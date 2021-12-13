Ростом вышел: осенью рубль стал лидером среди валют развивающихся стран

Начало осени выдалось удачным для рубля, который в сентябре–октябре этого года стал лидером по укреплению к доллару среди валют стран с формирующимся рынком (СФР) . Такие данные приведены в последнем обзоре финстабильности ЦБ. Неоднократное повышение ключевой ставки Центробанком и рост цен на сырьевые товары позволили рублю прибавить к доллару 3,7%. Но долго удержаться на пьедестале российской валюте не удалось. К нынешнему моменту рубль ослаб к доллару и уступил лидерство юаню, следует из расчетов «БКС Мир инвестиций» для «Известий». В будущем году всё будет зависеть от реализации глобальных рисков, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. В лучшем случае курс рубля может укрепиться до 71 рубля за доллар, а в экстремальном сценарии усиления пандемии или жестких санкций — упасть до 90 и даже 100 рублей за доллар. Однако эксперты считают последний вариант неактуальным.

По осени считают

Для большинства развивающихся стран сентябрь–октябрь этого года оказались неблагоприятными . Именно в это время ведущие центробанки дали четкий сигнал о том, что время мягкой денежно-кредитной политики (ДКП) из-за глобальной инфляции может закончиться раньше, чем ожидалось. Ужесточение ДКП в странах — эмитентах мировых валют всегда заканчивается риском для денежных единиц развивающихся государств.

Однако рубль в этот период показал хорошие результаты, став одной из пяти валют СФР, которые смогли укрепиться к доллару. Более того, он стал лидером, прибавив 3,7%. За ним с большим отрывом следовал китайский юань (0,9%). Также среди «укрепленцев» отметились валюты Индонезии (0,7%), Малайзии (0,4%) и Колумбии (0,2%). А десяти денежным единицам СФР не повезло — они ослабли к доллару. Среди лидеров падения — турецкая лира (–13,4%) и бразильский реал (–8,6%).

Ставка на повышение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Как отметил ЦБ, достижения рубля стали следствием роста цен на энергоресурсы . Опрошенные «Известиями» эксперты также назвали в качестве причин укрепления российской валюты повышение ключевой ставки ЦБ (с марта этого года выросла с 4,25 до 7,5% годовых) и небольшие объемы покупки долларов для резервов.

Ужесточение ДКП привело к повышению доходности по облигациям , что сказалось на финансовом рынке. Как следует из данных ЦБ, российский фондовый индекс в сентябре–октябре вырос на 5,9% . Правда, по этому показателю наша страна оказалась только на втором месте, пропустив Индонезию (7,2%).

Шаг назад

Однако долго удерживать лидерство среди СФР по укреплению к доллару рублю не удалось , показали расчеты «БКС Мир инвестиций» для «Известий». По данным на первую декаду декабря, на первое место выбился китайский юань (1,4%). Остальным валютам развивающихся стран вообще не удалось удержаться в зоне роста. Все они, в том числе и рубль, к нынешнему моменту ослабели к доллару. Наша валюта, правда, потеряла меньше остальных — всего 0,2% . В антилидерах же турецкая лира, которая рухнула к доллару на 40,1%.

— Ускорение снижения нефтяных цен и ухудшение геополитической обстановки заставили российскую валюту уступить первое место китайскому юаню. К тому же он в августе возобновил укрепление к доллару США, в том числе из-за политики Народного банка Китая, который поддерживает подорожание национальной валюты, чтобы уменьшить негативное влияние роста мировых цен на сырье и продовольствие, усиливающих инфляцию в стране, — пояснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Ставка на повышение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По словам управляющего директора рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергея Гришунина, позитивный тренд сохранить не удалось хотя бы потому, что в ноябре–декабре уже наблюдалась некоторая девальвация рубля с уровней 71,5 до 73,5 рубля за доллар.

В то же время большинство других развивающихся валют осенью активно снижалось на фоне укрепления американского доллара, вызванного ожиданиями более быстрого ужесточения монетарной политики ФРС из-за ускорения инфляции , отметил Дмитрий Бабин.

