В МВФ отметили усилия России по преодолению кризиса на фоне пандемии

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева отметила усилия властей РФ, направленные на преодоление кризиса в период пандемии коронавируса.

Она добавила, что призвала бы тратить как можно больше средств, поскольку это важно для фискальной политики и экономики, которую необходимо вывести из кризиса.

«При этом что было сделано? Защита экономики — также и в вашей стране, со стороны банковского сектора, поэтому очень важно сейчас не отнимать те льготы и ту помощь, которые были предоставлены, но при этом нужно помочь тем, кто потерял работу», — отметила Георгиева в ходе Гайдаровского форума.

По ее словам, необходимо сохранить результаты проделанной работы.

Ранее в пятницу работу правительства РФ оценил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Он подчеркнул, что власти в целом справились с кризисом, однако призвал не расслабляться в 2021 году, поскольку он принесет ряд сложностей.

Также в январе премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с главой Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергеем Катыриным заявил, что абсолютное большинство мероприятий общенационального плана восстановления экономики исполняется.

Кроме того, глава кабмина выразил благодарность Катырину за совместную работу во время пандемии и принятые меры поддержки бизнеса в пандемию, в том числе и участие в общенациональном плане восстановления экономики.

В свою очередь, глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал, что кризис в отечественной экономике не стал системным благодаря мерам правительства. Он отмечал, что нынешняя ситуация — это отклонение, а не уход с траектории устойчивого развития.