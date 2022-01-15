Сообразили о троих: все сценарии для рынка акций и рубля

Реализация оптимистичного сценария для рынка акций и рубля уже равна нулю , считают опрошенные «Известиями» аналитики. И всё же они отметили, что если текущая риторика между Западом и РФ затихнет, то индекс Мосбиржи вполне может протестировать исторические пики, а рубль в моменте укрепиться на 20% . При сохранении текущей геополитической напряженности нацвалюта будет колебаться в диапазоне 73–78 руб./$, а индекс Мосбиржи способен просесть до 3200–3300 пунктов даже без санкций. Тогда как в случае эскалации не исключается падение рынков на 25–30% и скачок курса рубля до 90–100 за доллар .

Оптимистичный расклад

К концу недели не оправдавшиеся ожидания по поводу снижения градуса геополитического напряжения обвалили российский рынок акций . В четверг, 13 января, к закрытию основной сессии индекс Мосбиржи рухнул на 4,05%, до 3674 пунктов, а РТС — на 5,94%, до 1516, откатив их к уровням весны прошлого года. Просадка произошла после заявления замглавы МИДа Сергея Рябкова о том, что США и НАТО не готовы идти навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности. На фоне таких новостей рубль в моменте упал почти на 2–2,5 рубля к доллару и евро, до 76,6 и 87,8 соответственно.

14 января фондовый рынок РФ начал торги в плюсе, однако под давлением геополитического фона вновь перешел в минус . Так, к 17:30 мск индекс Мосбиржи демонстрировал снижение на 2,87%, до 3570 пунктов, а РТС — на 2,59%, до 1477. Индекс голубых фишек терял 2,9%. Закрылся индекс Мосбиржи снижением на 2,12%, до 3596 пунктов, а РТС — на 2%, до 1485. Голубые фишки к 18:50 потеряли 2,13% . Лидерами снижения стали бумаги «Тинькофф» (–7,4%), Сбербанка (–6,4%), «Яндекса» (–3,8%), «Полюса» (–2,4%), НЛМК (–2,2%).

В моменте российская валюта по отношению к американской торговалась по 76,99 рубля, европейской — 88,1 .

Сообразили на троих Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Известия» попросили экспертов представить три сценария развития ситуации на фондовом и валютном рынках. Так, по оценкам руководителя отдела анализа акций «Финама» Натальи Малых, в позитивном сценарии, если текущая риторика затихнет, со временем индекс Мосбиржи может как минимум протестировать исторические пики и даже превзойти их . Российские акции , если не учитывать геополитический фактор, фундаментально хорошо смотрятся из-за роста корпоративных прибылей, высокой дивидендной доходности и притока розничных инвесторов , пояснила она.

При оптимистичном сценарии, а именно, положительном решении всех вопросов с НАТО и нивелировании санкций, можно ожидать роста рынка и укрепления курса рубля более чем на 20% в моменте , отметил директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров. Но после новостей 13 января вероятность такого варианта близка к нулю , добавил он.

— Рубль при оптимистичном раскладе может вновь стать одной из самых крепких валют среди развивающихся стран с учетом высоких цен на нефть и политики ЦБ, нацеленной на повышение уровня ключевой ставки в РФ . В этом случае стоит ждать снижения стоимости доллара до 71–72 рублей, — уверен аналитик «Финама» Александр Потавин.

Реалистичный исход

Переговоры между Россией и США будут длительными , уверен главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. В ближайшие недели, согласно базовому сценарию, российские активы стабилизируются, а инвесторы адаптируются к новым условиям , уверен он. Фундаментальная макроэкономическая картина выступает в поддержку российских активов: нефть Urals достигла рекордного максимума в 6400 рублей за баррель, а приток валютной выручки в страну от экспорта нефти, газа, металлов и другого сырья близок к рекордному, констатировал он.

Сообразили на троих Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Тогда как, по мнению Натальи Малых, в ближайшем будущем вероятно снижение индекса Мосбиржи до 3200–3300 пунктов даже без санкций . Новости о военных учениях с обеих сторон усиливают нервозность, добавила она.

— Реалистичный вариант развития ситуации при сохранении текущей риторики с Западом предполагает довольно скорое возвращение рынка к уровням начала года и роста на 6–8% к текущим значениям. Рубль тоже сможет укрепиться к диапазону 72–74 за доллар и 83–85 за евро , — считает Константин Асатуров. — Хотя в отсутствии серьезных геополитических и санкционных рисков его дальнейшее движение будет определяться динамикой цен на энергоносители, которые также крайне волатильны.

Курс доллара останется в диапазоне 73–78 рублей, если Россия и США продолжат вести дипломатические переговоры по достижению компромиссов по острым геополитическим вопросам , спрогнозировал Александр Потавин из «Финама». I квартал — традиционно самый сильный для курса рубля, обратил внимание Михаил Васильев. Также дополнительную поддержку окажет дальнейшее ужесточение монетарной политики ЦБ: в этом случае нацвалюта может укрепиться к доллару до 72–73 , уверен аналитик. По его оценкам, индекс Мосбиржи к концу I квартала будет вблизи 4000 пунктов, а РТС — 1700 .

Стресс-тест

Переговоры уже закончились неудачно, продемонстрировав неразрешимые разногласия по ключевым проблемам, а главное, отказ сторон идти на компромиссы по самым болезненным для них вопросам, подчеркнул эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Он добавил, что всё это вызвало распродажи рублевых активов. Сложившаяся ситуация не нравится инвесторам, прежде всего зарубежным, поскольку создает высокую неопределенность и большие страновые риски, пояснил он.

Сообразили на троих Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Скорый позитивный прорыв во взаимоотношениях России и Запада сейчас видится менее вероятным, чем ухудшение ситуации . Трудно спрогнозировать масштабы падения российского рынка акций и рубля. Однако, учитывая внушительные запасы финансово-экономической прочности, в том числе большие резервы ЦБ и ФНБ, скорее всего, удастся предотвратить столь сильное, как в кризисы 1998 и 2008 годов, падение нацвалюты, — уверен эксперт.

По мнению Константина Асатурова, негативный сценарий будет зависеть от степени жесткости санкций , которые обсуждаются в США. В самом устрашающем варианте, включая отключение от SWIFT, не исключено падение рынков еще на 25–30%. При таком исходе нацвалюта может протестировать уровни 90–100 за доллар, оценил эксперт: но столь негативный сценарий маловероятен .

Последствия эскалаций отношений между Западом и Россией и жестких рестрикций просчитать очень сложно, сказал Александр Потавин: в худшем варианте рубль окажется слабее текущих уровней на 15–30%.