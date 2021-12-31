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Сильный пыл: рублю спрогнозировали укрепление в 2022-м

Каким будет курс нацвалюты в новом году и насколько возможные санкции могут ослабить его
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Сильный пыл: рублю спрогнозировали укрепление в 2022-м
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2021-12-17 09:18:34
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Среднегодовой курс рубля по отношению к доллару в 2022-м будет равен 72,9, к евро он составит 83,4 — таковы результаты консенсус-прогноза «Известий», в котором приняли участие аналитики крупнейших финансовых институтов. Они сходятся во мнении, что факторов для укрепления нацвалюты больше — это высокие цены на нефть, рост ключевой ставки и замедление инфляции. Помешать такому сценарию может реализация геополитических рисков. Также против рубля могут сыграть политика американского регулятора и изменение цен на сырье.

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Факторы поддержки

На финансовом рынке ожидают укрепления рубля в 2022 году. Среднегодовой курс нацвалюты к доллару составит 72,9, к евро — 83,4, следует из консенсус-опроса 15 аналитиков из крупнейших российских фининституов. Самые оптимистичные перспективы рублю предрекают в «Сбере»: по прогнозам банка, пара USD/RUB к концу года составит 67, а EUR/RUB — 72. Российская валюта продолжит укрепляться, но сильнее к европейской, чем к американской, оценил стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов.

— Главными факторами поддержки выступят высокие цены на газ, снижение геополитической напряженности, повышение ключевой ставки, замедление инфляции в России и инвестиции из ФНБ, — уверен он.

Ориентир по курсу рубля к доллару в 2022 году будет вблизи отметки 70, полагает управляющий активами «МКБ Инвестиции» Михаил Поддубский. В Райффайзенбанке считают, что нацвалюта может торговаться в среднем по 70,4 за «американца» и 80 — за «европейца». Ее курс останется в коридоре 70–73, преимущественно ближе к нижней границе, и 81–83 соответственно, добавил руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования РСХБ Дмитрий Тарасов.

Сильный пыл
металл
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Укреплению рубля, по словам главного экономиста «Эксперт РА» Антона Табаха, поспособствуют высокие цены на металлы, химию, зерно и только в меньшей степени — на газ. При этом нефтяной экспорт влияния не окажет, поскольку все доходы от сырья изымаются в ФНБ, не попадая на рынок. Высокие процентные ставки по госдолгу также сыграют в пользу рубля, заметил он.

Среднегодовой курс валют в новом году удержится в диапазоне 72–73,5 руб./$ и 80–84 руб./€, следует из оценок экспертов Росбанка, ВТБ, ЕАБР, а также НРА, АКРА и РЭУ им. Г.В. Плеханова. Как полагает завкафедрой экономической теории вуза Ирина Комарова, основную поддержку рублю окажет рост российской и мировой экономик. При этом, по мнению старшего экономиста «ВТБ Капитал» по России и СНГ Александра Исакова, I квартал для нацвалюты окажется наиболее благоприятным и укрепит ее до 70–72. В представленном прогнозе не заложен негатив от геополитики, но есть фактор оттока капитала из-за ФРС и высоких цен на Brent на уровне $75–80 за баррель, уточнил директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев.

Постепенный прогресс в борьбе с коронавирусом усилит рубль, так как повышается аппетит к риску среди инвесторов и дорожает нефть, подчеркнул аналитик «Финама» Андрей Маслов. По году курс нацвалюты будет находиться в коридоре 70–75 руб./$ и вряд ли пока вернется к рубежам 2019-го, оценил он. По словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, замедление инфляции к концу 2022 года до 5% смягчит монетарную политику и приведет к притоку инвесторов в российские облигации, что позитивно скажется на рубле. Он может торговаться в диапазоне 70–78 к доллару и 80–88 к евро, а среднегодовое значение составит 75 и 84 соответственно, спрогнозировал эксперт.

Сильный пыл
нефть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Вкупе с выше обозначенными факторами нацвалюта в новом году покажет лучшую динамику, чем многие другие денежные единицы развивающихся экономик, — уверен главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.

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Риски неизбежны

Впрочем, по мнению Андрея Маслова из «Финама», перспективы рубля в 2022-м остаются всё же туманными. Во многом это связано с нарастающим геополитическим напряжением и потенциально возможной эскалацией конфликта на Украине, аргументировал он: в этом случае риск-премия превысит позитив от ужесточения политики Центробанка РФ и повышения цен на нефть.

Риски в отношении рубля в 2022 году обещают быть сбалансированными, отметил руководитель отдела инвестиционных продуктов «Тинькофф Инвестиций» Евгений Дорофеев. В число факторов ослабления войдут переход мировых ЦБ к ужесточению политики, что неминуемо окажет давление на все валюты развивающихся стран, рассказал он.

— Также в рубле сохранится риск-премия, связанная с геополитической неопределенностью и возможностью введения новых санкций. Поэтому в базовом сценарии предполагается сокращение портфеля ОФЗ в руках нерезидентов. Среднегодовой курс рубля к доллару составит 76–77. Не исключено, что в первой половине года нацвалюта может временно ослабевать ниже отметки 80 из-за разворота политики ФРС, — обозначил эксперт.

Сильный пыл
биржа
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Американский регулятор начнет повышать процентную ставку, что может привести к укреплению доллара в мире и росту доходностей гособлигаций США, добавил Михаил Васильев из Совкомбанка: это всё негативно для активов развивающихся рынков. «Черные лебеди» в виде политических решений привнесут свои коррективы, подчеркнул Андрей Маслов. Угрозу также может нести дестабилизация обстановки в Турции или вокруг Китая, добавил Антон Табах.

В случае хорошей для России конъюнктуры товарных цен, но сохранения геополитической нервозности и проблем с запуском «Северного потока – 2» может наблюдаться очень высокая волатильность валюты, но в пределах 73–76 руб./$, считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Тогда как при падении стоимости сырья и новых санкциях в умеренных масштабах среднегодовой курс сложится в диапазоне 76–80, полагает он.

С высокой вероятностью к середине и концу 2022-го рубль будет находиться в коридоре 74–90 за доллар и 83–95 за евро, отметил аналитик «Фридом Финанс» Александр Осин. По его словам, на рынках происходит постепенное наращивание давления на спрос. Так регуляторы реагируют на усиление инфляционных опасений. Речь прежде всего идет о рынке нефти, где ОПЕК+ обеспечила формирование значительного профицита нефти на 2022-й. Он резюмировал: от политики нефтяного картеля, а также от ФРС в очень большой степени зависит то, насколько спокойно мировая экономика выйдет из ситуации, напоминающей предкризисную.

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