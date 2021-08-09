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Все на борьбу с инфляцией: поможет ли России высокая ставка ЦБ

Эксперты разделились в оценке рисков роста цен до конца года
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Все на борьбу с инфляцией: поможет ли России высокая ставка ЦБ
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2021-08-06 20:44:15
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Инфляция в России начала замедляться в момент, когда Банк России резко повысил ключевую ставку сразу на процентный пункт, сделав ее положительной в реальном выражении, то есть выше роста цен. Столь радикальное решение вызвало неприятие части бизнеса и экспертного сообщества, считающих, что борьбе с ценами оно не слишком поможет, а вот экономике навредит. «Известия» опросили отечественных аналитиков на тему жесткой кредитной политики как меры замедления инфляции.

Согласно данным Росстата, инфляция в июле составила 6,46% в годовом исчислении, что лишь чуть-чуть отличается от показателей июня — 6,5%. До этого рост цен ускорялся на протяжении многих месяцев. Свою роль в замедлении инфляции сыграл сезон урожая — с середины июля по конец сентября цены традиционно стабилизируются, а иногда даже фиксируется дефляция.

Все на борьбу с инфляцией
Покупатель в магазине
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Тем временем мощный рост цен в предыдущий период вынудил Банк России действовать. На июльском заседании ЦБ принял решение повысить ставку сразу на 1%, доведя ее до уровня 6,5%. Это очень много: среди крупных развитых и развивающихся экономик российский показатель — один из самых высоких. Ставки во всех странах БРИКС ниже: например, в Бразилии она составляет 4,25%. Более жесткую, чем в России, денежно-кредитную политику проводит только Турция, где ставка составляет 19%. При этом уровень инфляции в нашей стране хоть и высокий, но не запредельный: в Бразилии цены растут на два процентных пункта быстрее, в Индии примерно так же, как в нашей стране.

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Банк России считает, что рост цен — это надолго, что противоречит позиции руководства других центробанков мира, более спокойно относящихся к ускорению инфляции и считающих, что до конца года или в начале следующего этот тренд сойдет на нет. Российский регулятор особую «вину» за происходящее возлагает на инфляционные ожидания в стране.

Решение Эльвиры Набиуллиной и ко вызвало неоднозначную реакцию в российской экономической среде. Давний критик текущей финансовой политики миллиардер Олег Дерипаска отметил в своем Telegram-канале, что этими действиями ЦБ приговорил страну к стагнации или спаду доходов населения и лишил надежд на модернизацию промышленности. Некоторые эксперты, в частности профессор Высшей школы экономики Евгений Коган, отмечают, что инфляция вызвана немонетарными причинами и в значительной степени импортирована из-за рубежа. А значит, и монетарные меры в борьбе с ней обладают ограниченной полезностью.

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«Известия» спросили у российских аналитиков, считают ли они, что жесткая денежно-кредитная политика сможет побороть ускорение инфляции и есть ли шанс увидеть стабилизацию цен к концу года.

Антон Табах, главный экономист агентства «Эксперт РА»:

К августу накопленная инфляция достигла 4,5%. Мы ожидаем дефляции в августе-сентябре, но по итогам года она достигнет 5,5%. Но в начале следующего года мы ожидаем резкое сжатие — эффект от роста ставок как раз занимает около полугода. Инфляция уже пошла вниз. И резкий скачок ставки может выстрелить, когда проблема решится. И это будет серьезным ударом.

Андрей Русецкий, управляющий активами «БКС Мир инвестиций»:

Центральный банк для того и повышает ставку, чтобы сдержать инфляцию, а своими жесткими действиями, которые идут вразрез с политикой основных мировых центральных банков, он доказывает свою независимость и приверженность мандату.

Все на борьбу с инфляцией
центробанк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Инфляцию можно разделить на монетарную и немонетарную. Значительная часть повышения цен пришлась на импортные товары, продовольствие и сырье (зависят от мировых цен) — здесь Центральный банк бессилен, только если на фоне более высокой ставки произойдет укрепление рубля, что снизит импортную инфляцию.

Основной целью ЦБ будет охлаждение потребительского кредитования и отвлечение средств населения с потребления в сбережения. Надо четко понимать, что основная цель (мандат) любого современного Центрального банка — это контроль за инфляцией у целевых значений и поддержание безработицы на нейтральном, естественном уровне. Рост экономики — не его мандат, это прерогатива правительства.

Цены недельные уже показывают дефляцию или нулевой рост, то есть мы уже прошли пик по инфляции и следует ориентироваться на ее замедление. Здесь уже нужно в расчет брать не уровень, а сроки, за которые будет достигнута цель по инфляции (4%), что важно для рынка облигаций, кредитования и депозитов.

Дарья Меньших, аналитик департамента стратегического развития и экономического прогнозирования Газпромбанка:

На текущий момент Банк России действует в условиях высокого уровня неопределенности. Тем не менее нельзя отрицать ряд фактов.

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Во-первых, привлекательность вкладов в рублях остается низкой, что подталкивает предприятия и население к накоплению избыточной валютной ликвидности (в текущих условиях это сильно ослабляет рубль).

Во-вторых, сохраняются аномально высокие темпы роста необеспеченного потребительского кредитования (больше характерные для «кредитного бума», чем для посткризисного восстановления).

В-третьих, изначальный рост цен на некоторые группы товаров (вызванный ситуацией на мировых рынках и общим уровнем неопределенности) сформировал высокие инфляционные ожидания у населения, в результате чего начал ускоренно расти спрос на эти товары, что еще сильнее подтолкнуло цены вверх (пример — стройматериалы, где цены производителей выросли на 8–10%, а рост потребительских цен уже превысил 20%).

Все на борьбу с инфляцией
деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В-четвертых, по некоторым товарным группам рост цен производителей еще не полностью переложился в розничные цены, что создает значимое проинфляционное давление до конца 2021 года (это, например, одежда, трикотаж, электротовары, мясопродукты и др.).

Таким образом, факты говорят о том, что, несмотря на повышение ключевой ставки, поведение экономических агентов продолжает соответствовать ситуации мягкой денежно-кредитной политики. В таких условиях Банк России должен действовать жестко, стараясь ограничить влияние на инфляцию тех факторов, которыми он может управлять. Следствием проводимой Банком России политики станет укрепление валютного курса, стабилизация инфляционных ожиданий и ограничение необеспеченного потребительского кредитования, что, конечно, поможет сдержать рост потребительских цен.

Мы ожидаем, что инфляция вернется к целевому уровню Банка России ближе к концу 2022 года, стабилизация инфляции не будет равномерной, во многом скорость нормализации ситуации с инфляцией будет зависеть от того, как быстро повышение процентных ставок повлияет на сберегательное поведение населения и инфляционные ожидания.

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