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Голодный год: в США фиксируют рост числа жителей без денег на еду

Главную роль в тренде сыграли эпидемия коронавируса и экономический кризис, оставивший без работы миллионы американцев
Фото: REUTERS/William Bretzger
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Голодный год: в США фиксируют рост числа жителей без денег на еду
2020-12-29 17:04:05">
2020-12-29 17:04:05
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В Соединенных Штатах фиксируется рекордный приток новых клиентов продовольственных банков — благотворительных структур, которые, получая продукты от государства или частных филантропов, распределяют их среди нуждающихся. По числу новых клиентов нынешний год, прошедший под знаком эпидемии COVID-19, может сравниться разве что с временами Великой депрессии. Помощь федеральных властей США в сложившейся ситуации многие считают явно неадекватной. Подробности — в материале «Известий».

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К концу этого года более 50 млн жителей США, в том числе 17 млн детей, скорее всего, столкнутся с продовольственной нестабильностью — этим термином описывается ситуация, когда у семьи нет денег или других ресурсов, для того чтобы обеспечить себе пропитание. Такие отнюдь не праздничные данные в канун Рождества и Нового года распространила сеть Feeding America — крупнейшая в Соединенных Штатах организация, имеющая сеть бесплатных столовых для малоимущих и распределительных центров, где люди без достатка могут безвозмездно и на регулярной основе получать продуктовые наборы. По подсчетам Feeding America, голодным сейчас может остаться каждый шестой взрослый и каждый четвертый живущий в стране ребенок — и эти цифры на 50% выше прошлогодних показателей, отмечает NBC News.

За едой в банк

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По оценке специалистов из благотворительных фондов, главную роль в росте числа обращений в продовольственные банки (food banks) сыграла эпидемия коронавируса COVID-19. Экономический кризис, разразившийся на фоне введения карантинных мер и ограничения работы бизнеса, привел либо к полному закрытию предприятий, либо к значительному сокращению числа их сотрудников. Миллионы американцев потеряли работу или столкнулись с сокращением рабочего времени вместе с пропорциональными потерями в зарплате.

В результате самое значительное ухудшение ситуации в плане продовольственной безопасности в Feeding America прогнозируют в Неваде — коронавирус заставил закрыться знаменитые казино, отели и рестораны, и штат по итогам года поднимется в антирейтинге с 20-го на 5-е место. Еще в четырех штатах — Алабаме, Арканзасе, Луизиане и Миссисипи — голодным может остаться каждый пятый житель.

Голодный год
банк еды
Фото: REUTERS/Bing Guan
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В общей сложности, по подсчетам Feeding America, число клиентов продовольственных банков с начала эпидемии выросло примерно на 60%. По словам Кэтрин Д’Амато, президента действующего в Массачусетсе Greater Boston Food Bank, за 40 лет, что она работает в сфере благотворительности, такого ажиотажа она не видела. Если до пандемии возглавляемая ей организация отправляла около миллиона фунтов (свыше 450 т) продуктов в бесплатные столовые и пункты раздачи еды еженедельно, то теперь эта цифра выросла до 2,5 млн фунтом (более 1130 т).

Накануне Рождества, которое в США и некоторых других странах отмечается по юлианскому календарю — 25 декабря, спрос на бесплатную провизию традиционно растет, однако нынешний ажиотаж сотрудники продовольственных банков считают рекордным. «В это время года мы обычно помогали примерно 600 семьям, но в пятницу перед нынешним Рождеством мы охватили более 2,5 тыс. семей, отмечает Тайсон Нансел, вице-президент United Food Bank в городе Меса, штат Аризона. — Это значит, что только здесь более чем 10 тыс. человек понадобилась помощь». Наиболее востребованные продукты — арахисовое масло, мясные и овощные консервы, а также фрукты, уточняет Fox News.

Эпидемия голода

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Материальные сложности, возникшие у многих американцев из-за коронавирусного кризиса, коснулись не только жителей глубинки или бедных городских районов, но и, казалось бы, вполне состоятельных регионов Америки. Например, San Francisco-Marin Food Bank, который работает, в частности, в округах Сан-Франциско и Марин (они входят в число самых «зажиточных» в национальном масштабе) сейчас помогает примерно 60 тыс. домохозяйств. Как отмечает исполнительный директор этого продовольственного банка Пол Эш, до начала эпидемии эта цифра была в два раза меньше, сообщает BBC News.

Существенно изменился и социальный состав тех, кому нужна помощь просто для того, чтобы не жить впроголодь. Если раньше помощь от благотворительных организаций в основном получали пожилые люди и безработные, то сейчас, как говорит Эш, за коробками с продуктами отправляется немало американцев, которые были заняты в сервисной экономике: по сфере услуг коронавирус нанес, пожалуй, самый беспощадный удар.

Голодный год
банк еды
Фото: REUTERS/Stephen Lam TPX IMAGES OF THE DAY

В «группе риска» в плане продовольственной безопасности оказались и многие небогатые семьи с детьми. Многие из них получали бесплатное питание в школах или платили за обеды там лишь часть стоимости — остальные расходы покрываются за счет субсидий из бюджета. Но школы закрылись на карантин, а родители учеников оказались перед выбором — либо нанимать няню, услуги которой придется оплачивать, либо уходить с работы и, естественно, терять в доходах. Кроме дополнительных трат на домашнее питание школьников из-за постоянного пребывания всей семьи дома растут и коммунальные платежи, съедающие еще один солидный кусок семейного бюджета.

