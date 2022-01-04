Без смены курса: сколько будет стоить рубль в начале нового года

Российский рубль провел неоднозначный год: валюта вела себя достаточно стабильно, ни разу не отклонившись от курса начала 2021-го более чем на 10%. Резких обвалов или взлетов практически не было. Вместе с тем за весь год курс рубля почти по отношению к доллару почти не изменился (падение с учетом торгов 30 декабря примерно на 1%), что выглядит не очень логичным в свете фундаментальных факторов. В начале 2022 года рубль останется на текущем уровне либо начнет укрепляться, считают большинство опрошенных «Известиями» экспертов. Впрочем, в минус российской валюте вновь может сыграть внеэкономическая конъюнктура.

2021 год для российской валюты должен был стать отличным, если судить по макроэкономическим показателям. Цена на нефть выросла сразу на 30 долларов. Платежный баланс в первые 11 месяцев составил 111 млрд долларов, в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Дорожала не только нефть, но и множество других экспортных товаров России — от пшеницы до алюминия. Одновременно Банк России активно повышал ставку — в декабре она достигла 8,5%. Таким образом, ЦБ РФ остается чуть ли не единственным регулятором в мире с положительной реальной ставкой, то есть выше уровня инфляции.

Без смены курса Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Silas Stein

В норме это вызывает приток капитала и повышение курса. Однако негативный геополитический фон выступил достаточно сильным противовесом для рубля. Плюс — что оказалось, наверное, еще более важным — Минфин весь год активно скупал валюту в рамках бюджетного правила. С начала года было куплено почти 2,5 трлн рублей, значительно больше, чем было продано в 2020-м (1,7 трлн). Эта тактика поддержала российских экспортеров, но негативно сказалась на курсе рубля и совсем не помогла бороться с инфляцией, по общему мнению большинства экономистов, имеющей сейчас не монетарные причины.

Что произойдет в следующие три месяца? Отечественные эксперты в основном считают, что для дальнейшего ослабления рубля нет особых причин. В остальном же изменение курса будет управляться теми же факторами, что и сейчас, но еще одной движущей силой станет вероятное замедление экономического роста — как в России, так и в других странах мира.

Павел Бирюков, экономист Газпромбанка

В целом в 2022 году будет сохраняться значительная неопределенность на валютном рынке, но, по нашим оценкам, обменный курс рубля будет укрепляться. Этому будет способствовать приток валюты из-за сильного торгового баланса (благодаря высоким ценам на нефть) на фоне сокращения спроса на нее из-за повышения ставки Центральным банком, сокращения фискального импульса и общего замедления роста экономики. Кроме того, мы ожидаем снижения геополитической премии в краткосрочной перспективе, что будет способствовать удорожанию рубля. Мы прогнозируем постепенное укрепление обменного курса в I квартале 22 года (с текущих значений около 74 рубля за доллар до 70 в отдельные моменты) и достижение уровня в 70,5 рубля за доллар к концу марта.

Без смены курса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Следующий год может стать более волатильным для рубля. Экономики замедляются, что плохо для сырьевого рынка, высокая инфляция сохраняется, а центробанки ускоряют монетарное ужесточение. При этом I квартал для рубля исторически самый сильный: минимальные платежи по внешним долгам, максимальные налоги с валютной выручки экспортеров и самый сильный торговый баланс страны. Статистика траектории нацвалюты в ближайшие месяцы будет за рублем.

При этом не стоит забывать о факторе геополитики — в январе ожидается саммит Россия–НАТО. Но западный нажим уверенно купирует жёсткий курс ЦБ РФ по ключевой ставке.

По совокупности факторов рубль может остаться в диапазоне 74,5–72,5 за доллар и 85–82 по евро, время от времени подлетая к обозначенным границам в силу влияния рыночных и внерыночных (геополитических) драйверов.

