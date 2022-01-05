Не по кодам: IT-бизнес увеличит расходы на защиту данных в новом году

Цифровизация общества и вынужденная удаленка заставили бизнес столкнуться с очередными трудностями. Хакеры стали атаковать вдвое чаще и быстрее, но и сами компании меняют стратегию защиты. Для простых пользователей год, вероятно, запомнится переходом в «метавселенные» и бумом на крипто-арт. «Известия» выяснили у экспертов в сфере IT, безопасности и права, какие события стали знаковыми для разных участников отрасли.

Главные опасности 2021 года

Уходящий год продемонстрировал рост числа атак на российские компании. По данным интегратора «Инфосистемы Джет», с начала 2021-го количество попыток взлома увеличилось почти вдвое. Этому способствовало рекордное за всё время число найденных уязвимостей в популярных корпоративных сервисах и приложениях.

К тому же, как отметил специалист интегратора Андрей Янкин, злоумышленники стали быстрее реагировать на информацию об уязвимостях, которую публикуют в интернете.

— В среднем хакеры теперь начинают атаковать уже через 1–2 дня после того, как появляются первые новости о бреши в какой-нибудь системе или приложении, — рассказал эксперт. — Например, массовая эксплуатация уязвимости Log4Shell была замечена в течение нескольких часов после первых публикаций. Новые атаки наблюдались каждый раз, когда становились известны новые детали.

Не по кодам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

К слову, уязвимость в библиотеке Java — Log4Shell стала главной новостью этого года, считает Янкин. Под угрозой в России и сейчас остаются многие тысячи организаций , от небольших до самых крупных.

Специалисты Group-IB на первое место ставят программы-вымогателей. Принцип их работы прост. На компьютер компании попадает вирус, который получает доступ к файлам и шифрует информацию, делая ее недоступной пользователю. После чего злоумышленники требуют выкуп за декодировку данных.

— Только в России количество таких атак в 2021 году увеличилось на 200% , — говорят в Group-IB. — Суммы выкупов, которые требовали операторы шифровальщиков от своих жертв (международных компаний), огромны — некоторые доходили до $50–70 млн. Около 30% атакованных компаний выплачивают выкуп злоумышленникам.

По данным «Лаборатории Касперского», описавшей ту же проблему, с января по ноябрь 2021 года доля запросов, связанных с атаками программ-шифровальщиков, составила 47%.

Широкое распространение получили также фишинговые и мошеннические партнерские программы (Scam-as-a-service, Phishing-as-a-service).

Не по кодам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Изначально они были ориентированы на Россию и страны СНГ, — пояснили в Group-IB. — Сейчас в поле нашего зрения все чаще попадают «партнерки», нацеленные на европейские, азиатские, ближневосточные и американские компании. Известно о 71 бренде из 36 стран, под которые создают и распространяют фишинг участники таких «партнерок». Среди наиболее атакуемых: маркетплейсы (69,5%), сервисы доставки (17,2%), райдшеринг (сервисы по совместному использованию авто для поездок) —12,8%.

Другим растущим трендом рынка ИБ является защита автоматизированных систем управления, которыми оснащены предприятия. В случае атаки цена киберинцидента существенно увеличивается.

— Сейчас все заводы в той или иной степени автоматизированы. В этом году доля компьютеров в АСУ, где были обнаружены вредоносные программы, составила 40%. Россия по этому показателю находится на пятом месте в мире, — рассказал Михаил Прибочий, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ.

Как бизнес защищал свои данные

Новые угрозы заставили заказчиков (пользователей ИБ-продуктов) пересмотреть стратегии защиты данных. Компаниям приходится противостоять уже не отдельным хакерам, а целой индустрии киберпреступлений. Всё чаще злоумышленники используют автоматизацию, вместо того чтобы взламывать что-то вручную, подчеркивает Андрей Янкин из «Информсистем Джет».

— Неопытная команда защиты корпоративной IT-инфраструктуры в таких условиях просто обречена. Поэтому сейчас набирают популярность киберучения на специально подготовленных киберполигонах. В то же время из-за кадрового голода компании всё чаще пользуются услугами ИБ-специалистов на аутсорсинге вместо того, чтобы расширять свою внутреннюю команду. Это тренд последних лет, который только набирает обороты, — поделился собеседник.

Не по кодам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Основным же достижением, по мнению Янкина, стала адаптация индустрии к новым условиям труда. Защита удаленных рабочих мест, которая в 2020 году делалась на бегу, сейчас качественно доработана.

В «Лаборатории Касперского», в свою очередь, отметили, что организации стали комплексно подходить к кибербезопасности и предпочитают строить свои ИБ-системы, доверяя одному вендору (поставщику). Топ-менеджеры при этом готовы к дополнительным тратам.

