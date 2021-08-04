Дать в рубль: банки одобряют около 35% заявок на кредиты

На сегодняшний день 43 млн россиян имеют обязательства перед кредитными организациями. При этом взять средства в долг выходит далеко не у всех. Как получить одобрение и не испортить кредитную историю, разбирались «Известия».

Как часто одобряют кредиты

На начало III квартала 2021 года порядка 43 млн россиян имеют обязательства перед кредитными организациями, сообщил «Известиям» член Совета НАПКА, управляющий директор Первого коллекторского бюро Павел Михмель. Среднегодовой прирост варьируется в рамках 3–5%. Доля просроченной задолженности в кредитных портфелях банков находится на одном и том же уровне уже несколько месяцев подряд — 4,2%.

Наиболее востребованными и одновременно с этим проблемными являются беззалоговые кредиты — кредитные карты и кредиты наличными. На них приходится порядка 85% от всех выдач , уточнил Михмель.

На сегодняшний день доля одобрений банковских заявок находится на уровне чуть больше 35% , поделился с «Известиями» гендиректор финансового маркетплейса «Юником24» Юрий Кудряков.

дать рубль Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

— В принципе, показатель достиг своего допандемийного значения, — рассказал он. — Напомним, что в пик режима самоизоляции он не превышал 25–30%. Более того, данный показатель сильно варьируется в зависимости от сегмента кредитования. Так, например, в ипотеке он может достигать 60%.

Что портит кредитную историю

Решение о выдаче кредита принимается с учетом массы факторов. Просрочка — первый негативный момент для кредитной истории , считает старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Антон Рогачевский. При этом неважно, была ли просрочка по процентам или по основному долгу.

Марина Бибарова-Государева, экономист Центра защиты прав добросовестных заемщиков, отмечает, что даже самая небольшая просрочка влияет на решение банка:

— Некоторые ошибочно полагают, что в кредитную историю вносится информация только о кредитах и микрозаймах, но туда попадают сведения обо всех неисполненных обязательствах, в том числе овердрафты по дебетовой карте, невыплаченные административные штрафы, переданные в суд, и даже в отдельных случаях задолженности у сотовых операторов.

Кроме того, кредитную историю сильно портит признание гражданина банкротом. Но и без этого существуют случаи, когда заемщик вредит сам себе. Наиболее распространенная ошибка, по мнению собеседницы, — это не проявлять никакого интереса к своей кредитной истории:

Дать в рубль Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

— Бывают технические сбои при передаче данных между банками и бюро кредитных историй, иногда люди случайно вводят неверные данные, и, наконец, существуют мошенники, которые способны отправить заявку на кредит от чужого имени. Кредитные истории надо проверять, тем более что сделать это можно бесплатно два раза в год. При обнаружении в ней каких-либо ошибок, их можно и нужно оспорить.

Адвокат Виталия Недбай напоминает, что решение о выдаче кредита принимается на основании скоринга — учитываются пол, возраст, образование, число иждивенцев, имущество в собственности. Помимо этого, обращается внимание на большое количество заявок в разные банки и финансовую нагрузку по уже имеющимся кредитам.

— Как негативный фактор может сыграть поручительство, а также обращения в суд с иском к кредитной организации , — добавляет Недбай. — Кроме того, учитывается досрочное погашение кредита — преждевременно погашенные ссуды невыгодны кредитору, поскольку лишают части прибыли от процентов.

Все перечисленные факторы влияют также и на процент по кредиту. При наличии хотя бы одного из них процент может быть очень высоким.

Подвох кредитных карт

Кредитные карты при всем их удобстве также весьма коварный банковский продукт. По мнению Антона Рогачевского, основной проблемой при их использовании является слабое понимание владельца о грейс-периоде — времени, в течение которого можно погасить долг без процентов.

На тот же момент обращает внимание Марина Бибарова-Государева:

— Пользователи кредиток зачастую неверно рассчитывают срок льготного периода без процентов, тем самым попадая на дополнительные траты. Если в банке говорят, что льготный период составляет до 50 дней, то это не означает, что вернуть долг без ущерба своему бюджету можно на 50-й день. В этой ситуации важен предлог «до». Лучше всегда уточнять, с какой даты начинается исчисление льготного периода. И следует помнить, что даже при наличии такого «бонуса» необходимо ежемесячно вносить минимальные платежи, так как в противном случае могут возникнуть проблемы.