— Многие развивающиеся страны имеют большие финансово-экономические и бюджетные дисбалансы, которые лишь усугубляются из-за подорожания сырья, от импорта которого зависят многие представители сектора развивающихся рынков, — сказал Дмитрий Бабин.

Он добавил, что в этом плане у рубля есть весомое преимущество вместе с более устойчивой экономикой и значительными резервами ЦБ и Минфина. Но удастся ли нашей валюте реализовать преимущество и удержаться на плаву?

При всем разнообразии выбора

В Центробанке считают, что «дальнейшее развитие мировой экономики и динамика финансовых рынков в мире будут зависеть от ситуации с COVID-19 и инфляционных рисков» . Как неоднократно заявляли представители ЦБ, в том числе и его глава Эльвира Набиуллина, в качестве наиболее вероятного сценария развития событий регулятор рассматривает базовый вариант , который подразумевает поступательный рост мировой и российской экономики на фоне улучшения эпидемической ситуации . При этом процесс сворачивания стимулов ведущими центробанками будет постепенно закладываться в цены активов и не вызовет чрезмерных всплесков волатильности.

Однако в основные направления ДКП ЦБ включил и альтернативные (рисковые) сценарии — усиление пандемии, глобальную инфляцию и финансовый кризис (см. справку «Известий»). При реализации самого жесткого варианта рубль имеет все шансы на резкое ослабление . Но насколько велик риск развития ситуации по самому рискованному сценарию?

Справка «Известий» Три альтернативных сценария развития мировой экономики, подготовленных специалистами ЦБ. 1. Усиление пандемии в случае распространения новых, более заразных штаммов коронавируса. В результате возможно повторение ситуации 2020 года с введением противоэпидемических ограничений, которые вызовут сокращение экономической активности и спроса. Как следствие, заметное дезинфляционное влияние сделает возможным более длительное поддержание мягких денежно-кредитных условий ведущими центробанками. 2. Глобальная инфляция, которой будет сопровождаться активный рост мировой экономики. Ключевым центробанкам придется принять упреждающие меры и более быстро, чем в базовом сценарии, повысить процентные ставки. При этом предполагается, что формирующиеся дисбалансы на рынках активов самоустранятся по мере возвращения мировой экономики к допандемической траектории. 3. Финансовый кризис: на фоне более быстрого по сравнению с ожиданиями роста ставок усугубятся проблемы обслуживания возросшей долговой нагрузки. Кризис будет сопровождаться длительным периодом неопределенности и затяжным восстановлением.

По мнению Сергея Гришунина, в дальнейшем всё будет зависеть от развития геополитической обстановки, а также действий глобальных регуляторов.

— Мы ожидаем, что курс российской валюты к доллару в оптимистическом варианте составит в диапазоне 71–73 рубля, в базовом — 73–76 рублей, — спрогнозировал представитель НРА. — В случае ужесточения геополитических рисков курс может превысить 80 рублей за доллар, при экстремальных сценариях — 90–100 рублей.

Директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов оперирует схожими параметрами. По его словам, если реализуются предпосылки базового сценария агентства, среднегодовой курс российской валюты в 2022 году должен составить 72–72,5 рубля за доллар.

Ставка на повышение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— При реализации достаточно жестких рисков (санкционных, усиления пандемии) курс может быть слабее и на 10%, и на 20% или больше — всё зависит от конкретных параметров сценария , — сообщил эксперт.

Ранее основные риски ослабления были связаны с санкционными угрозами, но сейчас, по всей видимости, этот эффект вновь отходит на второй план по сравнению с неопределенными ожиданиями относительно глобальной деловой активности , подчеркнул Дмитрий Куликов.

Действительно, на прошлой неделе американские законодатели исключили положение о введении санкций против «Северного потока – 2» из версии проекта оборонного бюджета страны на нынешний финансовый год (начался 1 октября). Также из документа вычеркнули ужесточение санкций против суверенного российского долга и новые меры против 35 россиян.

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах не сомневается, что источники рисков, а точнее, информационного шума, скорее всего, уйдут на новогодние каникулы.

— А до этого времени ЦБ поднимет ставку еще на 0,75–1 п.п. Поэтому прогноз на остаток года хороший, — считает он.