Ростом вышел: осенью рубль стал лидером среди валют развивающихся стран
Начало осени выдалось удачным для рубля, который в сентябре–октябре этого года стал лидером по укреплению к доллару среди валют стран с формирующимся рынком (СФР). Такие данные приведены в последнем обзоре финстабильности ЦБ. Неоднократное повышение ключевой ставки Центробанком и рост цен на сырьевые товары позволили рублю прибавить к доллару 3,7%. Но долго удержаться на пьедестале российской валюте не удалось. К нынешнему моменту рубль ослаб к доллару и уступил лидерство юаню, следует из расчетов «БКС Мир инвестиций» для «Известий». В будущем году всё будет зависеть от реализации глобальных рисков, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. В лучшем случае курс рубля может укрепиться до 71 рубля за доллар, а в экстремальном сценарии усиления пандемии или жестких санкций — упасть до 90 и даже 100 рублей за доллар. Однако эксперты считают последний вариант неактуальным.
По осени считают
Для большинства развивающихся стран сентябрь–октябрь этого года оказались неблагоприятными. Именно в это время ведущие центробанки дали четкий сигнал о том, что время мягкой денежно-кредитной политики (ДКП) из-за глобальной инфляции может закончиться раньше, чем ожидалось. Ужесточение ДКП в странах — эмитентах мировых валют всегда заканчивается риском для денежных единиц развивающихся государств.
Однако рубль в этот период показал хорошие результаты, став одной из пяти валют СФР, которые смогли укрепиться к доллару. Более того, он стал лидером, прибавив 3,7%. За ним с большим отрывом следовал китайский юань (0,9%). Также среди «укрепленцев» отметились валюты Индонезии (0,7%), Малайзии (0,4%) и Колумбии (0,2%). А десяти денежным единицам СФР не повезло — они ослабли к доллару. Среди лидеров падения — турецкая лира (–13,4%) и бразильский реал (–8,6%).
Как отметил ЦБ, достижения рубля стали следствием роста цен на энергоресурсы. Опрошенные «Известиями» эксперты также назвали в качестве причин укрепления российской валюты повышение ключевой ставки ЦБ (с марта этого года выросла с 4,25 до 7,5% годовых) и небольшие объемы покупки долларов для резервов.
Ужесточение ДКП привело к повышению доходности по облигациям, что сказалось на финансовом рынке. Как следует из данных ЦБ, российский фондовый индекс в сентябре–октябре вырос на 5,9%. Правда, по этому показателю наша страна оказалась только на втором месте, пропустив Индонезию (7,2%).
Шаг назад
Однако долго удерживать лидерство среди СФР по укреплению к доллару рублю не удалось, показали расчеты «БКС Мир инвестиций» для «Известий». По данным на первую декаду декабря, на первое место выбился китайский юань (1,4%). Остальным валютам развивающихся стран вообще не удалось удержаться в зоне роста. Все они, в том числе и рубль, к нынешнему моменту ослабели к доллару. Наша валюта, правда, потеряла меньше остальных — всего 0,2%. В антилидерах же турецкая лира, которая рухнула к доллару на 40,1%.
— Ускорение снижения нефтяных цен и ухудшение геополитической обстановки заставили российскую валюту уступить первое место китайскому юаню. К тому же он в августе возобновил укрепление к доллару США, в том числе из-за политики Народного банка Китая, который поддерживает подорожание национальной валюты, чтобы уменьшить негативное влияние роста мировых цен на сырье и продовольствие, усиливающих инфляцию в стране, — пояснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
По словам управляющего директора рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергея Гришунина, позитивный тренд сохранить не удалось хотя бы потому, что в ноябре–декабре уже наблюдалась некоторая девальвация рубля с уровней 71,5 до 73,5 рубля за доллар.
В то же время большинство других развивающихся валют осенью активно снижалось на фоне укрепления американского доллара, вызванного ожиданиями более быстрого ужесточения монетарной политики ФРС из-за ускорения инфляции, отметил Дмитрий Бабин.
— Многие развивающиеся страны имеют большие финансово-экономические и бюджетные дисбалансы, которые лишь усугубляются из-за подорожания сырья, от импорта которого зависят многие представители сектора развивающихся рынков, — сказал Дмитрий Бабин.
Он добавил, что в этом плане у рубля есть весомое преимущество вместе с более устойчивой экономикой и значительными резервами ЦБ и Минфина. Но удастся ли нашей валюте реализовать преимущество и удержаться на плаву?
При всем разнообразии выбора
В Центробанке считают, что «дальнейшее развитие мировой экономики и динамика финансовых рынков в мире будут зависеть от ситуации с COVID-19 и инфляционных рисков». Как неоднократно заявляли представители ЦБ, в том числе и его глава Эльвира Набиуллина, в качестве наиболее вероятного сценария развития событий регулятор рассматривает базовый вариант, который подразумевает поступательный рост мировой и российской экономики на фоне улучшения эпидемической ситуации. При этом процесс сворачивания стимулов ведущими центробанками будет постепенно закладываться в цены активов и не вызовет чрезмерных всплесков волатильности.
Однако в основные направления ДКП ЦБ включил и альтернативные (рисковые) сценарии — усиление пандемии, глобальную инфляцию и финансовый кризис (см. справку «Известий»). При реализации самого жесткого варианта рубль имеет все шансы на резкое ослабление. Но насколько велик риск развития ситуации по самому рискованному сценарию?
По мнению Сергея Гришунина, в дальнейшем всё будет зависеть от развития геополитической обстановки, а также действий глобальных регуляторов.
— Мы ожидаем, что курс российской валюты к доллару в оптимистическом варианте составит в диапазоне 71–73 рубля, в базовом — 73–76 рублей, — спрогнозировал представитель НРА. — В случае ужесточения геополитических рисков курс может превысить 80 рублей за доллар, при экстремальных сценариях — 90–100 рублей.
Директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов оперирует схожими параметрами. По его словам, если реализуются предпосылки базового сценария агентства, среднегодовой курс российской валюты в 2022 году должен составить 72–72,5 рубля за доллар.
— При реализации достаточно жестких рисков (санкционных, усиления пандемии) курс может быть слабее и на 10%, и на 20% или больше — всё зависит от конкретных параметров сценария, — сообщил эксперт.
Ранее основные риски ослабления были связаны с санкционными угрозами, но сейчас, по всей видимости, этот эффект вновь отходит на второй план по сравнению с неопределенными ожиданиями относительно глобальной деловой активности, подчеркнул Дмитрий Куликов.
Действительно, на прошлой неделе американские законодатели исключили положение о введении санкций против «Северного потока – 2» из версии проекта оборонного бюджета страны на нынешний финансовый год (начался 1 октября). Также из документа вычеркнули ужесточение санкций против суверенного российского долга и новые меры против 35 россиян.
Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах не сомневается, что источники рисков, а точнее, информационного шума, скорее всего, уйдут на новогодние каникулы.
— А до этого времени ЦБ поднимет ставку еще на 0,75–1 п.п. Поэтому прогноз на остаток года хороший, — считает он.
Если не обвалятся сырьевые рынки, высокие ставки и снижающаяся инфляция будут способствовать укреплению рубля, подчеркнул экономист.