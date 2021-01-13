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Новый ввод: эксперты назвали тренды мировой политики в 2021 году

Что ждет ключевых международных игроков после пандемии
Фото: REUTERS/Ciro De Luca
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Новый ввод: эксперты назвали тренды мировой политики в 2021 году
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2021-01-12 19:03:53
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В 2021 году Россию может ожидать новый «всплеск информационной войны и политических провокаций». Об этом говорится в докладе Лаборатории анализа международных экспертов МГИМО (есть в распоряжении «Известий»). Эксперты проанализировали, как пандемия COVID-19 сказалась на международных отношениях, и спрогнозировали, каким образом в течение следующих 12 месяцев будут действовать ключевые мировые игроки.

В докладе «Международные угрозы 2021. Геополитика после пандемии» аналитики сконцентрировались на нескольких государствах и сферах мирового управления. Отдельного анализа удостоились США, Германия, Китай и Турция. Главы о геополитическом курсе РФ там нет, однако российская тематика присутствует в каждом разделе документа.

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Весь прогноз построен вокруг России, поскольку она одна из немногих стран в мире, судьба которой во многом зависит от международного окружения — в силу большой протяженности ее границ, масштаба территорий, внутренней хрупкости, дисбалансов и большого числа соседей, — сказал «Известиям» руководитель проекта, глава Института международных исследований МГИМО Андрей Сушенцов. — Аналитики выбрали наиболее актуальные темы, которые в ближайшее время прямо или косвенно будут затрагивать российские интересы.

Год развеянных иллюзий для США

Соединенные Штаты в 2021 году не смогут определиться с долгосрочным политическим курсом и скорее всего будут «буксовать в той колее», в которой они сейчас находятся. По оценке экспертов, Вашингтон столкнулся с ситуацией, когда он не может вернуть себе статус глобального гегемона и потому пытается списать свои проблемы на внешних врагов — Москву и Пекин.

При нынешнем расколе американского общества победу Джо Байдена эксперты называют «пирровой»: в Белом доме он столкнется не только с экономическими последствиями COVID-19, но и, по оценке половины населения, с собственной низкой легитимностью — ведь «трампизм» стал новой константой. «Президент может оказаться в положении статиста в драматической борьбе за контроль над будущим Демократической партии, за выработку концепции дальнейшего развития страны, — говорится в докладе. — Зато невозможность решить проблемы внутри страны заставит администрацию Байдена, как и многих других до него, искать побед на внешнеполитическом фронте».

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Избранная вице-президент США Камала Харрис и избранный президент США Джо Байден во время выступления в штаб-квартире переходного периода, 8 января 2021 года

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Здесь его главные цели — наладить отношения с европейскими союзниками и сдерживать Китай, хоть и не так агрессивно, как это делала предыдущая администрация. Что касается России, то эксперты не исключают, что США возглавят реалисты, которые понимают, насколько опасна дальнейшая деградация двусторонних отношений. Однако вполне вероятно, что градус напряженности будет расти.

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В этой связи аналитики ожидают «нового всплеска информационной войны и политических провокаций против России, авантюр со стороны Украины, Польши, Грузии или других стран», которые надеются «заслужить одобрение новой американской администрации». «Работа по выведению отношений из кризиса требует длинного горизонта планирования, которого у американского руководства сейчас нет», — отмечают эксперты МГИМО.

Китайская стратагема

КНР в 2021 году вернется к идее Дэн Сяопина «скрывать свои возможности, держаться в тени». По оценке аналитиков, китайское руководство будет исходить из интересов устойчивости и безопасности своей политической системы. Раньше Пекин предпочитал поднимать собственную экономику, избегая при этом глобальной экспансии, однако сейчас он стал слишком заметным. При этом, будучи сильно включенным в мировую торгово-финансовую систему, ведущую роль в ней он не играет и потому сильно зависит от других.

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Загрузка угля в балкер в порту Циндао, Китай

Фото: REUTERS/Jason Lee

«Расстыковку» с США в качестве опции Китай отложил в сторону, однако эксперты подчеркивают: противостояние с Вашингтоном при Джо Байдене — лишь «желанная передышка перед острыми конфликтами будущего». По оценке аналитиков, именно пандемия и «трампизм» высветили, насколько Китай — хрупкая сверхдержава. Исходя из этого, его тактика в 2021 году — не наступление по всему фронту, но активная оборона и сосредоточение сил.

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«Зеленое» европейское будущее

Евросоюз стремится повысить свою значимость в мировой политике. Однако в 2020 году он этого сделать не смог, а потому «дискуссия о едином внешнеполитическом курсе Европы отложена до лучших времен». Теперь же одна из идеологических основ ЕС — «зеленая сделка», согласно которой к 2050 году Европа должна стать климатически нейтральным континентом.

Ее главный локомотив (как и всего Евросоюза в целом) — Германия, именно ее «зеленый» курс, по мнению экспертов, определит новый экономический и экологический ландшафт ЕС. По оценке авторов доклада, не соревнуясь с другими в плане силы, Германия стремится стать законодателем в новой «зеленой» экономике с тем, чтобы к немецким рекомендациям прислушивались не только Китай и Россия, но и США. Вопрос лишь в том, насколько Берлину удастся вовлечь в это других мировых игроков — одними европейскими силами строить такую экономику слишком дорого.

