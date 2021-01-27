Слушай Ленинград: Музей Победы запускает проект о блокаде

Ко дню полного снятия ленинградской блокады Музей Победы подготовил иммерсивный проект «Подвиг народа: непокоренный Ленинград». Это часть новой грандиозной экспозиция музея, посвященной вкладу в Победу тружеников тыла — всех тех, кто самоотверженно трудился на благо страны в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Иммерсивность, то есть эффект погружения, создается в проекте с помощью исторической хроники, подлинных артефактов и работы актеров, которые будут разыгрывать сцены из жизни Ленинграда той поры и взаимодействовать с посетителями музея, рассказал «Известиям» замдиректора по экспозиционно-выставочной работе Эльдар Янибеков. Для посещения выставка открывается с 28 января, но уже с 27-го ее можно оценить виртуально — на сайте музея.

История в лицах

В день снятия блокады Ленинграда, 27 января, Музей Победы запускает иммерсивный проект «Подвиг народа: непокоренный Ленинград», который специально подготовили к 77-й годовщине освобождения города. Выставку планирует посетить президент страны Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

— Мы подготовили не просто выставку, а иммерсионную экскурсию, то есть проект с элементами театрализованности, — рассказал «Известиям» заместитель директора по экспозиционно-выставочной работе Музея Победы Эльдар Янибеков. — Его уникальность заключается в том, что на пространстве существующей экспозиции будет раскрываться тема подвига советского народа в годы войны и жизни воющей страны на примере блокадного Ленинграда.

Этот проект — один из 17 тематических разделов экспозиции музея «Подвиг народа», аналогов которой нет в отечественной музейной практике. Ее концепция построена на сочетании уникальных экспонатов, спецэффектов и декораций, позволяющих эмоционально почувствовать события времен великих испытаний. Экспозиция позволяет пройти путь от Бреста до Берлина, попасть в библиотеку блокадного Ленинграда, побывать на заводах, в госпиталях и театрах военного времени, посетить кабинет Иосифа Сталина, послушать сводки Совинформбюро из студии, в которой работал Левитан.

Но тема Ленинграда идет лейтмотивом через всю выставку. И в каждом ее разделе представлена информация как о конкретном событии в период войны, так и о том, как жил и боролся город в этот период.

— К примеру, в разделе об обороне Брестской крепости посетители узнают, что в ней принимали участие несколько сотен командиров Красной армии-ленинградцев. То есть в каждом тематической разделе мы будем акцентировать внимание именно на Ленинграде, — сообщил Эльдар Янибеков. — А актеры вместе с гостями выставки будут разыгрывать сцены из жизни блокадного города.

Историческая хроника, подлинные артефакты и работа актеров должны, по задумке авторов, создать эффект присутствия у гостей и позволить им увидеть события с новой стороны. Первые экскурсии по выставке начнутся 28 января, но уже с 27 января экспозицию можно будет посетить виртуально — на сайте музея.

«Наш новый проект покажет, какими они были, простые ленинградцы, как они смогли выдержать такое, что пережить невозможно, как в невыносимых условиях продолжали бороться и отстояли свой великий город», — приводит слова директора Александра Школьника сайт Музея Победы.

Выставка также расскажет о том, как судьбы ленинградцев во время блокады переплелись с судьбой всей страны, говорится на сайте.

— Например, можно будет увидеть, как проходила в городе эвакуация И как немало предприятий и организаций продолжали работать даже в блокаду, обеспечивая фронт и снаряжением, и обмундированием, — рассказал Эльдар Янибеков.

«Известия» также приняли участие в подготовке выставки к годовщине снятия блокады Ленинграда, предоставив для нее 10 архивных копий номеров издания сентября 1941 года. В экспозицию музея редакция передала и архивные фотографии, сделанные журналистами газеты во время войны. Помимо этого, в выставке мультимедийно представлен и полный архив газет «Известия».

На экспозицию посетителей будут пускать небольшими группами, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Добавить эмоций

Молодое поколение важно вовлекать в изучение истории не сухими цифрами, а жизненными ситуациями и малоизвестными фактами, отметил доцент кафедры истории Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина кандидат исторических наук Анатолий Никифоров.

— Когда люди пропускают эти события через себя, тогда они смогут понять историю, а не просто ее выучить. Когда о блокаде говорят только в цифрах, это не находит отклика среди молодежи, они не могут поставить себя на место блокадников. А вот малоизвестные факты из истории откладываются в памяти, — рассказал историк. — Например, что больше половины матросов Балтийского флота, защищавших город, погибли. Или что на каждый квадратный километр города было выпущено по 13 тяжелых снарядов. Большое впечатление производят личные истории людей, переживших блокаду.

Не стоит забывать, что впервые в истории Второй мировой войны немецко-фашистские войска были остановлены именно под Ленинградом, напомнил член Ассоциации историков битвы за Ленинград и блокады Александр Кутузов.

— Если бы пал Ленинград, прекратилось бы снабжение и связь союзников через Мурманск. А в условиях перебазирования производственных мощностей на восток, это могло повлиять на расклад сил. Также в случае падения Ленинграда немецкие войска, объединившись с финскими, открыли бы новый фронт против Москвы. И исход битвы за Москву был бы не ясен, — отметил Александр Кутузов.

Снятие блокады — это в первую очередь заслуга простого народа, считает он. Стойкости женщин, детей и стариков. А также всех тех, кто помогал ленинградцам выдержать эти страшные испытания, сказал историк.