Инфекционист назвал возраст наиболее подверженных COVID-19 детей

Дети в возрасте до одного года, старше семи лет, а также подростки наиболее часто заболевают коронавирусной инфекцией. Об этом 10 ноября сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, в общем процентном соотношении дети вовлекаются в эпидемиологический процесс в 11% случаях.

«Наиболее часто ковидом болеют дети до года, начиная с семилетнего возраста, в основном, болеют подростки», — отметил Горелов.

Он добавил, что в 70% случаев дети этой возрастной категории заражаются от взрослого населения, и подчеркнул необходимость взрослым вакцинироваться от COVID-19.

В этот же день лава Минздрава России Михаил Мурашко на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья рассказал о завершении исследований применения вакцины от коронавируса для подростков. По его словам, эксперты в настоящее время рассматривают данные по препаратам для детей от 12 до 17 лет.

28 октября в Москве начали предварительный отбор добровольцев на второй этап испытаний вакцины от коронавируса среди подростков. Тогда как в первом этапе, итого которого были подведены в тот же день, приняли участие 99 несовершеннолетних, среди них 56 мальчиков и 43 девочки в возрасте 12–17 лет.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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