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Вице-президент Европейской комиссии представляет план «Нового зеленого курса» в зале пленарных заседаний Европейского парламента, 14 января 2020 года

Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth/dpa

В 2021 году в Германии пройдут парламентские выборы, и, вполне вероятно, что новое правительство сформирует коалиция «ХДС/ХСС» и «Зеленых». Скорее всего, пост главы МИД отойдет экологам, а потому России в диалоге с «зеленой дипломатией» понадобятся новые подходы.

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Что же касается российско-германского взаимодействия в целом, то, по оценке аналитиков, период «особых» отношений остался в прошлом, а потому их придется перестраивать. «Это сложно поставить в вину немецкому или российскому руководству. Изменились рамочные условия. Германия не хочет выступать «адвокатом» России перед Западом, в то время как Москве уже не требуются услуги по такому заступничеству», отмечается в докладе.

Извилистый курс Турции

В 2021 году Турция и дальше будет исходить из своих притязаний на статус великой державы. Эксперты обращают внимание на то, что для России ее растущие амбиции в мире, и в частности на Кавказе, создадут «непростые дилеммы». Так, у Анкары уже есть возможности для выхода на Каспий и расширения ее влияния в Центральной Азии. Также наращиваются связи Турции с Украиной, а это повышает риски на черноморском направлении.

Несмотря на стремительно ухудшающиеся отношения с США и Францией, от Запада Турция не отвернется — «ее действия будут продиктованы ситуативными соображениями и стремлением в каждый конкретный момент максимизировать своей влияние». Запад, в свою очередь, заинтересован в том, «чтобы Турция достигала своих честолюбивых целей не за их счет, а за счет России». Потому «Анкару будут буквально выталкивать в постсоветское пространство» — и здесь может повториться ситуация 1990-х годов, когда Турция за счет пантюркистской идеи выступала представителем Запада для бывших республик СССР на Кавказе и в Центральной Азии.

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Турецкий пляж Йемис Куму пустует на фоне распространения коронавирусной инфекции в мире, июнь 2020 года

Фото: REUTERS/Kaan Soyturk

При этом, говоря о турецких великодержавных амбициях, аналитики МГИМО отмечают, что для них у Анкары недостаточно ресурсов. Турция опирается в основном на силу, но не обладает собственным технологическим потенциалом; экономическая ситуация в стране тяжелая; а внутриполитическое доминирование Реджепа Тайипа Эрдогана небесспорно; к тому же за Анкарой нет сильного международного интеграционного объединения.

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«Еще некоторое время дипломатическая и силовая стратегия, принятая Турцией, будет работать. Но противоречие между великодержавными претензиями и слабостью базы для таких претензий не преминет сказаться», — подытоживают эксперты.

Санкции и вакцины

Сохранится тренд на использование санкций в качестве механизма конкуренции и передела рынков. Как минимум это замедлит темпы глобального экономического роста, как максимум — создаст кризис так называемых «санкционных пузырей», при которых одной угрозы попасть в черные списки достаточно, чтобы обрушить котировки даже самых устойчивых корпораций.

Особо болезненны вторичные санкции, которые применяют США. Они касаются организаций, которые работают с теми, кто попал в американские стоп-листы.

— То, с чем мы столкнулись в период правления [Дональда] Трампа, — это колоссальный прецедент. Все поняли, что этот механизм работает и что реальных инструментов противостояния ему нет, — пояснила «Известиям» один из авторов доклада, глава Центра экспертизы санкционной политики ИМИ МГИМО Екатерина Арапова. — При этом рискованность и интенсивность американских санкций выше — в первую очередь из-за однополярной валютной системы и господства доллара.

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Генеральный директор ЗАО «Биокад» Дмитрий Морозов и премьер-министр России Михаил Мишустин во время осмотра научно-производственного центра, где выпускается российская вакцина от коронавируса «Спутник V», 25 декабря 2020 года

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов/POOL

Из-за этих рисков эксперты ожидают, что в 2021 году произойдет бум цифровых валют (прежде всего, в Китае и России) и все чаще будут звучать призывы к дедолларизации и регионализации финансовых рынков. При этом, по словам Екатерины Араповой, эскалации санкционной напряженности в 2021 году не будет — страны заинтересованы в том, чтобы восстановиться после спровоцированного пандемией экономического кризиса. Тем не менее от этого механизма крупные игроки не откажутся, подытожила эксперт.

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Новым инструментом влияния в 2021 году станут вакцины от коронавируса: государства будут сотрудничать в борьбе с пандемией «в логике статусной конкуренции». «Для России ставки особенно высоки. Первенство в разработке вакцин от коронавируса и готовность предоставить вакцины другим странам позволяют ей зарекомендовать себя технологическим лидером в наиболее актуальной области фармацевтики и биотехнологий», — говорится в докладе. Кроме того, глобальная вакцинация — хороший способ заработать на мировом рынке.

Аналитики полагают, что в 2021 году российские вакцины на Западе ждет «медийный шторм» — причем генерировать его будут не столько правительства, сколько крупные фрамацевтические компании.

«В наступившем году география распространения российских вакцин укажет на Россию как на лидера возвышающихся держав. Несколько десятков стран осенью уже заказали российскую вакцину. Если в новом году состоятся поставки, это будет не только свидетельством успеха российских технологий, но и символом нового качества российской внешней политики», — подытоживают эксперты.

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