— Глобальный переход на удаленный и гибридный режимы работы потребовал от компаний увеличить инвестиции в информационную безопасность. Согласно нашему опросу, более половины ИБ-специалистов ожидают роста расходов на информационную безопасность в их организации в ближайшие годы, — поделился в беседе с «Известиями» Михаил Прибочий.

Основные тренды в сфере технологий

Пандемия Covid-19 уже второй год продолжает влиять не только на интересы бизнеса, но и на жизнь простых пользователей. Люди проводят всё больше времени в интернете, что позволяет говорить о тенденции к цифровизации общества в целом.

Одним из главных трендов года стало создание и развитие компаниями «метавселенных», считает глобальный менеджер по коммуникациям компании Opera Ксения Сычева. По ее словам, IT-компании нацелены создать собственное виртуальное пространство и привлекать в них пользователей — отдыхать, работать, общаться. Так, Facebook провела ребрендинг и превратилась в Meta, а Сбербанк еще в 2020 году откинул последний слог, расширив свой тематический охват.

— Opera тоже присоединилась к этому тренду, открыв в рамках метавселенной первое онлайн «кладбище» для геймеров. На этой платформе можно иронично «похоронить» аватары друзей, которые исчезли из игровой жизни из-за семейных или жизненных обязательств, — рассказали в компании.

Не по кодам Фото: Global Look Press/AFLO/Rodrigo Reyes Marin

Ту же тенденцию — создание суперприложений — подмечают аналитики Viber. Помимо этого, они обращают внимание на развитие проектов с применением искусственного интеллекта. В первую очередь — на сервисы виртуальных помощников, которые в последнее время запустили ряд IT-гигантов в России.

— На слуху такие сервисы, как «Алиса» от Яндекса, «Олег» от «Тинькофф», голосовые ассистенты «Салют» от Сбера. В последнее время виртуальные помощники активно развиваются и в мессенджерах, — отметила старший директор по развитию бизнеса Rakuten Viber в России и странах СНГ Анны Мигаль.

Полноценным трендом в 2021 году по праву можно считать вектор развития государства в цифровизацию бизнеса. Планомерный уход в диджитал, который раньше казался вынужденной мерой, сейчас становится одним из приоритетных направлений, уверен основатель IT-компании Involta Алекс Концов. Среди множества проектов он выделяет центр «Сириус» и Университет 20.35 как наиболее перспективные с точки зрения образования будущего.

Наконец, нельзя обойти стороной бум, вызванный NFT-токенами. Продажу крипто-арта обсуждали на уровне как государственных музеев, так и сатирических мультсериалов.

IT и закон

В уходящем году IT-бизнес столкнулся и с новыми правовыми решениями, которые могут получить дополнительное регулирование в ближайшем будущем.

— Наиболее знаковыми в 2021 году трендами стали параллельно происходящие, причем в ускоренном порядке, процессы закручивания гаек в отношении иностранных IT-компаний (преимущественно крупнейших операторов социальных сетей) и оборота криптовалют, — подвел итоги партнер и руководитель практики юридической фирмы DRC Михаил Третьяк.

Год начался со вступления в силу нескольких законов, направленных на регулирование контента в социальных сетях. Летом был принят так называемый закон о приземлении, который обязал крупные зарубежные IT-компании открыть представительства в России.

По мнению юриста, апогеем противостояния государства и крупнейших международных IT-компаний стал приговор мировых судей Таганского района корпорациям Google и Meta в виде гигантских оборотных штрафов (1,99 млрд рублей для Meta, 7,22 млрд рублей для Google) . Санкции приняты за неудаление компаниями запрещенного контента. Михаил Третьяк прогнозирует, что этот прецедент даст начало регулярному наложению оборотных штрафов и на другие аналогичные компании и их сервисы, включенные ранее в этом году Роскомнадзором в перечень социальных сетей, в том числе Twitter и Discord.

Не по кодам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Что касается криптоиндустрии, этот год запомнился внесением ЦБ РФ изменений в Положение 375-П, согласно которым операции с цифровой валютой теперь относятся к общим признакам подозрительных операций, предположительно направленных на легализацию (отмывание) средств, полученных преступным путем, и финансирование терроризма. По всей видимости, ЦБ просто устал дожидаться законопроекта, направленного на регулирование оборота криптовалют в России, и таким образом решил в одностороннем порядке фактически криминализировать операции с ними, — считает собеседник «Известий».

С учетом того что законодательные инициативы именно по этим двум направлениям принимались с завидной регулярностью, данные тенденции могут сохраниться не только в 2022 году, но и далее, вплоть до 2024 года, заключил юрист.