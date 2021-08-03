График неплатежей: приставы закрыли границы для 5 млн должников
5 млн россиян не смогут выехать за границу из-за долгов. Таковы данные Федеральной службы судебных приставов на 1 июля (это последняя доступная информация), сообщили «Известиям» в ведомстве. Невыездных должников стало на 1 млн с лишним больше, чем годом ранее. Чаще всего россияне не оплачивают вовремя обязательства по кредитам, счета за коммунальные услуги и алименты, рассказали эксперты. По оценкам коллекторов, потенциально невыездными могут стать свыше 7 млн должников, то есть каждый пятый заемщик.
Пролетели мимо отпуска
На 1 июля 2021 года выезд за границу был временно ограничен для 5 млн российских граждан, у которых есть долги. Об этом «Известиям» сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Там уточнили, что за год число невыездных должников выросло более чем на 1 млн: на 1 июля 2020-го их было 3,9 млн человек. На 1 июля 2019-го выезд за границу был закрыт для 3,5 млн должников.
Увеличилось и количество судебных постановлений о взыскании долгов. Всего за шесть месяцев 2021 года территориальные органы ФССП России возбудили 32,4 млн исполнительных производств — на 1,2 млн больше, чем в прошлом году (на 1 июля 2020-го их было 31,2 млн). В ведомстве уточнили, что за полгода удалось взыскать с должников 441,7 млрд рублей.
При этом 300 тыс. человек, на которых распространялся временный запрет на выезд за рубеж, закрыли свои долги в этом году. По итогам первого полугодия количество исполнительных листов «в работе» ФССП превышало 81 млн, следует из аналитических данных, размещенных на сайте ведомства.
Таким образом, получается, что на каждого экономически активного гражданина нашей страны приходилось больше одного просроченного долга, по которому есть судебное решение и нет добровольного исполнения, отметил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
— Самое большое количество «дел в работе» — это долги перед кредитными организациями (11,9 млн), услугам ЖКХ (5,3 млн) и невыплаченные алименты (1,1 млн). На текущий момент потенциально невыездных граждан, то есть тех, у кого имеется просроченная задолженность перед кредитными организациями свыше 90 дней на сумму более 30 тыс. руб., зафиксировано порядка 7,2 млн. Всего у банков и микрофинансовых организаций насчитывается около 40–43 млн заемщиков. Получается, что каждый пятый-шестой заемщик при условии, если кредитор получит судебное решение, не сможет покинуть страну, — отметил он.
В большинстве случаев человек становится должником из-за ухудшения финансового положения, например в результате сокращения доходов или безработицы, уточнил эксперт.
— Порядка 60–80% заемщиков в зависимости от сегмента кредитования, по нашим данным, утверждают, что в условиях режима самоизоляции они почувствовали снижение доходов и им стало сложнее выполнять свои долговые обязательства, — добавил Эльман Мехтиев.
Пандемийный рост
С 2015-го до начала 2019 года просрочка не превышала 4,5% от показателя предельной долговой нагрузки и демонстрировала стабильное снижение. Это следует из карты кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств, формируемой на основе данных Банка России, Росстата и НБКИ, указала руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. С приходом пандемии и последующими кризисными явлениями финансовое положение россиян осложнилось, добавила она. Поэтому многим семьям стало сложно исполнять свои обязательства, и количество долгов по всем категориям начало расти, отметила эксперт.
— По итогам четвертого квартала 2020 года совокупная задолженность россиян только по банковским кредитам выросла на 13,4% с начала года и достигла 19,92 трлн рублей. В соотношении с третьим кварталом 2020 года показатель увеличился на 9%. Доля просроченной задолженности при этом подросла на 0,1% — до 4,5%. При этом уровень жизни и уровень реальных располагаемых доходов заметно снизился и пока еще далек от восстановления, — сказала Евгения Лазарева.
Это стало одной из главных причин всплеска интереса к внесудебной и судебной процедурам банкротства, а также роста потребности в реструктуризации и платежных каникулах, добавила эксперт.
— Но все эти инструменты актуальны для добросовестных должников, стремящихся разрешить вопрос неисполняемых обязательств. Однако среди россиян есть и категория «долговых экстремистов». Эти граждане всячески уклоняются от оплаты штрафов, мотивируя их несправедливостью вынесения, не выплачивают алименты под различными предлогами и не оплачивают налоги, объясняя это своей политической позицией. При этом они даже не пытаются разрешить спор в правовом поле — обжаловать штрафы, опротестовать сумму начисленных налогов или выяснять отношения с другой стороной конфликта в суде, — подчеркнула Евгения Лазарева.
Пожить в долг
Запрет выезда за рубеж для должников как мера воздействия несколько теряет свою эффективность в период закрытия границ, считает заведующий международной лабораторией экспериментальной и поведенческой экономики НИУ ВШЭ Алексей Белянин.
— Некоторые граждане предпочитают какое-то время пожить в долг, потому что в любом случае не планируют выезжать за рубеж, — отметил он.
Меру по ограничению выезда за границу считает эффективной лишь каждый третий россиянин, подтвердил генеральный директор финансового маркетплейса «Юником24» Юрий Кудряков, опираясь на результаты исследования компании. Его провели в июле 2021 года, опросив 800 респондентов из 25 регионов.
— Среди тех, кто привык отдыхать не в России, этот показатель выше: каждый второй выразил мнение, что не допустил бы такой ситуации, — отметил он.
С открытием границ и возобновлением международного туризма эта мера однозначно станет еще более эффективной, заключил эксперт.