Угол падения: когда можно будет купить валюту по выгодному курсу

В конце каждого года сходятся воедино сразу несколько факторов, из-за которых курс доллара к рублю может двигаться в более широком, чем обычно, диапазоне. «Известия» выяснили, повлияла ли пандемия на эти факторы и на что в ближайшие два месяца нужно обращать внимание россиянам, желающим купить валюту по выгодному курсу.

Плохой сезон

Ноябрь и декабрь исторически являются худшими месяцами для рубля . Причин в основном три: высокий спрос на импортные товары перед Новым годом, пик бюджетных расходов, а также окончание финансового года, когда компании рассчитываются по внешним займам и для их выплаты меняют рубли на иностранную валюту. Но пандемия разорвала связи между многими экономическими закономерностями, временно или навсегда лишив их актуальности , сказал в беседе с «Известиями» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Так что в конце этого года ситуация на валютном рынке может выглядеть несколько иначе, чем раньше.

По мнению большинства экспертов, опрошенных «Известиями», сейчас курс доллара к рублю в наибольшей степени зависит именно от цен на нефть . Как говорит начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, если баррель в декабре подорожает до $90, курс тут же снизится примерно до 65 рублей за доллар. Но если нефть подешевеет до $70, курс сам по себе может подняться ближе к 77 рублям за доллар.

Угол падения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Главный аналитик ИК «Иволга Капитал» Марк Савиченко и вовсе говорит, что эконометрические исследования не находят статистически значимой сезонности в курсе рубля, так что это скорее миф . Но с «нефтяным» тезисом эксперт соглашается, добавляя, что рублевые ставки в ближайшие два месяца будут играть почти такую же значимую роль при формировании рыночного курса — в определенной ситуации он может снова уйти вниз.

— Курс доллара уже опускался ниже 70 в конце октября, после последнего повышения ключевой ставки ЦБ. Существует высокая вероятность, что после очередного повышения ставки 17 декабря, курс снова опустится ниже 70, но вряд ли долго продержится на таком уровне , — говорит Савиченко.

Слово за Банком России

Остальные собеседники «Известий» согласились с тем, что монетарный фактор сыграет далеко не последнюю роль в том, какой курс валют мы увидим к концу года. Георгий Ващенко напоминает, что политика ЦБ РФ остается мягкой, поскольку ключевая ставка, даже несмотря на довольно резкие движения вверх, продолжает «догонять» инфляцию снизу . Сейчас процентная ставка составляет 7,5%, притом что октябрьская инфляция к прошлому году уже выросла до 8,1%. Поэтому пока на рынке наблюдается относительно сдержанный интерес к российским облигациям, особенно со стороны нерезидентов, но уже скоро ситуация может смениться на противоположную .

— Нет большого смысла размещать рубли в ОФЗ под 8%, если доходность сразу съест инфляция. Только при появлении сигналов, что инфляция пойдет на спад — а это произойдет в лучшем случае в I квартале 2022 года, — на мой взгляд, мы увидим приток средств в ОФЗ, — говорит Ващенко.

Старший аналитик «Сбер Управление активами» Владислав Данилов, напротив, считает, что ОФЗ привлекательны для иностранцев уже сейчас . Во-первых, говорит он, короткие облигации торгуются в районе 8,4–8,5%, а это значит, что рынок уже заложил рост ключевой ставки до 8,25–8,5%, что близко к максимуму в нынешнем цикле.

Угол падения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Во-вторых, в следующем году мы ждем снижения инфляционного давления на фоне высокой базы этого года, ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ и постепенного ослабевания логистических проблем. Из-за этого мы рассчитываем на снижение доходности ОФЗ и более высокого совокупного дохода инвесторов, — говорит Данилов. Эксперт подчеркивает, что параллельно с этим у России сохраняется высокий уровень макроэкономической стабильности (высокий уровень золотовалютных резервов, относительно низкий госдолг и консервативная бюджетная политика).

Важно понимать, что рост интереса иностранных инвесторов к российскому госдолгу приводит к приливу валюты на российский рынок, где она обменивается на рубли для покупки ОФЗ. В этом случае растут предложение по валюте и спрос на рубль, в результате чего последний укрепляется .

— Доходность ОФЗ растет на протяжении всего года, только за последний месяц доходность 4-летних ОФЗ выросла с примерно 7,5 до 8,4%, а в начале года аналогичные бумаги были на уровне 5,2%. Рост ставки действительно делает более привлекательной стратегию кэрри-трейд, так что можно ожидать увеличения доли иностранных инвесторов, — соглашается и Марк Савиченко, ожидая, что этот процесс станет более активным, когда ЦБ даст сигнал о завершении цикла повышения ставки .

От букв к цифрам

В зависимости от упомянутых аналитиками ожиданий и рисков все они дали несколько разный прогноз по валютным парам к концу года. Дмитрий Бабин считает, что доллар будет торговаться в диапазоне 69–71 рубля, а евро , если соотношение EUR/USD сохранится около текущего значения 1,157, будет стоить 79,8–82,2 рубля .

Угол падения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков