График неплатежей: приставы закрыли границы для 5 млн должников

5 млн россиян не смогут выехать за границу из-за долгов . Таковы данные Федеральной службы судебных приставов на 1 июля (это последняя доступная информация), сообщили «Известиям» в ведомстве. Невыездных должников стало на 1 млн с лишним больше, чем годом ранее. Чаще всего россияне не оплачивают вовремя обязательства по кредитам, счета за коммунальные услуги и алименты, рассказали эксперты. По оценкам коллекторов, потенциально невыездными могут стать свыше 7 млн должников, то есть каждый пятый заемщик.

Пролетели мимо отпуска

На 1 июля 2021 года выезд за границу был временно ограничен для 5 млн российских граждан , у которых есть долги. Об этом «Известиям» сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Там уточнили, что за год число невыездных должников выросло более чем на 1 млн: на 1 июля 2020-го их было 3,9 млн человек . На 1 июля 2019-го выезд за границу был закрыт для 3,5 млн должников.

Увеличилось и количество судебных постановлений о взыскании долгов . Всего за шесть месяцев 2021 года территориальные органы ФССП России возбудили 32,4 млн исполнительных производств — на 1,2 млн больше, чем в прошлом году (на 1 июля 2020-го их было 31,2 млн). В ведомстве уточнили, что за полгода удалось взыскать с должников 441,7 млрд рублей.

При этом 300 тыс. человек, на которых распространялся временный запрет на выезд за рубеж, закрыли свои долги в этом году. По итогам первого полугодия количество исполнительных листов «в работе» ФССП превышало 81 млн, следует из аналитических данных, размещенных на сайте ведомства.

График неплатежей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Таким образом, получается, что на каждого экономически активного гражданина нашей страны приходилось больше одного просроченного долга, по которому есть судебное решение и нет добровольного исполнения , отметил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

— Самое большое количество «дел в работе» — это долги перед кредитными организациями (11,9 млн), услугам ЖКХ (5,3 млн) и невыплаченные алименты (1,1 млн). На текущий момент потенциально невыездных граждан, то есть тех, у кого имеется просроченная задолженность перед кредитными организациями свыше 90 дней на сумму более 30 тыс. руб., зафиксировано порядка 7,2 млн. Всего у банков и микрофинансовых организаций насчитывается около 40–43 млн заемщиков. Получается, что каждый пятый-шестой заемщик при условии, если кредитор получит судебное решение, не сможет покинуть страну , — отметил он.

В большинстве случаев человек становится должником из-за ухудшения финансового положения, например в результате сокращения доходов или безработицы, уточнил эксперт.

— Порядка 60 – 80% заемщиков в зависимости от сегмента кредитования, по нашим данным, утверждают, что в условиях режима самоизоляции они почувствовали снижение доходов и им стало сложнее выполнять свои долговые обязательства , — добавил Эльман Мехтиев.

Пандемийный рост

С 2015-го до начала 2019 года просрочка не превышала 4,5% от показателя предельной долговой нагрузки и демонстрировала стабильное снижение . Это следует из карты кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств, формируемой на основе данных Банка России, Росстата и НБКИ, указала руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. С приходом пандемии и последующими кризисными явлениями финансовое положение россиян осложнилось , добавила она. Поэтому многим семьям стало сложно исполнять свои обязательства, и количество долгов по всем категориям начало расти, отметила эксперт.

График неплатежей Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

— По итогам четвертого квартала 2020 года совокупная задолженность россиян только по банковским кредитам выросла на 13,4% с начала года и достигла 19,92 трлн рублей. В соотношении с третьим кварталом 2020 года показатель увеличился на 9%. Доля просроченной задолженности при этом подросла на 0,1% — до 4,5%. При этом уровень жизни и уровень реальных располагаемых доходов заметно снизился и пока еще далек от восстановления, — сказала Евгения Лазарева.

Это стало одной из главных причин всплеска интереса к внесудебной и судебной процедурам банкротства, а также роста потребности в реструктуризации и платежных каникулах, добавила эксперт.

— Но все эти инструменты актуальны для добросовестных должников, стремящихся разрешить вопрос неисполняемых обязательств. Однако среди россиян есть и категория «долговых экстремистов» . Эти граждане всячески уклоняются от оплаты штрафов, мотивируя их несправедливостью вынесения, не выплачивают алименты под различными предлогами и не оплачивают налоги, объясняя это своей политической позицией . При этом они даже не пытаются разрешить спор в правовом поле — обжаловать штрафы, опротестовать сумму начисленных налогов или выяснять отношения с другой стороной конфликта в суде, — подчеркнула Евгения Лазарева.

Пожить в долг

Запрет выезда за рубеж для должников как мера воздействия несколько теряет свою эффективность в период закрытия границ , считает заведующий международной лабораторией экспериментальной и поведенческой экономики НИУ ВШЭ Алексей Белянин.

— Некоторые граждане предпочитают какое-то время пожить в долг, потому что в любом случае не планируют выезжать за рубеж, — отметил он.

График неплатежей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Меру по ограничению выезда за границу считает эффективной лишь каждый третий россиянин, подтвердил генеральный директор финансового маркетплейса «Юником24» Юрий Кудряков, опираясь на результаты исследования компании. Его провели в июле 2021 года, опросив 800 респондентов из 25 регионов.

— Среди тех, кто привык отдыхать не в России , этот показатель выше: каждый второй выразил мнение, что не допустил бы такой ситуации , — отметил он.