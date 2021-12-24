Знание — деньги: в России появилась «Академия инвестиций»

В России появилась «Академия инвестиций»: образовательную платформу запустил «Тинькофф», а развивать ее планируется совместно с участниками рынка и регулятором. Об этом «Известиям» сообщили в банке. В ЦБ заявили, что заинтересованы в любых программах по повышению финграмотности. Принять участие в работе платформы готовы в СПБ Бирже, ВШЭ, Ассоциации развития финграмотности и ОНФ «За права заемщиков», выяснили «Известия». По словам экспертов, обучение инвестированию крайне необходимо в условиях, когда россияне открыли более 25 млн брокерских счетов.

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Задача образовательной инициативы «Академия инвестиций», которую запустил «Тинькофф» в декабре 2021 года, — аккумулировать в одном месте все доступные курсы по инвестициям для разных групп россиян и повышать финансовую грамотность жителей страны в области инвестиций и управления собственными средствами. Об этом «Известиям» рассказали в кредитной организации. Сейчас она доступна уже в виде новых специально разработанных курсов для клиентов «Тинькофф», но в банке уточнили, что вскоре пройти обучение в образовательных программах «Академии» смогут не только клиенты, но и любые желающие граждане.

Планируется, что «Академия инвестиций» будет развиваться в сотрудничестве с крупнейшими игроками рынка — биржевыми площадками, ведущими вузами, отраслевыми ассоциациями, регулятором, уточнили в «Тинькофф». Там добавили, что на первом этапе образовательная платформа аккумулирует все собственные курсы и методические наработки «Тинькофф Инвестиций» и программы крупнейших партнеров. Образовательная инициатива запущена в рамках реализации ESG-стратегии «Тинькофф Инвестиций» по повышению уровня финансовой грамотности населения России, уточнили в кредитной организации.

— В 2020 году в рамках реализации нашей ESG-стратегии мы запустили инвест-учебник: с момента запуска его изучали более 3,6 млн человек, и 1,7 млн завершили курс и сдали экзамен. Запуск новой образовательной инициативы, в рамках которой мы хотим объединить обучающий контент и курсы от ведущих игроков рынка, стал логичным продолжением развития всех проектов «Тинькофф Инвестиций», направленных на повышение уровня инвестиционной грамотности в стране. Таким образом мы хотим поднять уровень финансовой образованности у россиян на новый уровень, — рассказал директор «Тинькофф Инвестиций» Дмитрий Панченко.

В ЦБ заинтересованы в том, чтобы люди, которые выходят на фондовый рынок, обладали нужным набором знаний, понимали, как работают инвестиции, осознанно совершали сделки, учитывая особенности инструментов и возможные риски. В интернете люди сталкиваются с предложениями самых разных обучающих курсов, и нередко их авторы под видом обучения втягивают слушателей в мошеннические схемы или финансовые пирамиды, выманивают деньги и исчезают, предупредили в Банке России.

По данным Мосбиржи, с которыми ознакомились «Известия», к концу ноября 2021 года на площадке было зарегистрировано 26,5 млн клиентов — за месяц их число выросло на 6,4%. Число активных клиентов, совершивших хотя бы одну сделку в течение месяца, в ноябре обновило рекорд, превысив 2,6 млн человек. В пресс-службе Мосбиржи оперативно не ответили на запрос «Известий» об участии в проекте «Академия инвестиций».

Инвестиционные долгожители

СПБ Биржа поддерживает всероссийские образовательные инициативы по финансовой грамотности, поэтому ведет переговоры с командой «Тинькофф» по интеграции своих обучающих материалов в «Академию Инвестиций», сообщили «Известиям» в пресс-службе биржи. Там добавили, что российский фондовый рынок должен выступать в качестве инструмента повышения материального благополучия людей. СПБ Биржа совместно с участниками рынка работает над тем, чтобы массовый розничный инвестор, приходящий на рынок, повысил свой уровень навыков и в итоге стал «долгожителем».

Переговоры об участии в «Академии инвестиций» «Тинькофф» вел с Высшей школой экономики, сообщил «Известиям» профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Николай Берзон. По его словам, и в «Тинькофф», и во ВШЭ заинтересованы в том, чтобы финансовое просвещение развивалось. Банк и вуз уже договорились о создании совместного онлайн-курса по основам инвестирования на финансовом рынке, рассказал эксперт.

В Новосибирском государственном университете сообщили «Известиям», что «Тинькофф» уже выступает партнером Центра развития карьеры НГУ. Представитель вуза рассказал, что университет и сейчас предлагает возможности для повышения финансовой грамотности, такие как общие и факультативные предметы в образовательных программах, а также дополнительные мероприятия, курсы и встречи с приглашенными экспертами и партнерами НГУ. В других крупнейших российских вузах не ответили на запрос «Известий» об участии в «Академии инвестиций».

В Ассоциации развития финграмотности выразили готовность провести экспертизу программы «Академии инвестиций» «Тинькофф». Об этом «Известиям» заявил ее директор Вениамин Каганов. По его словам, повышение финграмотности коррелирует с повышением практического интереса к инвестированию: 54% участников программ обучения инвестициям имеют опыт биржевой торговли, а почти половина оставшихся планирует инвестировать в будущем. Поучаствовать в проекте также готовы в ОНФ «За права заемщиков».

Если судить по отчетам ЦБ, то более половины граждан России сейчас полностью финансово грамотны, оценил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Однако он сетует, что сейчас у частных инвесторов слишком замылен глаз от ярких вывесок и слоганов брокеров, а также от их предложений по покупкам тех или иных паев, бумаг, структурных продуктов. По словам директора российского офиса международного провайдера онлайн-обучения GoStudent Марии Кисловой, поскольку «Тинькофф» — третий в России банк по числу розничных клиентов и первый по количеству инвестсчетов, его выступление с образовательной инициативой в области инвестиций вполне логично.