Прямой эфир
Мир
Киев попросил Донбасс о коммерческих поставках угля и электроэнергии
Мир
У границ Белоруссии с 1 ноября зафиксировано 25 полетов разведавиации
Мир
Участника захвата Капитолия приговорили к рекордным 3 годам заключения
Мир
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6
Мир
Пушков усомнился в способности Киева «наказать» Минск за его позицию по Крыму
Мир
Меркель попросила Путина повлиять на Лукашенко в ситуации с мигрантами
Мир
В Кремле оценили возможность продолжения разговора Путина и Меркель
Экономика
Стоимость биткоина установила новый рекорд
Интернет
Суд в России утвердил взыскание с Twitter, Facebook и WhatsApp 36 млн рублей
Мир
ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в частную клинику и потребовал прекратить голодовку
Сюжет:

Инфекционист назвал возраст наиболее подверженных COVID-19 детей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дети в возрасте до одного года, старше семи лет, а также подростки наиболее часто заболевают коронавирусной инфекцией. Об этом 10 ноября сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Россия-24».

Укол-центр: в РФ нужно привить и ревакцинировать более 30 млн человек
Как поменялась эпидемиологическая обстановка после череды нерабочих дней

По его словам, в общем процентном соотношении дети вовлекаются в эпидемиологический процесс в 11% случаях.

«Наиболее часто ковидом болеют дети до года, начиная с семилетнего возраста, в основном, болеют подростки», — отметил Горелов.

Он добавил, что в 70% случаев дети этой возрастной категории заражаются от взрослого населения, и подчеркнул необходимость взрослым вакцинироваться от COVID-19.

В этот же день лава Минздрава России Михаил Мурашко на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья рассказал о завершении исследований применения вакцины от коронавируса для подростков. По его словам, эксперты в настоящее время рассматривают данные по препаратам для детей от 12 до 17 лет.

28 октября в Москве начали предварительный отбор добровольцев на второй этап испытаний вакцины от коронавируса среди подростков. Тогда как в первом этапе, итого которого были подведены в тот же день, приняли участие 99 несовершеннолетних, среди них 56 мальчиков и 43 девочки в возрасте 12–17 лет.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021