Дать в рубль Фото: ТАSS/URA.RU/Алексей Андронов

Кроме того, на практике распространены случаи, когда карта ушла в овердрафт (перерасход) и владелец этого попросту не заметил, добавляет эксперт. Либо банк может выдать карту с кешбэком, но окажется, что для его получения нужно тратить не меньше определенной суммы и в определенных магазинах.

В то же время, если потребитель регулярно пользуется кредитными картами, не допуская просрочек, его кредитная история улучшается , обращает внимание адвокат Виталия Недбай. Это может свидетельствовать о его высокой финансовой грамотности.

Брать ли второй кредит для погашения первого

В случае если у вас возникли проблемы с погашением кредитов, то в первую очередь нужно просчитать, насколько эти проблемы временные и возможно ли восстановление платежеспособности , советует юрист по финансовым спорам Анна Грецкая.

— Если проблемы временные, то можно написать заявление в банк о предоставлении реструктуризации или кредитных каникул. Также возможно рефинансирование, то есть получение нового кредита для погашения первого, но это имеет смысл лишь в том случае, если это уменьшает процентную ставку или уменьшает ежемесячный платеж, то есть условия по новому кредиту более выгодные, чем по предыдущему. Но такой путь опасен, так как можно погрязнуть в кредитах и платежах еще больше, — предупреждает Грецкая.

Дать в рубль Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Адвокат Виталия Недбай отмечает, что банк в любом случае заинтересован в том, чтобы вернуть деньги. Если он поймет, что вы не мошенник, то пересмотрит условия кредита.

— Банку выгодно, когда долги возвращают ему, а не коллекторам. И в виде денег, а не имущества, с которым нужно потом возиться. Категорически нельзя пропадать из поля зрения банков; брать новые кредиты, если нечем платить за старые; доводить дело до суда. Иначе приставы доберутся до имущества, — говорит Недбай.

Как оплатить кредит через нотариуса

Новый тренд в погашении кредитов — оплата сделок через нотариат. У каждого нотариуса есть специальный депозитный счет, внеся деньги на который, человек может исполнить свои кредитные обязательства. Как сообщили «Известиям» в Федеральной нотариальной палате (ФНП), для передачи денег таким способом обращается в среднем около 30 тыс. человек за год. В денежном эквиваленте это более 15,5 млрд рублей. По итогам 2020 года россияне перечислили на депозитные счета нотариусов более 22 млрд рублей.

Данный метод актуален, когда кредитор по тем или иным причинам не принимает платежи. Например, если банк «лопнул», а его правопреемник еще не известен.

— Как показывает практика, рано или поздно кредитор (либо его правопреемник) объявляется и начинает требовать от заемщика не только закрыть все долги, но и оплатить штрафы за просрочку платежей, — поясняют в ФНП. — Более того, нередко такие ситуации создаются намеренно, с целью наращивания кредиторской задолженности. Не брезгуют такими схемами микрофинансовые организации. Мало того что клиенты таких фирм оформляют займы под огромные проценты, они также рискуют в какой-то момент обнаружить, что платеж по старым реквизитам не проходит, а двери по известному им адресу закрыты. Результат — растущая в геометрической прогрессии задолженность вкупе со штрафами за просрочку.

Вовремя исполнить финансовые обязательства и тем самым избежать штрафных санкций как раз и призван помочь депозит нотариуса. Плательщику в этом случае нужно просто перечислить на депозитный счет требуемую сумму, а вопросом передачи денег пропавшему или временно не определенному адресату занимается нотариус. Он перечислит ему деньги на счет, как только представится такая возможность. При этом будет считаться, что заемщик исполнил свои обязательства перед кредитором в день, когда платеж был внесен на депозит нотариуса. Штрафы и пени в этом случае клиенту нотариуса не грозят.

С 2021 года перечислить деньги на депозит нотариуса можно и онлайн, через портал ФНП. Тариф на использование депозитного счета нотариуса составляет 0,5% от суммы, которая будет на него перечислена.