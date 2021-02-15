Частное дело: россияне распробовали рынок акций

На этой неделе индекс Московской биржи вновь приблизился к достигнутому не далее как в январе историческому максимуму. Фондовый рынок как будто и не заметил сильнейшего за шесть лет экономического спада, что в свою очередь вызывает опасения о возможном перегреве и надувании биржевого пузыря. Особенно с учетом того, что рост котировок хорошо коррелирует с приходом на биржу «народного» инвестора, что, с одной стороны, здорово для общего развития, с другой — влечет за собой определенные риски. Опрошенные «Известиями» эксперты, впрочем, серьезного пузыря на российских биржах не видят и считают, что потенциал для роста пока не исчерпан.

Кризис без краха

Практически все кризисы несут за собой обвал и последующую длительную стагнацию фондового рынка. Классический пример — крах во время Великой депрессии в США, когда индекс Dow Jones рухнул почти в 10 раз, а восстановился к докризисным значениям только спустя без малого 30 лет, в конце 1950-х годов. Аналогичная ситуация сложилась в Японии в начале 1990-х, где потери индекса Nikkei не отыграны до сих пор.

Не то наблюдается в ходе коронавирусного кризиса. Глубокий спад закончился в большинстве стран в марте прошлого года, еще задолго до достижения дна в реальном секторе экономики. Практически повсеместно котировки рынка акций пошли на поправку, вскоре превысили докризисные значения и пошли устанавливать один рекорд за другим.

Частное дело Фото: ТАСС/EPA/KIMIMASA MAYAMA

Все это сопровождалось массовым приходом на рынок частного инвестора, хотя еще недавно казалось, что биржи превратились в арену для крупных игроков, торгующих при помощи сложных стратегий и продвинутых алгоритмов и зарабатывающих на этом миллиарды. История с GameStop, когда группа сговорившихся в соцсетях частников едва не поставила на колени акул индустрии хедж-фондов, наглядно всем показала, что мелкий инвестор возвращается и может быть не меньшей силой на рынке, чем в прежние времена.

Народная биржа

Российский фондовый рынок также постепенно превращается из места игр для «больших парней» в народную площадку. Этот тренд возник не вчера. В нашем случае спусковым крючком стали поправки к закону о рынке ценных бумаг, позволившие физическим лицам с 2015 года открывать индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Новые инвесторы стали прибывать на Московскую биржу сначала сотнями тысяч, потом миллионами. В 2020 году на российском рынке инвесторов прибавилось сразу на 4,2 млн человек, то есть больше, чем за все предыдущие годы, а в январе 2021 года — на 626 тыс. человек.

Как отмечает стратег по рынку акций Газпромбанка Илья Фролов, активный приток средств физлиц в финансовые инструменты начался во втором полугодии 2019 года и в последующие кварталы многократно вырос.

— Если всего за 2019 году в российские акции было инвестировано 93 млрд рублей, то по итогам 2020 года объем вложений увеличился почти втрое — до 293 млрд рублей. Как результат — среднедневной объем торгов на Мосбирже в конце 2020 года уже втрое превышал средний показатель 2018 года, при этом доля частных инвесторов в объеме торгов акциями превысила 40%. Этот показатель уже достаточно высок в сравнении с другими странами (к примеру, в США на долю частных инвесторов приходится лишь около 20%).

Частное дело Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По словам директора по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослава Кабакова, на приток частных инвесторов на рынок ценных бумаг воздействовало сразу несколько факторов: снижение ставок банковских вкладов, мощный отскок после мартовского падения на всех фондовых площадках и бурное развитие инвестиционных мобильных приложений.

— На Московской бирже зафиксировали более 8 млн частных инвесторов. Количество клиентов-физлиц за год увеличилось более чем вдвое, число активных инвесторов — почти в четыре раза. Частные инвесторы стали значительной силой на рынке. По данным ЦБ РФ, только на конец третьего квартала 2020 года общая стоимость бумаг на счетах физических лиц составляла 4,7 трлн рублей, что на 1 трлн рублей выше значений конца 2019 года. Основным бенефициаром этого притока является фондовый рынок: облигации, акции, сегмент доверительного управления, коллективные инвестиции, куда также активно начинают идти деньги, и тема, связанная с ИИС, получившая второе дыхание.