Без смены курса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Петр Пушкарёв, шеф-аналитик TeleTrade

Даже если рубль на протяжении долгой зимы и будет покидать ненадолго свой крепко устоявшийся за 2021 год диапазон преимущественных колебаний между отметками в 71,5 и 75,5 рубля за доллар, I квартал нового года российская валюта, скорее всего, завершит внутри тех же самых границ. Такой итог смотрелся бы логично, принимая во внимание, что за предыдущие 12 месяцев пара доллар/рубль в принципе покидала этот естественный коридор лишь дважды: попробовав на зуб отметку 78 рублей в апреле и потом область 69–70 рублей ближе к концу октября — но и там и там, в обеих этих экстремальных зонах, курс тогда и нескольких дней не продержался. Вот и в ближайшие три месяца, хотя мировая инфляция, вероятно, загонит нефтяные цены на уровни выше $85, если не к $95–100 за баррель, рублю всё же сложно будет укрепляться в ответ настолько, чтобы курс нырял существенно под 70 рублей, пускай и при таком мощном притоке экспортных поступлений.

Без смены курса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Российская валюта будет вести себя устойчиво, однако потенциал ее усиления сейчас заметно ограничен подавленным внутренним спросом на товары массового потребления: доходы людей явно не успевают за ценниками, а потому налицо противоречие: инвесторам интересны некоторые прибыльные российские финансовые активы, включая ОФЗ и «голубые фишки», но они вряд ли готовы активно вкладываться в нашу реальную экономику, не ожидая от нее пока достойной отдачи. Если товарообороты и потребительские расходы в стране и продолжат номинально расти, то не стоит обманываться: происходит это за счет более высокой стоимости примерно того же, если не меньшего, объема поставок. Но и волны временного ослабления рубля вряд ли будут большими по амплитуде или частыми: недавние движения по российской валюте показали, что банки, зарубежные фонды, владельцы офшорных капиталов с отечественными корнями, да и обычные граждане уже не слишком бывают взволнованы геополитикой.

Высосанной из пальца темой эскалации вокруг украинской границы сложно держать рубль долго в подвешенном состоянии. Темы разного рода якобы «блокирующих» Россию санкций, вроде невозможных чисто технически ограничений конвертации рубля или отключения от SWIFT, на который не согласны ни Европа, ни само SWIFT, уже восьмой год находятся у Госдепа США в проекте, но рынки воспринимают их как больше мифические, нежели реальные риски. На этой путаной повестке, даже в сочетании с одновременной коррекцией западных бирж в конце ноября, как видим, доллар смог лишь только раз потрогать максимум отметку 75,90, а после телемоста между Путиным и Байденом с договоренностями о практической работе в группах экспертов из военных и политиков курс не поднимался уже и выше 74,5 рубля.

Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам»

Цены на нефть — одних из важных факторов, влияющих на динамику курса рубля. Мы считаем, что диапазон $65–80 за баррель для нефти марки Brent является вполне реалистичным на I квартал 2022 года. Нахождение нефти на этих уровнях не создаст дополнительных рисков и преимуществ для динамики рубля.

Также в начале 2022 года ключевая ставка ЦБ РФ, видимо, будет еще повышена, то есть реальная ставка выйдет в плюсовую зону. Это — хороший стимул для притока средств глобальных инвесторов на российский долговой рынок с перспективой увидеть укрепление рубля.

Без смены курса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В начале 2022 года наиболее непредсказуемый и важный фактор, который будет влиять на рубль, — геополитика. Дипломатическое противостояние России и НАТО обычно нервирует инвесторов. Ближайший раунд переговоров по острой теме расширения НАТО намечен на 12 января. Думаю, что вплоть до этой даты можно ждать относительно стабильного курса рубля. Далее всё будет зависеть от итогов встречи. В спокойной ситуации динамика курса рубля в 2022 году будет следовать в русле общих тенденций большинства валют развивающихся стран. Если исходить из мирного разрешения переговоров и сохранения высоких цен на нефть, то в I квартале 2022 года пара рубль может укрепится в район отметки 72 рубля за доллар. Соответственно, евро будет стоить 82 рубля.