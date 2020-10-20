Эпидемия будущего: «Валдай» ищет позитив в настигшей мир инфекции

Как превратить мировой кризис в новую возможность для мира — этот вопрос стал главным на XVII Ежегодном заседании дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит с 20 по 22 октября в Москве . В беседе с «Известиями» члены клуба отметили, что закрытие границ вовсе не мешает обсуждению общих проблем, к тому же в изоляции особенно растет потребность в доверительном диалоге. В день открытия на форуме выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он заявил, что, несмотря на сложности, Россия, как один из сильных участников технологической гонки, готова справиться с вызовом 2020 года.

В жанре утопии

Этот год подготовил для XVII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» новый формат . Впервые вся программа стала доступна для широкой публики благодаря онлайн-трансляции. Вынужденная мера в условиях пандемии предоставила уникальную возможность — принять участие в дискуссии могут абсолютно все . Именно об этом парадоксе новой реальности говорили участники в первый день заседания «Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира».

— Закрытие границ не мешает обсуждать. В этом году из 200 участников порядка 170 выступят в режиме онлайн . И ценность «Валдайского клуба» в этом контексте только увеличивается, ведь растет и потребность в экспертном диалоге, — заявил «Известиям» заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ и член клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

По его мнению, решение поставить вопрос пандемии во главу угла было связано с тем, что это наиболее ощутимый кризис, с которым сталкивается человечество . Пандемия, считает эксперт, усилила другие мировые вызовы и угрозы, в том числе превратила конкуренцию Америки и Китая в полноценную конфронтацию, которая и будет определять развитие международных отношений.

Эпидемия будущего1 Фото: REUTERS/Jason Lee

— Задача форума — прогнозировать будущее. В этом году мы попытались сделать это в жанре утопии, но сохранили доверительное экспертное обсуждение , — подчеркнул член клуба.

Как отметил в беседе с «Известиями» председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий, в момент глобальной изоляции искать возможности говорить особенно важно, и площадка их как раз предоставляет.

— Изменения, которые внесла в мир пандемия, никуда не денутся. При этом мы еще не до конца понимаем, что именно будет меняться, поэтому сейчас мы нуждаемся в глубоком анализе человеческого общежития ,— заявил «Известиям» эксперт.

Большой брат

Присутствовавшие на первой сессии «Мир не сердится. Мир сосредотачивается» заметили, что распространение коронавируса иначе поставило вопрос о глобальном управлении и повысило роль государства в обеспечении безопасности.

— Тем самым пандемия предоставила вызов всем странам, вне зависимости от их идеологии, — отметил Дмитрий Суслов.

Участник дискуссии, председатель Центра либеральных стратегий (София) и научный сотрудник Института гуманитарных наук (Вена) Иван Крастев подчеркнул: нельзя точно ответить на вопрос, демократия или авторитарный режим справляются с ситуацией лучше. По его мнению, этот кризис доказал, что важен не политический строй, а уровень социального доверия . В Индии, например, как отметил президент фонда Observer Research Foundation Самир Саран, даже молодежь больше всего доверяет государству как источнику информации о пандемии.

— Пока среди великих держав в наибольшей степени от COVID-19 пострадали США, поэтому их глобальный упадок очень резко ускорился, — заявил «Известиям» Дмитрий Суслов.

Эпидемия будущего2 Фото: REUTERS/John Sibley

Еще одной темой для дискуссии стал вопрос о личной свободе и возможном исчезновении частной жизни . Модератор сессии, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов отметил, что биотехнологии сегодня превратились в новый способ управления человеком.

Самир Саран, в свою очередь, согласился с этим, подчеркнув, что за человека действительно может развернуться война, цель которой — контроль. Однако доводить эту тему до абсурдных теорий заговора опасно .

— Что касается технологий, всегда есть опасность, ведь даже из удобрения можно сделать оружие. Технологии сами по себе лишь улучшают качество нашей жизни. Всё зависит от того, кто и как ими пользуется, — подытожил Андрей Быстрицкий.

Премьерный выход

Традиционно на форуме выступает президент РФ Владимир Путин, но в этом году он примет участие лишь в онлайн-формате — 22 октября. Зато лично в день открытия клуб посетил председатель правительства Михаил Мишустин . На специальной сессии он рассказал о планах правительства по восстановлению экономики России после кризиса.

Премьер отметил, что коронавирус напомнил нам, какими разрушительными могут быть последствия инфекционных заболеваний. Описывая ситуацию в РФ, премьер заметил, что по поручениям президента были приняты масштабные меры для поддержки отраслей экономики, особенно сильно пострадавших от коронавируса, и при этом обеспечена устойчивая работа ключевых системообразующих предприятий.

— Бизнес получил стимул к сохранению персонала, а тем, кто потерял работу, увеличили пособие до максимума, на что было направлено около 23 млрд рублей, — заявил премьер.

Эпидемия будущего3 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов/POOL

По прогнозам Михаила Мишустина, в ближайшие девять месяцев экономика будет восстанавливаться более быстрыми темпами. Бизнес с такими оценками согласен, но не видит возможности полного возвращения к «доковидным» показателям . Об этом «Известиям» заявил исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Мурычев.

— Ситуация ухудшается с развитием пандемии, и мы это почувствуем по итогам I квартала 2021 года. Пока мы пика не достигли и сложно сказать, что будет дальше. Мы надеемся, что ограничительные меры не будут вводиться, как это было весной, — сказал он.

Особое внимание Михаил Мишустин уделил важности работы по цифровизации всех отраслей. Показательно, что именно электронные сервисы смягчили последствия распространения инфекции . Российский портал госуслуг стал самым посещаемым госсайтом в мире.

Как отметил премьер, сейчас все страны стараются победить в технологической гонке, и Россия не исключение. Но несмотря на то что мы планируем стать лидером по направлению «искусственный интеллект», не стоит забывать, что новый, глобальный технологический мир все государства создают вместе , добавил Михаил Мишустин.

— Хотя коронавирус физически дистанцировал нас друг от друга, возможности для общения безграничны, и их надо использовать. Призываю обмениваться опытом и идеями, развивать взаимодействие. Наша страна открыта для сотрудничества, — добавил он.

Отвечая на главный вопрос форума — готовы ли мы к изменившемуся миру, — премьер заявил, что Россия готова. Глава правительства подытожил: «Мы справимся со всеми сложностями и сможем добиться тех целей, которые перед собой ставим».