Игры со ставками: банки медлят с увеличением процентов по кредитам

Крупнейшие банки зафиксировали ставки по кредитам, несмотря на рост ключевой сразу на 1 п. п., до 6,5%, выяснили «Известия», опросив топ-50 финансовых организаций . При этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что столь резкое повышение ключевого показателя призвано охладить потребительское кредитование. В финансовых организациях пояснили, что будут поднимать проценты плавно, ориентируясь на спрос клиентов и конъюнктуру рынка. Полноценная реакция на решение регулятора произойдет в течение двух-трех недель, за которые ставки подрастут на 0,3–0,5 п.п. , полагают эксперты.

Разнонаправленная динамика

Крупнейшие банки после повышения регулятором 23 июля ключевой ставки сразу до 6,5% активно корректируют условия по депозитным продуктам, но по кредитным оставляют без изменений , показал опрос «Известий».

Представители большинства их них отметили, что вслед за ключевой пересмотрели лишь предложения по вкладам и накопительным счетам. В частности, в тот же день ставки по всей линейке или отдельным депозитным продуктам увеличили в Почта Банке (+0,25-1,5 п.п), «Зените» (+0,3-0,9 п.п.) и Абсолют Банке (+до 0,5 п.п.). Заранее 21 и 22 июля доходность вкладов повысили в МКБ, Росбанке и «Ренессанс Кредите». В «Открытии» и ПСБ на аналогичный шаг пошли еще во второй декаде июля, а в «Сбере» — в первой, подняв ставки по ним на 0,5 п.п. Пересмотреть доходность депозитов в ближайшие несколько дней планируют в «Дом.рф», а в ВТБ не исключают запуск новых предложений по сберегательным программам.

На пресс-конференции по итогам заседания ЦБ по ключевой ставке глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что резкий рост базового показателя на 1 п.п. направлен на стимулирование интереса населения к сбережениям, а также на охлаждение рынка потребительского кредитования .

Игры со ставками Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Согласно мониторингу финансового маркетплейса «Сравни.ру», в течение недели с 19 по 25 июля (на которую пришлось заседание ЦБ) крупные и региональные банки пересмотрели свои предложения. В том числе — по потребкредитам и ипотеке. Стоимость ссуд выросла в семи банках, включая два крупных. Например, в «Сбере» с 20 июля максимальная ставка займа на любые цели при сумме до 300 тыс. рублей выросла на 0,6 п.п., но по предложениям с другими суммами упала на 0,1–3,2 п.п. А в «Хоум Кредите» с 21-го числа проценты по кредитам до 100 тыс. рублей подняли на 1,5 п.п., а по займам от 300 тыс. до 3 млн рублей снизили на 2 п.п.

В ближайшее время тарифы по кредитам не планируют менять в ВТБ, «Дом.рф» и ПСБ , сообщили «Известиям» их представители. В то же время в МТС банке, РНКБ, «Хоум Кредите» сказали, что не увеличивали ставки по своим продуктам в последнее время, но держат руку на пульсе и готовы пересмотреть их в зависимости от конъюнктуры рынка. Ориентируясь на макроэкономические показатели, динамику спроса и действия конкурентов также намерены действовать в «Открытии», «Ренессанс кредите» .

Справка «Известий» По актуальным данным Центробанка, которые изучили «Известия», на начало мая 2021-го средневзвешенные проценты по кредитам в топ-30 банках колебались на уровне 9,9–16,1%. А средняя ставка по ипотеке на начало июня равнялась 7,3%. Тогда как максимальная доходность по 10 крупнейшим банкам, привлекающим наибольший объем депозитов, по состоянию на середину июля составила 5,46% годовых.

Рост неизбежен

Очередное повышение ключевой ставки продолжит тренд на увеличение стоимости кредитов и депозитов на рынке , уверены в ВТБ. С этой позицией согласились в МТС банке, добавив, что повышения стоит ждать в ближайшие две-три недели . Тогда как в Райффайзенбанке отметили, что резкого изменения не будет. Финансовые организации в борьбе за клиентов продолжат дотировать ставки, за счет своей прибыли , максимально смягчая скорость повышения тарифов по кредитным продуктам.

Рост процентов будет достаточно плавным, с некоторым отставанием от решения ЦБ, поддержал и аналитик «Финама» Игорь Додонов. Многие банки в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики уже скорректировали условия по вкладам и кредитам, теперь они скорее займут выжидательную позицию , полагает эксперт.

— Сейчас банки активно увеличивают объем кредитования населения, как за счет ослабления риск моделей, так и пока еще привлекательного для потребителей размера ставок. Поэтому, обладая определенным запасом по маржинальности таких операций, они резко не меняют условия и ориентируются на спрос, — отметил директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.

Игры со ставками Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Однако, по словам эксперта, такое поведение кредитных организаций продлится недолго, и к зиме можно ожидать роста ставок по всем продуктам розничного кредитования . К концу года проценты по ипотеке увеличатся до 8,7%, по автозаймам ­­— до 13,9%, по потребкредитам в зависимости от вида — от 14,5% до 22%, прогнозирует он.

По оценкам Игоря Додонова, в ближайшие месяцы стоимость кредитов вырастет на 0,3–0,5 п.п., то есть более сдержанно, из-за влияния различных факторов в экономике, премии за риск и так далее. В ипотечном сегменте аналогичным рычагом выступят действующие госпрограммы льготной ипотеки, поэтому средняя ставка по жилищной ссуде может подняться до 8–8,5% с 7,3% в мае, добавил он. В то же время, по ожиданиям директора проекта «Финуслуги» Мосбиржи Игоря Алутина, доходность по депозитам будет расти быстрее и в ближайший месяц увеличится на 1 п.п.