Должно сработать: инвесторы увидели признаки прохождения пика инфляции

Кривая доходности российских кратко- и среднесрочных ОФЗ стала практически плоской, что, по мнению экономистов, свидетельствует о том, что инфляция в стране достигла пиковых значений и дальше расти не будет. Такое впечатление сложилось не только у рыночных аналитиков: инфляционные ожидания населения в августе снизились на 100 б.п. в сравнении с июльским показателем — это самая резкая динамика за последние 14 месяцев. Подробности — в материале «Известий».

Ровно идут

По последним данным, доходность российских государственных облигаций практически сравнялась: у 3-летних ОФЗ она закрепилась на уровне 6,83%, у 5-летних — 6,77%, у 7-летних — 6,8% и у 10-летних — на уровне 6,9%. По сути, это привело к уплощению кривой доходности ОФЗ, что многие экономисты напрямую связывают с приближающимся прохождением пика инфляции.

Одним из первых на эту ситуацию обратил внимание автор Telegram-канала «Финансовые Думки». В беседе с «Известиями» он отметил, что сейчас всё больше факторов указывает на то, что после резкого повышения ставки ЦБ РФ в июле сразу на 100 б.п. может последовать пауза в процессе ужесточения денежно-кредитной политики.

«С тех пор кривая доходности стала практически плоской, а доходность по 10-летним ОФЗ опустилась ниже 7%, чего не наблюдалось уже несколько месяцев, — отмечает эксперт. — А разница между ключевой ставкой и доходностью по 10-леткам опустилась до минимумов за несколько лет, хотя еще в начале года доходила до 250 б.п. Судя по всему, участники рынка ставят на то, что действия ЦБ РФ по поднятию ставки приведут к замедлению инфляции».

Должно сработать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

С этим мнением согласились все опрошенные «Известиями» эксперты. В частности, начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев пояснил, что уплощение такого графика свидетельствует об уравнивании номинальных цен как по дальним, так и по ближним облигациям. То есть ожидания участников рынка по инфляции начали снижаться, и многие из них начали перекладывать свои средства в более длинные бумаги.

Но генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин обращает внимание, что при анализе этого индикатора речь всё же идет именно об ожиданиях рынка, а не о реальных трендах в экономике государства. В еще большей степени это относится к уверенности в том, что Банк России завершил цикл поднятия ключевой ставки. Всё же будущие решения регулятора зависят от фактической картины, которая будет складываться к ближайшему заседанию по денежно-кредитной политике (ДКП), которое пройдет 10 сентября.

Почему инфляция сбавляет обороты

Отметим, что такие же настроения преобладают и среди обычных граждан. Согласно ежемесячному опросу Telegram-канала MMI (его создатель Кирилл Тремасов сейчас возглавляет департамент ДКП Банка России), проводившемуся в период с 14 по 16 августа, инфляционные ожидания населения упали с 12,1% в июле до 11,1% в последнем месяце лета — рекордное снижение за последние 14 месяцев.

«Если опрос инФОМ подтвердит результаты нашего опроса (за последний год всегда подтверждал), то для ЦБ это может стать важным аргументом, чтобы взять паузу в сентябре с дальнейшим повышением ставки», — пишет MMI.

Должно сработать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Собеседники «Известий» в целом согласились с этим утверждением. Андрей Хохрин из «Иволга Капитал» считает, что у ЦБ не осталось вариантов для изменения ключевой ставки в сентябре: «Понижать ее после довольно резкого повышения будет непоследовательно. Повышать не позволит необходимость считаться с восстановлением экономики».

Такое же мнение выразил и начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. «Вероятно, в сентябре ЦБ РФ возьмет паузу в повышении ключевой ставки после внушительной серии ее увеличения. Инфляция медленно отходит от пиковых значений, зафиксированных в июле, что может стать основным поводом сохранить текущий уровень ключевой ставки», — сказал эксперт.

Нынешнее замедление инфляции он объясняет тем, что сейчас наблюдается сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию, из-за чего общий индекс потребительских цен отходит от максимальных значений. Но в то же время динамика цен в непродовольственном сегменте (в частности, на товары длительного пользования) остается повышенной. Это, по мнению экономиста, создает риск того, что по мере затухания сезонного фактора в августе и сентябре мы можем вновь увидеть уровень инфляции у максимумов текущего года — 6,5–6,6% г/г.

Автор канала «Финансовые Думки» в беседе с «Известиями» тоже отметил факторы, которые сыграли в пользу замедления инфляции. «Помимо действий ЦБ по обузданию инфляции, еще на руку играет то, что цены на многие сырьевые товары прилично скорректировались вниз со своих максимальных значений. Это тоже фактор в пользу замедления инфляции в РФ. Ведь не секрет, что часть инфляции РФ «импортирует» с мировых рынков», — сказал он в беседе с «Известиями».

Риск остается

Собеседники «Известий», впрочем, отмечают, что однозначно утверждать об окончательной победе над высокой инфляцией сейчас нельзя — слишком много факторов могут сыграть в пользу дальнейшего роста потребительских цен. Да и само по себе замедление этого показателя не гарантирует его скорого возврата в докризисные рамки.

«Будет ли она вновь низкой, в районе 3%? Вряд ли. Большой объем ликвидности, в первую очередь на финансовом рынке США и ЕС, а также и у нас — это генератор глобальной инфляции. Я бы ставил на инфляционный диапазон 5–7, может, 8%», — рассуждает Андрей Хохрин.

Он также опасается, что в этом году еще может произойти резкое снижение спекулятивных рынков и рубля из-за переоцененности глобального рынка акций и облигаций.

«В случае их падения возрастет спрос на валюту, на доллар, что неизбежно потянет рубль вниз, — говорит Хохрин. — Как ЦБ не раз показывал, на ослабление рубля и падение рынков он реагирует заметным повышением ставки».

Должно сработать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Владимир Евстифеев из банка «Зенит» всё же не ждет заметно более высокого уровня инфляции к концу года — по базовому прогнозу его организации, она составит 6% (прогноз ЦБ — 5,7–6,2%). Но при этом он не отрицает риска того, что в последнем квартале этого года Россия может столкнуться с очередным этапом разгона инфляции, когда на снижение цен перестанет влиять сезонный фактор в сельском хозяйстве. Есть, по его мнению, и другие проинфляционные факторы.

«В ноябре-декабре традиционно разгоняет цены бюджетный фактор, когда увеличиваются расходы федерального бюджета, — говорит Евстифеев. — По-прежнему существуют риски ослабления рубля по двум направлениям: ухудшение геополитических условий и отток капитала с развивающихся рынков в результате ужесточения монетарной политики Федерального резерва США. Это не базовый сценарий, но данные риски присутствуют, и их необходимо учитывать».

Эксперт подытожил, что если повышенный уровень инфляции сохранится к концу года, ЦБ будет вынужден снова повысить ключевую ставку — до уровня 6,75–7%. Произойти это может в рамках одного из трех заседаний, которые пройдут уже после сентябрьского — в конце октября, начале ноября и середине декабря.