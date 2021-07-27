Игры со ставками: банки медлят с увеличением процентов по кредитам
Крупнейшие банки зафиксировали ставки по кредитам, несмотря на рост ключевой сразу на 1 п. п., до 6,5%, выяснили «Известия», опросив топ-50 финансовых организаций. При этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что столь резкое повышение ключевого показателя призвано охладить потребительское кредитование. В финансовых организациях пояснили, что будут поднимать проценты плавно, ориентируясь на спрос клиентов и конъюнктуру рынка. Полноценная реакция на решение регулятора произойдет в течение двух-трех недель, за которые ставки подрастут на 0,3–0,5 п.п., полагают эксперты.
Разнонаправленная динамика
Крупнейшие банки после повышения регулятором 23 июля ключевой ставки сразу до 6,5% активно корректируют условия по депозитным продуктам, но по кредитным оставляют без изменений, показал опрос «Известий».
Представители большинства их них отметили, что вслед за ключевой пересмотрели лишь предложения по вкладам и накопительным счетам. В частности, в тот же день ставки по всей линейке или отдельным депозитным продуктам увеличили в Почта Банке (+0,25-1,5 п.п), «Зените» (+0,3-0,9 п.п.) и Абсолют Банке (+до 0,5 п.п.). Заранее 21 и 22 июля доходность вкладов повысили в МКБ, Росбанке и «Ренессанс Кредите». В «Открытии» и ПСБ на аналогичный шаг пошли еще во второй декаде июля, а в «Сбере» — в первой, подняв ставки по ним на 0,5 п.п. Пересмотреть доходность депозитов в ближайшие несколько дней планируют в «Дом.рф», а в ВТБ не исключают запуск новых предложений по сберегательным программам.
На пресс-конференции по итогам заседания ЦБ по ключевой ставке глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что резкий рост базового показателя на 1 п.п. направлен на стимулирование интереса населения к сбережениям, а также на охлаждение рынка потребительского кредитования.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Согласно мониторингу финансового маркетплейса «Сравни.ру», в течение недели с 19 по 25 июля (на которую пришлось заседание ЦБ) крупные и региональные банки пересмотрели свои предложения. В том числе — по потребкредитам и ипотеке. Стоимость ссуд выросла в семи банках, включая два крупных. Например, в «Сбере» с 20 июля максимальная ставка займа на любые цели при сумме до 300 тыс. рублей выросла на 0,6 п.п., но по предложениям с другими суммами упала на 0,1–3,2 п.п. А в «Хоум Кредите» с 21-го числа проценты по кредитам до 100 тыс. рублей подняли на 1,5 п.п., а по займам от 300 тыс. до 3 млн рублей снизили на 2 п.п.
В ближайшее время тарифы по кредитам не планируют менять в ВТБ, «Дом.рф» и ПСБ, сообщили «Известиям» их представители. В то же время в МТС банке, РНКБ, «Хоум Кредите» сказали, что не увеличивали ставки по своим продуктам в последнее время, но держат руку на пульсе и готовы пересмотреть их в зависимости от конъюнктуры рынка. Ориентируясь на макроэкономические показатели, динамику спроса и действия конкурентов также намерены действовать в «Открытии», «Ренессанс кредите».
Рост неизбежен
Очередное повышение ключевой ставки продолжит тренд на увеличение стоимости кредитов и депозитов на рынке, уверены в ВТБ. С этой позицией согласились в МТС банке, добавив, что повышения стоит ждать в ближайшие две-три недели. Тогда как в Райффайзенбанке отметили, что резкого изменения не будет. Финансовые организации в борьбе за клиентов продолжат дотировать ставки, за счет своей прибыли, максимально смягчая скорость повышения тарифов по кредитным продуктам.
Рост процентов будет достаточно плавным, с некоторым отставанием от решения ЦБ, поддержал и аналитик «Финама» Игорь Додонов. Многие банки в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики уже скорректировали условия по вкладам и кредитам, теперь они скорее займут выжидательную позицию, полагает эксперт.
— Сейчас банки активно увеличивают объем кредитования населения, как за счет ослабления риск моделей, так и пока еще привлекательного для потребителей размера ставок. Поэтому, обладая определенным запасом по маржинальности таких операций, они резко не меняют условия и ориентируются на спрос, — отметил директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.
Однако, по словам эксперта, такое поведение кредитных организаций продлится недолго, и к зиме можно ожидать роста ставок по всем продуктам розничного кредитования. К концу года проценты по ипотеке увеличатся до 8,7%, по автозаймам — до 13,9%, по потребкредитам в зависимости от вида — от 14,5% до 22%, прогнозирует он.
По оценкам Игоря Додонова, в ближайшие месяцы стоимость кредитов вырастет на 0,3–0,5 п.п., то есть более сдержанно, из-за влияния различных факторов в экономике, премии за риск и так далее. В ипотечном сегменте аналогичным рычагом выступят действующие госпрограммы льготной ипотеки, поэтому средняя ставка по жилищной ссуде может подняться до 8–8,5% с 7,3% в мае, добавил он. В то же время, по ожиданиям директора проекта «Финуслуги» Мосбиржи Игоря Алутина, доходность по депозитам будет расти быстрее и в ближайший месяц увеличится на 1 п.п.
Повышение ставок по кредитам всегда происходит раньше, чем по привлеченным средствам банков, констатировал старший директор отдела рейтингов кредитных институтов АО «Эксперт РА» Руслан Коршунов. По его словам, подобный лаг позволяет банкам нарастить процентные доходы, поэтому ни о какой работе финорганизаций на грани рентабельности речи не идет.