Подули на пузырь: Минэк поспорил с ЦБ о закредитованности россиян

По сравнению с показателями других государств закредитованность населения России находится на низком уровне. Об этом «Известиям» заявил замминистра экономического развития Илья Торосов . Так, в РФ задолженность граждан составляет менее 20% ВВП, в то время как в некоторых развивающихся странах она достигает 50%, а в развитых — 90%, сообщил он. Представители крупных банков тоже не посчитали уровень долговой нагрузки россиян опасным, однако ЦБ регулярно указывает на риски быстрого роста закредитованности и предсказывает появление «пузырей».

Теория относительности

Об опасном росте долговой нагрузки россиян в 2021 году неоднократно заявлял ЦБ. Так, зампред Банка России Ксения Юдаева, выступая в Госдуме в мае, сообщила, что уровень закредитованности населения находится на исторически высоком уровне , а в отдельных сегментах рынка потребительского кредитования можно говорить о возникновении «пузырей». Предупреждение об этом содержится и в проекте «Основных направлений развития финансового рынка», опубликованном в конце июля .

«Быстрое увеличение кредитования, не подкрепленное расширением производственных возможностей страны, приводит к отрыву стоимости товаров и активов от фундаментальных факторов, появлению «пузырей» на рынках, разгону инфляции и в конечном счете падению темпов экономического роста и реальных доходов граждан», — говорится в документе.

Подули на пузырь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В ЦБ «Известиям» пояснили, что основной риск связан с необеспеченным потребительским кредитованием. Потенциал опасного увеличения задолженности есть и в ипотеке , поэтому необходимо избежать ухудшения стандартов выдачи займов (в части первоначального взноса и ПДН) и чрезмерного роста цен, который снижает доступность жилья и увеличивает риски граждан, отметил регулятор.

«Известия» попросили Минэкономразвития оценить, насколько опасно нынешнее положение в сфере потребительского кредитования и как оно в перспективе повлияет на макропоказатели экономики страны . В ведомстве с регулятором не согласились. Замминистра экономического развития Илья Торосов заверил, что сегодня долговая нагрузка россиян невелика.

— Что касается закредитованности населения — по сравнению с другими странами она находится на низком уровне. Для сравнения: по России задолженность граждан — менее 20% ВВП. В развивающихся странах — к примеру, в Бразилии — 30–50%. А в развитых странах, таких как США и Великобритания, 70–90% , — заявил он.

Впрочем, Илья Торосов отметил, что рост долговой нагрузки должен происходить осознанно со стороны того, кто берет кредит, чтобы займ не вгонял его в «долговую яму», из которой не выбраться. По его словам, решения, которые могли бы это обеспечить, регулярно обсуждаются властями.

Подули на пузырь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Например, сейчас на рассмотрении правительства находится законопроект, который обязывает информировать заемщика о чрезмерной долговой нагрузке. Письменное уведомление предлагается направлять, если ежемесячный платеж потенциального кредита будет превышать половину дохода, — заявил замминистра.

«Пузыря» не видно

«Известия» обратились в банки с просьбой дать оценку долговой нагрузке россиян. Если смотреть на соотношение доли займов к ВВП на уровне страны в целом, то признаков закредитованности населения в России не наблюдается, оптимистичен руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский. Появление «пузырей» в такой ситуации маловероятно. Впрочем, на уровне каждого конкретного заемщика ситуация может быть другой, допустил эксперт.

По соотношению портфеля необеспеченных займов к ВВП показатели России находятся на среднем уровне среди стран Восточной Европы, поэтому нашему рынку розничного кредитования еще предстоит рост, заявили в ВТБ . Увеличение объемов в последние месяцы связано с постепенным снятием ограничений из-за пандемии, отложенным спросом, а также стремлением оформить кредит по более низкой ставке. При этом розничный портфель российских банков стабилен и демонстрирует минимальный уровень просрочки, отметили там.

В «Сбере» сообщили, что в своем портфеле признаков «пузыря» не видят .

Подули на пузырь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Это эффект отложенного спроса: люди не купили что-то в прошлом году и пытаются докупить в 2021-м. Вместе с тем 2020–2021 годы показали, что население имеет высокую платежную дисциплину, — заявили в организации.

Основные опасения сегодня вызывает не столько уровень текущей долговой нагрузки, сколько высокие темпы роста этого показателя за последний год , отметил управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Так, в потребительском кредитовании только в последние несколько месяцев они превышают докризисную динамику, при этом ситуация с доходами населения и инфляцией хуже, чем она была в 2018–2019 годах. Это повышает риски снижения платежеспособности наиболее закредитованных заемщиков , резюмировал Михаил Доронкин.