Приземление и наказание: власти определили, каким IТ-гигантам потребуются офисы в РФ

«Известия» выяснили, какие иностранные компании должны будут исполнить закон о «приземлении», то есть создать представительства в РФ для взаимодействия с властями. Роскомнадзор составил реестр, в который включено 13 зарубежных структур, владеющих 22 информационными ресурсами, — среди них Google, Apple, Meta (Facebook), TikTok, Zoom, Twitter и др. Для взаимодействия с властями они должны зарегистрироваться в специальном личном кабинете, подчеркнули в ведомстве. За несоблюдение требований IТ-гигантов ждут санкции вплоть до блокировки их сервисов в стране. Закон о «приземлении» позволит российским властям и гражданам быстрее и эффективнее выяснять отношения с западными digital-компаниями, считают эксперты.

Список передовиков

Роскомнадзор составил реестр компаний, которым придется соблюдать требования закона о деятельности иностранцев в Рунете (так называемый закон о приземлении), принятого 1 июля. В перечень включены 13 иностранных компаний, владеющих 22 информационными ресурсами , сказал представитель ведомства. Это Google (среди ее сервисов — Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms, в прошлом Facebook (собственно социальная сеть, Instagram, WhatsApp), а также Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. ltd (Likee), Discord, Pinterest, Twitch .

Приземление и наказание Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Основное требование закона о «приземлении» к иностранным digital-компаниям с суточной аудиторией в РФ 500 тыс. пользователей и более — создание к 1 января уполномоченных представительств, с которыми Роскомнадзор будет взаимодействовать по вопросам соблюдения законодательства через специальный личный кабинет (доступ к нему ведомство откроет 22 ноября). Также они должны разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, установить на информационном ресурсе рекомендованный Роскомнадзором счетчик посещаемости . При этом иностранные компании обязаны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство , отметили в ведомстве.

Перечень таких сведений для социальных сетей, как зарубежных, так и российских, содержит другой закон — «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Среди них — детская порнография, информация о продаже наркотиков, призывы к суициду, материалы организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, призывы к массовым беспорядкам и пр.

Приземление и наказание Фото: REUTERS/Andrew Kelly

Несоблюдение закона о «приземлении» чревато для digital-компаний наказаниями , напомнили «Известиям» в Роскомнадзоре. Среди них — информирование пользователей в поисковой выдаче о нарушении иностранным лицом российского законодательства, запрет на распространение рекламы иностранного лица и запрет на ее размещение на его ресурсах, ограничение денежных переводов в его пользу, запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных и, наконец, — частичное или полное ограничение доступа к сервисам, перечислили в ведомстве. Чтобы минимизировать проблемы иностранных digital-компаний и решать спорные вопросы максимально оперативно, и нужен личный кабинет , отметили в Роскомнадзоре.

Представитель Apple отказался от комментариев. «Известия» направили запросы в Google, Meta, Zoom, Viber и другие зарубежные digital-компании.

Повод для дискурсии

Закон о «приземлении» позитивен для российского интернет-рынка, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. У Google и Apple, к примеру, есть офисы в РФ, но у Facebook и Twitter нет, российские власти вынуждены добиваться выплаты штрафов, удаления нежелательного контента, возвращения неправомерного заблокированного контента через американские штаб-квартиры корпораций — это ненормально , уверен эксперт. Наличие офисов в России ускорит и сделает этот процесс эффективнее, считает он.

— Реализация закона также пойдет на пользу российским пользователям и рекламодателям — выяснять отношения с западными digital-компаниями гораздо проще в российских инстанциях, чем например, в американских судах, — добавил Денис Кусков.

Власти РФ уже долго ищут механизмы воздействия на крупные иностранные IT-компании, отметил юрист Forward Legal Станислав Бородаев.

Приземление Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

— Основная проблема работы с ними в том, что они не всегда выполняют требования государственных органов. Закон о «приземлении» содержит ряд мер, которые можно применить к этим компаниям. Наиболее действенным механизмом, вероятнее всего, будет запрет на совершение российским физическим и юридическим лицам платежей в пользу подобных IT-компаний , — считает эксперт.

В то же время создание филиала, представительства или дочерней компании иностранной бизнес-структуры не решает задачу полностью, поскольку данные филиалы или представительства не будут иметь никаких активов на территории России, а иностранные суды не будут исполнять решения российских без соглашения о правовой помощи, считает Станислав Бородаев.

— По общему правилу, регистрация филиала или представительства иностранного юридического лица происходит в течение 15 дней с момента подачи документов в соответствующий орган. Однако до этого необходимо провести серьезную подготовительную работу по сбору документов, которая может занять около месяца, — рассказал он.

Закон о «приземлении» написан так, что его исполнение, во всяком случае на первых порах, может быть затруднительно, не исключил аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян. По его словам, digital-компаниям непонятны многие аспекты дальнейшей деятельности в России.

— Например, неясен статус юридического лица, которое требуется создавать в РФ для выполнения требований. Кроме того, компании пока не понимают, как отчитываться об исполнении требований закона, как они скажутся на финансовом состоянии и налоговой нагрузке на бизнес , — сказал эксперт.

Именно поэтому стоимость реализации требований закона о «приземлении» оценить сейчас сложно, считает Карен Казарян. По его словам, после того как в силу вступила норма о хранении данных россиян на территории РФ, регулятору потребовалось длительное время для публичных разъяснений и встреч, чтобы объяснить бизнесу, как его исполнять. В случае с законом о «приземлении» возможна аналогичная ситуация, не исключил эксперт.