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Продовольственный кризис накрыл и тех, кого в Америке принято считать людьми с не таким уж плохим достатком. Согласно обнародованным в сентябре результатам исследования, проведенного службой Food Research & Action Center, около четверти опрошенных, у которых не хватает денег на пропитание, до начала эпидемии зарабатывали свыше $50 тыс. в год.

Да не оскудеет рука дающего

Поскольку конкуренция за пакеты и коробки с бесплатными продуктами в последние месяцы существенно выросла, люди выстаивают многочасовые очереди, ожидая на улице или в машине. Нередко первые из них появляются у пунктов раздачи продуктов еще с ночи. Кто-то приходит потому, что не может прокормить свою семью, кто-то — для того чтобы взять запасы макарон и консервированного горошка для друзей или соседей, оказавшихся в затруднительном финансовом положении.

Голодный год
банк еды
Фото: Global Look Press/Aimee Dilger

Среди нынешних получателей благотворительной продуктовой помощи немало и тех, кто совсем недавно мог себе позволить купить какое-то количество еды и отнести ее в продовольственный банк. Ломка жизненных устоев подчас становится тяжелым психологическим грузом для тех, кто не привык просить помощи ради выживания. Среди них — Яхаира Лопес, жительница города Рэндольф в Массачусетсе, которая одна растит двух 11-летних братьев-близнецов. Два года назад она сама организовала службу сбора и доставки продуктов нуждающимся. Сейчас же Лопес осталась без работы и вынуждена получать «паек» в той же самой благотворительной организации.

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Впрочем, волонтеры утверждают, что и желающих помочь согражданам в тяжелые для США времена стало больше. Свою роль тут играет и тот факт, что тема продовольственной безопасности поднимается в соцсетях и в средствах массовой информации. Так, после сюжета в программе NBC Nightly News один из зрителей отправил две фуры с продуктами в Greater Boston Food Bank.

Перевели на карточки

Понятно, что оставшиеся без денег на продукты американцы могут рассчитывать не только на поддержку тех же продовольственных банков и других благотворительных структур, но и на помощь со стороны федеральных властей или властей штата. В частности, в США действует государственная программа SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), в рамках которых семьи могут получать купоны на продукты. Прообраз SNAP был запущен еще в конце 1930-х годов — власти таким образом смогли найти применение излишкам сельскохозяйственной продукции, произведенный в штатах с развитым аграрным сектором — продукты перевозили в крупные города, где хватало живущих впроголодь. Кстати, до 2008 SNAP официально именовалась программой продуктовых талонов — название поменяли, чтобы в том числе избавиться от явно негативной коннотации, которая приклеилась к получателям продовольственной помощи.

Голодный год
доллары
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Критерии участия в SNAP несколько разнятся в разных штатах, но в целом весьма схожи для страны в целом. Например, в штате Нью-Йорк, для того чтобы получать эту помощь, доход домохозяйства из четырех человек, не имеющего на попечении инвалидов или лиц преклонного возраста, не должен превышать $3,2 тыс. в месяц. Если это, а также ряд других условий выполнены, семья сможет ежемесячно получать купоны на максимальную сумму $646, которые можно отоварить в супермаркетах. Для покупки некоторых товаров, они, конечно, не действуют — это табак, алкоголь или корма для домашних животных.

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«Организации, которые борются за искоренение голода, добивались от конгресса увеличения размера максимальных выплат по «продуктовым талонам» на 15%, — напоминает АР. — Соответствующее положение есть в пакете экономической помощи, который этой весной был принят палатой представителей, однако затем оказался похоронен из-за межпартийных склок». «Продовольственные банки и бесплатные столовые делают огромную работу, — подчеркивает руководитель Food Research & Action Center Луис Гуардия, слова которого приводит агентство. — Но они просто не в силах действовать с тем размахом, который необходим сейчас».

Помогли чем могли

Федеральные власти в дополнение к стандартным мерам социальной поддержки в этом году оказывают помощь бизнесу и населению, пострадавшему от экономических последствий ковидного кризиса. В декабре президент Дональд Трамп 27 декабря подписал одобренный Конгрессом законопроект о финансовой поддержке компаний и жителей США. Американцы вновь получат порцию «вертолетных денег»: правда, на этот раз вдвое меньше, чем в первый раз, — по $600 на человека. Граждане с заработком более $100 тыс. в год, а также нелегальные иммигранты останутся без этих выплат.

Голодный год
доллары США
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Не путать с бедностью
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С учетом того что «рождественский бонус» носил разовый характер, системную проблему нехватки у значительной части населения денег на покупку товаров первой необходимости, в том числе еды, он точно не решит. Неадекватность этих мер признавали и на Капитолийском холме. Так, спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси сообщила, что находящиеся в оппозиции демократы «хотели бы, чтобы они (выплаты) были больше», однако добавила, что и выделяемая помощь «существенна». Ее последний комментарий был в штыки воспринят даже теми американцами, которые поддерживают Демократическую партию. Даже с их стороны в соцсетях многократно прозвучали по сути риторические вопросы о том, куда же потратить причитающуюся сумму — на еду, лекарства, оплату аренды квартиры (в среднем по стране ее ставка, к слову, выше пресловутых $600). Содержательного ответа на эти высказывания со стороны политика ожидаемо не последовало.

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