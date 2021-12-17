Черный беспредел: что происходит с ценами на нефть

Мировые котировки нефти увеличились более чем на 1% после того, как Министерство энергетики США опубликовало еженедельные данные о запасах «черного золота». Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,58 млн баррелей — до 428,29 млн баррелей. Также оптимизма рынкам добавило прошедшее заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. В ситуации разбирались «Известия».

Уверенность в росте

В целом на рынке энергоносителей сохраняется оптимистичный тренд на фоне уверенности в росте мировой экономики и политике количественного смягчения , заявил «Известиям» руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов.

«Кроме того, с учетом акцента на трансформацию, в отрасли ожидается серьезный недостаток инвестиций в разработку традиционных углеводородов. Думаю, уровень поддержки в диапазоне 70-80 долларов за баррель обеспечен», — уверен Антон Усов.

Руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова согласна с коллегой. По ее словам, участники торгов ожидают оживления всех мировых экономик и поэтому задан тренд на рост цен на нефть.

Черный беспредел Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Что касается снижения инвестиций в разработку традиционных источников энергии, то действительно за последние пару лет многие перспективные проекты были остановлены или поставлены на паузу. Это значит, что добыча может начать снижаться. Очевидно, это также фактор к росту котировок», — добавила Ольга Орлова.

Она напомнила, что недавно Национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC объявила об открытии крупных (до 1 млрд баррелей) запасов углеводородов. Месторождение было обнаружено разведочной скважиной на Блоке 4 Абу-Даби, эксплуатируемом совместно с японской компанией INPEX/JODCO.

Пандемия и цены

Перечисленные факторы вселяют оптимизм в трейдеров. Однако есть и нюансы, которые не так очевидны.

« С одной стороны, мировые экономики оживляются, но с другой — пандемия продолжается и ограничения, связанные с ней, хоть и не такие жесткие, остаются. Люди перестали путешествовать, то есть тратится гораздо меньше топлива что в секторе транспортных услуг, что на личном транспорте. Сейчас этот сектор пострадал очень сильно», — рассказывает Ольга Орлова.

Управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева также считает, что новый штамм и расширение круга людей, которые могут заразиться вирусом, плохо влияют на мировые котировки нефти.

« Последнее время участились сообщения о том, что стали болеть дети, причем даже совсем маленькие, до года. Это означает, что увеличивается круг людей, которые могут заболеть. Раньше считалось, что дети болеют бессимптомно или не заражаются вообще», — говорит эксперт.

По ее словам, этот фактор может в перспективе нескольких месяцев негативно отразиться на стоимости нефти.

Прогноз по ценам

« По нашим расчетам Brent может подешеветь до 65 долларов за баррель в ближайшие два месяца. Через неделю — католическое Рождество. Затем Новый год и православное Рождество. Именно в этот период скорее всего будет наблюдаться некоторое затишье на рынках, что может привести к постепенному падению цен на нефть. Мы не прогнозируем большого падения, но снижение может произойти в диапазоне от 5 до 10 долларов за баррель», — уверена Екатерина Косарева из WMT Consult.

Ольга Орлова сообщила, что по подсчетам Института технологий нефти и газа вполне реален уровень в 70-80 долларов за баррель к началу 2022 года.

«Вероятнее всего, в следующем году нефтяные котировки Brent будут пребывать в районе 75 долларов за баррель», — рассказал «Известиям» руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников.

Черный беспредел Фото: REUTERS/Temilade Adelaja

В целом, исходя из данных экспертов, опрошенных «Известиями», прогноз на 2022 год — 70-75 долларов за баррель.

Андрей Верников считает, что властям США, Китая, Индии и других стран невыгодны высокие цены, и они уже сейчас договорились о совместных товарных интервенциях.

«Но главными факторами, конечно, будут уровень спроса и укрепление доллара. Укрепление доллара будет происходить из-за ужесточения политики ФРС США. При этом Европейский Центральный Банк в следующем году не планирует ужесточать политику. Спрос тоже под вопросом, потому что последние данные из Китая показали, что экономика потеряла импульс роста. Китайские власти пытаются снова придать ей импульс через увеличение кредитования, но неизвестно, получится ли это у них», — говорит эксперт.

Политика США

По его мнению, высокие цены на бензин невыгодны властям США, потому что они разгоняют цены на товары. Инфляция очень сильно беспокоит рядовых американцев, что ведет к падению рейтинга президента Байдена и Демократической партии.

«Чтобы сбить цены на нефть, политики США могут ускорить возвращение нефти Ирана на мировой рынок или стимулировать собственную сланцевую нефтедобычу. Остается последний фактор неопределенности — это коронавирус. Новые штаммы бьют по перевозкам, в частности, авиационным — потребность в авиакеросине уменьшается» , — отметил эксперт.

Екатерина Косарева подчеркнула, что вирус может повлиять на мировые котировки нефти только в негативную сторону.