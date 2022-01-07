Замесить тест: как и на ком весь год будут пилотировать цифровой рубль

Через три года после внедрения цифрового рубля на расчеты с его помощью придется 30% операций — такими прогнозами с «Известиями» поделились в РСХБ. Пилотирование новой формы валюты начнется в январе 2022-го и продлится весь год. На первом этапе будет протестирована эмиссия и переводы между физлицами , уточнили в Центробанке. В ДОМ.РФ «Известиям» заявили, что предложат желающим клиентам поучаствовать в эксперименте. На рынке ожидают, что третья форма денег позволит сделать платежи более дешевыми и прозрачными, однако необходимо обеспечить их безопасность.

Годовой эксперимент

В экспериментальную группу по запуску цифрового рубля вошли 12 банков , следует из данных ЦБ. Среди них — «Сбер», ВТБ, «Альфа», Газпромбанк, Росбанк, «Тинькофф», ПСБ, ДОМ.РФ, «Ак Барс», СКБ Банк, банк «Союз» и ТКБ. Как сообщили «Известиям» в регуляторе, пилотирование платформы для новой формы валюты планируется начать в январе 2022-го. Оно продлится целый год , уточнили в ВТБ и крымском РНКБ.

На первом этапе будут протестированы эмиссия цифрового рубля и переводы между гражданами , рассказали в Банке России. На втором — взаимодействие граждан и бизнеса (С2В и В2С-операции), бизнеса между собой (В2В-операции), бизнеса с государством (B2G-операции) . Кроме этого, второй этап предполагает подключение Федерального казначейства и реализацию функциональности смарт-контрактов, добавили в ЦБ, отметив, что в дальнейшем планируется подключить финансовых посредников и финансовую инфраструктуру, а также внедрить офлайн-режим, обеспечить обмен цифрового рубля на иностранную валюту и возможность открытия кошельков клиентам-нерезидентам.

Первый этап пилота рассчитан до начала 2023 года, но при возникновении функциональных или технических вопросов может быть продлен, подчеркнул вице-президент ВТБ Никита Чугунов. Он добавил, что проверка будет проходить на тестовых пользователях и участниках рабочей группы . На первом этапе планируется протестировать создание цифрового кошелька, поддержку на нем ликвидности, запрос баланса и истории операций, а также покупку и продажу цифровых рублей за безналичные, уточнил Никита Чугунов.

Замесить тест Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

При этом в банке ДОМ.РФ планируется на добровольной основе набрать целевую группу лояльных и заинтересованных в тестировании цифрового рубля клиентов . В первую очередь кредитная организация будет ориентироваться на людей, которым интересно участие в пилотировании новых цифровых технологий, уточнил директор подразделения «Диджитал» Олег Комлик.

Справка «Известий» Предполагается, что цифровой рубль станет третьей формой валюты наравне с наличными и безналичными деньгами, которые хранятся на банковских счетах. Эмитировать новый тип рубля планирует сам регулятор, а храниться он будет в виде цифрового кода в электронном кошельке Центробанка. При этом открывать кошельки и проводить финансовые операции с электронными деньгами будут коммерческие кредитные организации. У клиентов будет доступ к единому цифровому кошельку на базе ЦБ через каждый из банков, в котором он обслуживается.

Дешевле и прозрачнее

Согласно базовому сценарию Россельхозбанка, через три года после внедрения цифрового рубля его проникновение в расчеты физлиц за товары и услуги составит 30%. Через шесть лет на него будет приходиться уже 50% платежей . В этой ситуации снижение комиссионных доходов банков составит до 80 млрд рублей в год, а процентные доходы могут сократиться на 76 млрд рублей из-за миграции расчетных операций и остатков на текущих счетах населения в каналы цифрового рубля, оценили в кредитной организации.

— Значительную экономию с введением цифрового рубля получат торговые предприятия. Произойдет снижение тарифов на платежные услуги с действующих 1,5–2,5% до 0,5–1,5% . Возможно, целевые тарифы будут еще ниже. В результате возможности банков осуществлять выплаты по банковским программам лояльности значительно сократятся, — опасается руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.

Замесить тест Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Цифровой рубль даст дополнительный импульс в части создания офлайн-сервисов безналичной оплаты для бизнеса в условиях отсутствия доступа в интернет в торговой точке, что очень актуально с учетом географии РФ , считает директор по инновациям СКБ Банка Виталий Копысов. Цифровой рубль даст возможность Центробанку увеличить прозрачность и контролируемость трансакций, считают в УБРиР

— Если в перспективе решение Банка России позволит использовать смарт-контракты, то это откроет колоссальные перспективы для развития финансового сектора. Цифровой рубль можно будет эффективно применять и при сложных структурированных финансовых сделках : например, при приобретении имущества средства покупателя со специального обеспечительного счета смарт-контракта могут автоматически зачисляться на счет продавца при регистрации перехода прав собственности, — отметил советник зампредседателя ПСБ Максим Хрусталев.