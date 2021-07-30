За высоким отбором: уровень одобрения ипотеки упал до минимума за четыре года

Уровень одобрения заявок по ипотеке к началу июля сократился до минимума за последние несколько лет, сейчас он находится в диапазоне от 63,7 до 66% , сообщили «Известиям» в бюро кредитных историй. В банках пояснили, что в этот период был большой поток желающих оформить жилищные кредиты из-за рекордно низких ставок и доля качественных клиентов среди них оказалась низкой. В дальнейшем процент одобрений во многом будет зависеть от ситуации в экономике, размера ставок, уровня закредитованности заемщиков и стоимости жилья , считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Умерили аппетиты

К началу июля кредитные организации одобрили 66% заявок на получение ипотеки . Это на 9 п.п. меньше, чем годом ранее, когда их доля равнялась 75%, отмечают в бюро кредитных историй «Эквифакс» . По данным организации, уровень одобрения жилищных ссуд падает с октября прошлого года, но столь низкие показатели не наблюдались с февраля 2017-го .

Тенденцию подтвердили и в Национальном бюро кредитных историй ( НБКИ ). По итогам июня уровень одобрений по жилищным ссудам составил 63,7% , упав на 6,4 п.п. с прошлогодних 70,1%. Согласно статистике финансовой организации, в последний раз подобный минимум фиксировался в декабре 2018-го — 63,2% .

За высоким отбором Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Несмотря на достаточно высокие темпы выдачи, уровень одобрения заявок на ипотеку сокращается уже девять месяцев подряд, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Это говорит о том, что банки продолжают придерживаться консервативного подхода в жилищном кредитовании , констатировал он. Определяющий критерий при принятии решения о выдаче таких займов и их параметрах по-прежнему сводится к уровню долговой нагрузки и значению персонального кредитного рейтинга, которое также зависит от запрашиваемой заемщиком суммы, пояснил эксперт.

— Из-за большого потока желающих приобрести квартиру в ипотеку кредиторы зачастую стали сталкиваться с менее платежеспособным спросом, чем ранее . Поэтому в ряде случаев, несмотря на приток новых клиентов, уровень одобрения мог снижаться. Также на отклонении заявок на получение ссуды сказалась неопределенность в продлении льготной госпрограммы, — подчеркнул гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

В крупнейших банках сообщили «Известиям», что не зафиксировали существенных изменений уровня одобрений по ипотеке за последний год. Об этом рассказали в ВТБ, банке «Санкт-Петербург», МКБ, Райффайзенбанке.

УБРиР в 2020–2021 годах фиксировал периоды, когда этот показатель незначительно снижался — до 40–45%, но он быстро вышел на прежние позиции –– около 50% , поделился директор центра розничных рисков банка Александр Трофимов. По словам начальника управления ипотечного кредитования МКБ Игоря Селезнева, уровень одобрения ипотечных займов соответствует текущей конъюнктуре рынка, на которую оказывают влияние экономические факторы, связанные с ухудшением качества заемщиков.

За высоким отбором Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В Райффайзенбанке сказали, что одобрение жилищных ссуд находится на стабильно высоком уровне. В ПСБ этот показатель превышает 60% . По словам директора департамента розничных рисков «Зенита» Александра Шорникова, банк повысил уровень одобрения в ипотеке до 60%, но вследствие внутренней оптимизации процедур принятия решений и оценки заемщика.

За полугодие уровень одобрения заявок по ипотеке в Абсолют Банке вырос на 15% по сравнению с IV кварталом 2020-го, сообщила глава департамента кредитования розничного бизнеса Абсолют Банка Елена Ковырзина. Она уточнила, что сравнивать показатели в 2021-м с прошлогодними некорректно, так как в период локдауна банки были вынуждены скорректировать свои риск-стратегии.

В Центробанке «Известиям» пояснили, что регулятор получает информацию от БКИ с запозданием и не обладает актуальной статистикой по уровню одобрений.

Риски у руля

Банки собирают статистику только по своей работе, а бюро кредитных историй — по тем финансовым организациям, с которыми они сотрудничают, именно поэтому их данные различаются , пояснил эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Сведения БКИ показывают усредненную картину: хотя многие опрошенные «Известиями» банки называли уровень одобрений ниже 60%, есть крупные игроки, у которых процент согласий на выдачу кредита значительно выше .

Снижение количества одобренных ссуд до минимума обусловлено повышением ипотечной ставки вследствие роста ключевой, активным увеличением цен на жилье и снижением реальных доходов населения, считает Алексей Кричевский. По его словам, всё ликвидное и недорогое предложение было разобрано в прошлом году, а скачок цен на новостройки без повышения доходов заставил как минимум 5% потенциальных заемщиков отказаться от ипотеки .

За высоким отбором Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По ожиданиям эксперта, политика банков в ближайшее время принципиально меняться не будет. В кредитных организациях «Известия» заверили, что не корректировали кредитную политику, подчеркнув, что по-прежнему основными критериями для одобрения заемщиков остаются наличие и качество кредитной истории, уровень первоначального взноса и стабильность трудоустройства, а также показатель кредитной нагрузки.

Для обеспечения качества выдаваемых кредитов банки были вынуждены отказывать определенной части заемщиков с повышенным уровнем риска, что на фоне возросшего числа заявок предопределило снижение доли одобрений , пояснил управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Без коррекции отбора поступающих заявок кредитные риски сформированного портфеля выросли бы, добавил он.

По прогнозам главы управления ипотечных продаж ПСБ Татьяны Чернышевой, уровень одобрения в ближайшие месяцы сохранится стабильно высоким : сейчас нет причин, которые могли бы существенно повлиять на снижение качества входящего потока ипотечных заемщиков.

В дальнейшем на уровень одобрения может повлиять либо кризисная ситуация с ликвидностью или платежеспособностью клиентов, либо усиление регуляторных требований к ипотеке по долговой нагрузке и капиталу , считает Александр Шорников из «Зенита». Он уточнил, что стоит ожидать стагнацию уровня одобрения ипотеки с возможностью небольшой корректировки вниз по мере роста закредитованности рынка.

По актуальным данным ЦБ, по состоянию на 1 июня общий объем выдач ипотеки составил 10,2 трлн рублей, тогда как к лету прошлого года этот показатель был на уровне 8 трлн рублей.