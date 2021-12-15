Финансист назвал условие для падения цены нефти до $70 за баррель

Нефтяные котировки снизятся до $70 за баррель в условиях высокой неопределенности и рисков укрепления доллара США, если по итогам заседания американский Федрезерв (ФРС) снизит базовую процентную ставку. Такой прогноз дал «Известиям» Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», в среду, 15 декабря.

Он отметил, что фьючерсы на нефть марки Brent 14 декабря опустились ниже $74 за баррель и утром в среду продолжают снижение.

Итоги заседания ФРС обнародуют 15 декабря. В среду стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $73,07 за баррель, что на $0,63 ниже цены закрытия предыдущей сессии — $73,7 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть бренда WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на $0,77, до $69,96 за баррель по сравнению с итоговым значением предыдущей сессии — $70,73 за баррель.

По словам Галактионова, стоимость нефти падает на фоне сохраняющихся опасений из-за штамма коронавируса «Омикрон» и ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА), обнародованного накануне. В нем агентство понизило оценку спроса нефти в 2022 году. Согласно прогнозу, спрос на сырье вырастет на 5,4 млн баррелей в сутки (б/с) в 2021 году и еще на 3,3 млн б/с — в следующем году. В результате спрос выйдет на допандемийный уровень — 99,5 млн б/с.

МЭА пересмотрело и прошлый прогноз по ценам на нефть, снизив его примерно на 15%. Согласно новому прогнозу, нефть марки Brent будет стоить $70,8 за баррель в этом году и $67,6 за баррель в — новом году.

Агентство ожидает, что новый всплеск заболеваемости COVID-19 замедлит восстановление мирового спроса на нефть, причем больше всего это повлияет на авиаперевозки и, соответственно, потребление авиакеросина. В 2022 году аналитики также ожидают профицита на рынке, особенно это может быть характерно для первой половины года. Избыток предложения в I квартале 2022-го может составить 1,7 млн б/с, во II квартале — до 2 млн б/с.

«Послание МЭА резко контрастировало с позитивным взглядом в отчете ОПЕК, опубликованном днем ранее. Это подчеркивает высокий уровень неопределенности, который характерен для ситуации с новым штаммом COVID-19 и перспективой дальнейшего восстановления спроса», — сказал Галактионов.

Согласно декабрьскому докладу ОПЕК, влияние «Омикрона» на потребление нефти будет легким и краткосрочным, так как общий уровень вакцинации в мире растет. В альянсе считают, что, несмотря на восстановление рынка нефти и мировой экономики, некоторые сложности, которые сопровождали эти процессы в текущем году, сохранятся и в 2022-м.

«Отскок с минимумов в начале месяца не получил продолжения, что стимулировало спекулянтов закрывать позиции и поддерживать коррекционное движение. В условиях высокой неопределенности и рисков укрепления доллара США после сегодняшнего заседания ФРС взгляд на инструмент осторожный», — добавил эксперт «БКС Мир инвестиций».

Финансист рассказал, что вечером во вторник предварительные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США представил Американский институт нефти (API). По оценке института, на прошлой неделе запасы этого ресурса и дистиллятов снизились на 0,8 млн и 1 млн баррелей соответственно, а запасы бензина выросли на 0,4 млн б/с. Эксперт подчеркнул, что «данные выглядят нейтрально». Он сказал, что в среду в 18:30 мск официальную статистику по черному золоту опубликует и Управление по энергетической информации (EIA) минэнерго Соединенных Штатов.