В то же время аналитики указывают, что, даже несмотря на колоссальный интерес индивидуальных инвесторов к ценным бумагам, правят бал на рынке все равно институциональные игроки. По словам шеф-аналитика Teletrade Петра Пушкарёва, речь идет о банках и компаниях, управляющих биржевыми активами, а также об иностранных хедж-фондах. Среднедневной объем операций на Мосбирже с акциями составляет от 80 млрд рублей и выше в зависимости от сезона. А чистые вложения частных инвесторов в российские акции (если учитывать всю разницу в объемах между сделками на покупку и на продажу) немногим превышают половину этой суммы, и это за месяц, а не за день.

— По данным Банка России, на 5,7% брокерских счетов приходится 94% клиентских активов, на высший 1% счетов — 64% активов, — отмечает Илья Фролов. — При этом на более 75% счетов сумма активов не превышает 10 тыс. рублей, и в совокупности они формируют лишь 0,02% активов физических лиц на брокерском обслуживании. Очевидным образом в основной массе розничные инвесторы не способны создать больших движений, лишь крупнейшим инвесторам в этой категории это подвластно.

Частное дело Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По словам Фролова, ситуации, похожие по своей сути на кейс GameStop, в России периодически происходят. Как правило, такие движения затрагивают низколиквидные акции — для их подъема не требуется крупного капитала. Основными ресурсами для координации действий выступают информация и сигналы в специальных каналах — все как в США.

— Однако масштаб этих движений и их последствий для других участников рынка невысок по ряду причин. Во-первых, Московская биржа эффективно ограничивает предел колебаний стоимости акций в течение дня. Во-вторых, в отличие от США в России публично не раскрывается ряд показателей, в особенности объем коротких позиций. К тому же рыночно-нейтральные стратегии инвестирования в России не слишком популярны, объем коротких позиций в российских акциях, на мой взгляд, заметно ниже, чем на рынке США. А ведь именно экстремально высокий показатель «шорта» в акциях GameStop, на который обратили внимание инвесторы из сообщества в Reddit, и привлек внимание и стал первопричиной этой атаки.

— У российских инвесторов пока не так много лишних денег, чтобы заниматься этим просто ради фана, — констатирует Пётр Пушкарёв. — А количество игроков, решившихся поставить заметные для себя деньги на темную лошадку-акцию за компанию с толпой, может оказаться куда более ограниченным, чем число инвесторов с более серьезным подходом, которые в массе своей готовы инвестировать исключительно в известные всем голубые фишки. Не слишком развиты пока у нас и стратегии игры на понижение со стороны крупных фондов-шортистов, и это к лучшему.

Пузырь пока не грозит

Другая и куда более серьезная опасность может быть связана с переоцененностью рынка, который бурно растет по-прежнему в непростых макроэкономических условиях. Это также глобальная проблема, которая, скажем, в США выражается в соотношении цены акций и прибыли с них (P/E ratio). В норме этот показатель может колебаться от 5:1 до 25:1, но сейчас перевалил далеко за 30:1. Впрочем, на российском рынке этот критерий не работает: прошлой осенью P/E на Мосбирже едва превышал 15:1.

Частное дело Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По словам Петра Пушкарёва, сегодняшние значения индекса Мосбиржи пока всего лишь на 200 пунктов с небольшим превышают прежний довирусный пик января 2020 года, который находился на уровне 3226,89 пунктов.

— Фундаментально российская экономика образца 2021 года, конечно, не сильнее, а пока слабее по всем макропоказателям, чем экономика годичной давности. Однако не будем сбрасывать со счетов три ключевых момента. Во-первых, котировки акций всегда учитывают будущие ожидания по выручке и прибыли компаний. Во-вторых, на наших биржах инвесторы уделяют внимание покупкам акций наименее пострадавших от кризиса компаний: наибольший ущерб нанесен малому и среднему бизнесу, а большая часть таких компаний никогда и не выходила на биржу. В-третьих, цена любых российских акций измеряется на бирже в рублях, но сам рубль как единица измерения теперь по факту стоит меньше: покупательная способность рубля за последний год существенно уменьшилась.