как отметил президент фонда Observer Research Foundation Самир Саран, даже молодежь больше всего доверяет государству как источнику информации о пандемии.
— Пока среди великих держав в наибольшей степени от COVID-19 пострадали США, поэтому их глобальный упадок очень резко ускорился, — заявил «Известиям» Дмитрий Суслов.
Еще одной темой для дискуссии стал вопрос о личной свободе и возможном исчезновении частной жизни. Модератор сессии, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов отметил, что биотехнологии сегодня превратились в новый способ управления человеком.
Самир Саран, в свою очередь, согласился с этим, подчеркнув, что за человека действительно может развернуться война, цель которой — контроль. Однако доводить эту тему до абсурдных теорий заговора опасно.
— Что касается технологий, всегда есть опасность, ведь даже из удобрения можно сделать оружие. Технологии сами по себе лишь улучшают качество нашей жизни. Всё зависит от того, кто и как ими пользуется, — подытожил Андрей Быстрицкий.
Премьерный выход
Традиционно на форуме выступает президент РФ Владимир Путин, но в этом году он примет участие лишь в онлайн-формате — 22 октября. Зато лично в день открытия клуб посетил председатель правительства Михаил Мишустин. На специальной сессии он рассказал о планах правительства по восстановлению экономики России после кризиса.
Премьер отметил, что коронавирус напомнил нам, какими разрушительными могут быть последствия инфекционных заболеваний. Описывая ситуацию в РФ, премьер заметил, что по поручениям президента были приняты масштабные меры для поддержки отраслей экономики, особенно сильно пострадавших от коронавируса, и при этом обеспечена устойчивая работа ключевых системообразующих предприятий.
— Бизнес получил стимул к сохранению персонала, а тем, кто потерял работу, увеличили пособие до максимума, на что было направлено около 23 млрд рублей, — заявил премьер.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
По прогнозам Михаила Мишустина, в ближайшие девять месяцев экономика будет восстанавливаться более быстрыми темпами. Бизнес с такими оценками согласен, но не видит возможности полного возвращения к «доковидным» показателям. Об этом «Известиям» заявил исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Мурычев.
— Ситуация ухудшается с развитием пандемии, и мы это почувствуем по итогам I квартала 2021 года. Пока мы пика не достигли и сложно сказать, что будет дальше. Мы надеемся, что ограничительные меры не будут вводиться, как это было весной, — сказал он.
Особое внимание Михаил Мишустин уделил важности работы по цифровизации всех отраслей. Показательно, что именно электронные сервисы смягчили последствия распространения инфекции. Российский портал госуслуг стал самым посещаемым госсайтом в мире.
Как отметил премьер, сейчас все страны стараются победить в технологической гонке, и Россия не исключение. Но несмотря на то что мы планируем стать лидером по направлению «искусственный интеллект», не стоит забывать, что новый, глобальный технологический мир все государства создают вместе, добавил Михаил Мишустин.
— Хотя коронавирус физически дистанцировал нас друг от друга, возможности для общения безграничны, и их надо использовать. Призываю обмениваться опытом и идеями, развивать взаимодействие. Наша страна открыта для сотрудничества, — добавил он.
Отвечая на главный вопрос форума — готовы ли мы к изменившемуся миру, — премьер заявил, что Россия готова. Глава правительства подытожил: «Мы справимся со всеми сложностями и сможем добиться тех целей, которые перед собой ставим».