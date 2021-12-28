Все прибыли: названы самые выгодные инвестинструменты в 2021 году

Наибольшую доходность розничным инвесторам в 2021 году принесли биткоин, новостройки и акции американского фондового рынка. Об этом говорится в рейтинге международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении «Известий»). С помощью таких инструментов можно было увеличить размер своих сбережений на 25–65%. Наименее выгодными оказались вложения в евро, золото и ОФЗ — их годовая доходность либо не изменилась, либо ушла в отрицательную зону. Прибыль от инвестиций прямо пропорциональна риску, напомнили эксперты.

Сохранить и приумножить

Аналитики FinExpertiza подсчитали, какой номинальный доход можно было получить от вложения 100 тыс. рублей в разные инвестинструменты в начале 2021 года с фиксацией прибыли по истечении 12 месяцев. Больше всего (уже второй год подряд) везет рисковым инвесторам, сделавшим ставку на биткоин . За год стоимость самой популярной в мире криптовалюты выросла на 75,4%. В результате инвестор, вложивший в январе 2021 года в биткоин 100 тыс. рублей, в конце года смог бы получить 65,6 тыс. рублей (или 65,6% ) прибыли после уплаты подоходного налога в 13%.

Прилично заработать удалось и консерваторам, которые предпочли вложиться в недвижимость, а именно в новостройки . Период многолетней стагнации цен на жилье сменился бумом и ажиотажным спросом на квартиры в 2020-м после введения программы льготной ипотеки. Этот тренд продолжился и в 2021 году, в результате чего за 12 месяцев цена квадратного метра в новостройках в среднем по стране выросла на 33%. Таким образом, при перепродаже квартиры через год с вложенных 100 тыс. рублей инвестор мог бы получить после уплаты налога 28,7 тыс. рублей (или 28,7% ) прибыли (если не учитывать ипотеку и рассматривать ситуацию приобретения квартиры за наличные).

Ради всего дохода Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Третье и четвертое места в рейтинге инвестинструментов с наибольшей годовой доходностью заняли американские и российские акции . Те, кто в начале года вложили 100 тыс. рублей в акции из списка S&P 500 (к примеру, приобретя паи в биржевом фонде, привязанном к индексу), к концу года увеличили эту сумму до 129,5 тыс. рублей. После уплаты налога доход составил бы около 25,7 тыс. рублей ( 25,7% ), говорится в исследовании.

В то же время вложение 100 тыс. рублей в российские акции при аналогичном подходе пассивного инвестирования принесло бы около 16,5 тыс. рублей после уплаты налога (рост индекса Мосбиржи полной доходности с учетом реинвестированных дивидендов составил за год 18,9% ).

Привлекательность самого простого способа сохранить деньги — рублевого банковского депозита — во время пандемии серьезно сократилась . В начале 2021 года максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках составляла около 4,5% годовых, то есть к 100 тыс. рублей, отданным в январе в банк, через год прибавилось бы лишь 4,5 тыс. рублей. Такой финансовый результат не перекрыл бы даже годовую инфляцию в 8%, констатировали аналитики.

Ушли в минус

В 2021 году несколько популярных финансовых инструментов оказались невыгодными. Так, не оправдало надежд хранение валюты «под подушкой» . Курс доллара к концу года вернулся к своим январским значениям, в результате чего рублевая доходность вложений в американскую валюту оказалась нулевой. А курс евро и вовсе снизился на 7,8% , и инвестор, купивший в январе 2021-го евро на 100 тыс. рублей, под конец года недосчитался 7,8 тыс. рублей (–7,8%).

Ради всего дохода Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Отрицательную рублевую доходность продемонстрировали еще три популярных инвестинструмента — гособлигации, корпоративные облигации и золото . Инвестор, купивший в начале года государственные облигации федерального займа (ОФЗ) на 100 тыс. рублей и решивший продать их через 12 месяцев, в среднем недосчитался 5,1 тыс. рублей (–5,1%). Корпоративные бонды принесли около 700 рублей убытка (–0,7%), а золото, которое в прошлом году было одним из лидеров по доходности, подешевело на 5,8%.

В 2021-м произошла смена инвестиционной парадигмы , заявила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова. Правило 2020 года, согласно которому можно было покупать практически любые активы, поскольку впоследствии они с большей или меньшей динамикой росли в цене, теперь не работает . К инвестиционным инструментам придется подходить более избирательно, предупредила она.

Советы бывалых

В ЦБ по просьбе «Известий» дали несколько советов начинающим инвесторам . Там предупредили, что они могут столкнуться с особенностями финансовых инструментов, о которых раньше не знали и не осознавали их последствий.

— Тем, кто делает первые шаги в инвестировании, следует начинать с небольших сумм, не покупать инструменты, суть которых неясна, не торговать на заемные средства (с плечом), а перед тем как начать инвестировать, сформировать подушку безопасности , — заявили в регуляторе.

На доходность нельзя смотреть в отрыве от риска, отметил генеральный директор ООО «Эксперт Бизнес-Решения» Павел Митрофанов.

Ради всего дохода Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Ryu Seung-Il

— Криптовалюты и акции крайне волатильны. Это значит, что риск потерять там средства высок, а в среднем успешный для инвесторов 2021 год может и не повториться , — констатировал он.

Действительно, потенциальная доходность прямо пропорциональна риску, заявил директор по инвестициям «Сбер Управление Активами» Ренат Малин. При этом он назвал вероятным, что в 2022 году российский рынок облигаций станет не менее привлекательной альтернативой более рисковым активам.

— В следующем году инфляция начнет замедляться, и это позволит ЦБ начать смягчение денежно-кредитной политики, что, в свою очередь, будет способствовать снижению доходностей новых выпусков ОФЗ и приведет к росту цены старых выпусков и двузначному совокупному доходу в этом классе активов , — спрогнозировал эксперт.

При этом темпы роста американского рынка акций замедлятся до 10% и более интересными будут выглядеть бумаги европейских эмитентов, уверен Ренат Малин.