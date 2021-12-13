Укрепить крипту: виртуальный расчет планируют узаконить

Генпрокуратура разрабатывает нормы для конфискации и ареста криптовалюты, а также выступает за официальное введение самого понятия «криптовалюта». Новые положения дополнят существующее законодательство, которое в нынешнем виде не до конца понятно пользователям и имеет неотрегулированные зоны . Как продавать NFT, если принимать оплату в крипте запрещено? Отчитываться ли о приобретениях налоговой? «Известия» выясняли, какие юридические проблемы возникают у держателей криптовалют и как совершать такие сделки безопасно.

Что не так с основным понятием

С 1 января 2021 года в России действует закон «О цифровых финансовых активах» . Он призван легализовать виртуальный расчет и сделать криптообращение более понятным. Однако у простых пользователей до сих пор остается масса вопросов , отметил директор компании «Юридические и финансовые креативные решения» Юрий Брисов. Самый популярный касается непосредственно предмета разговора: цифровая валюта, о которой идет речь в законе, и криптовалюта, используемая во всем мире, — это одно и то же или нет?

— Клиентам недостает терминологической ясности. К примеру, цифровой рубль, который собираются ввести, — это ведь тоже цифровая валюта, и если мы запрещаем оплачивать товары и услуги цифрой, то и рубль попадает под данное ограничение. Отчасти для этого и понадобилось уточнение от Генпрокуратуры, — предположил юрист.

Укрепить крипту Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

Директор Binance в Восточной Европе Глеб Костарев соглашается: пока статус криптовалют в РФ достаточно размыт. Закон дал определение цифровой валюте как совокупности электронных данных, которые находятся в электронной системе и обладают определенными свойствами. Однако такое истолкование можно применить к игровым артефактам, элементам программных кодов и даже бонусам, заметил Костарев.

Попытки найти адекватный термин уже были. В 2019 году пленум Верховного суда ввел понятие «виртуальный актив (криптовалюта)» и установил наказание за отмывание денег. Допустим, кто-то продал наркотики за биткоины, а потом обналичил эти деньги. Человека осудят и за наркоторговлю, и за незаконные финансовые операции.

— Это было достаточно элегантное решение, которое к тому же соответствует международному регулированию. А дальше мы ушли в цифровую валюту, которая всех запутала, — рассказал Юрий Брисов.

Какие другие проблемы возникают у пользователей

Даже при общем согласии в терминах остается ряд каверзных вопросов. Например, довольно часто попадаются дела, связанные с банкротством , поделился основатель децентрализованного протокола bondappetit.io Артем Толкачев.

— Цифровая валюта может составлять значительную часть имущества должника. Было несколько десятков кейсов, когда в рамках банкротства и раздела имущества ставился вопрос: включать имеющуюся криптовалюту в конкурсную массу или нет. Сейчас криптовалюта всё же стала признаваться имуществом, — рассказал эксперт.

Укрепить крипту Фото: Global Look Press/Jaap Arriens/ZUMAPRESS

Не до конца понятно, что делать и в том случае, если криптовалюту украли или заставили отдать под давлением. Другой пример касается передачи криптовалюты в доверительное управление, чтобы сделать ставки на бирже, отметил Юрий Брисов.

— Российские инвесторы, пытаясь заработать на волатильности криптовалют, отдают актив в управление, но не всегда криптоброкер принимает верное решение о продаже и покупке цифровой валюты, из-за чего средства могут быть потеряны. Куда обращаться в таком случае — в гражданский суд или уголовный? Четкого понимания опять нет.

Как быть с продажей NFT

Закон «О ЦФА» запрещает принимать криптовалюту в качестве оплаты за товары и услуги. Это, в частности, создает помехи для реализации токенов. Порой решить проблему можно с помощью дополнительной отчетности и переноса сделок в иностранную юрисдикцию. Так, например, поступил Эрмитаж, когда выставлял на торги токены картин из своей коллекции.

— Вместе с юридической службой Эрмитажа мы продумали очень сложную схему, в результате которой иностранная компания по договору с российской осуществила продажу токенов за рубежом. Это примерно тот же механизм, когда галерея отдает иностранному агенту картины и просит продать их на Sotheby's, — пояснил Юрий Брисов.

Укрепить крипту Фото: Global Look Press/Rolf Vennenbernd/dpa

Очевидно, что такую цепочку может позволить себе только крупная галерея. Частный художник, который напрямую выставляет работы на маркетплейсе и получает за них криптовалюту, нарушает российский закон.

— Если ты художник и систематически продаешь NFT-арт, но не зарегистрирован как ИП, при этом получаешь доход, по которому не отчитываешься, то, выходит, нарушаешь закон и о предпринимательской деятельности, и о налогообложении, а еще и кассовую дисциплину игнорируешь, не выдавая чек. Придраться можно много к чему. В то же время никакой санкции за это в законе нет, наказание не прописано, — уточнил юрист.

Что учитывать при зарубежных покупках

Расплачиваться криптовалютой официально разрешено. Однако если товар приобретается у иностранного продавца, важно учесть несколько моментов. По словам Юрия Брисова, прежде всего следует смотреть на закон той страны, где предлагается товар или услуга; и уже дополнительно — на свой. Если, например, пользователь расплачивается криптовалютой с Китаем, то и он, и продавец нарушают законодательство, поскольку в КНР полностью запрещен такой оборот.

По мнению Артема Толкачева, для простых пользователей это положение не кажется существенным, поскольку многие сделки проходят непрозрачно.

— Есть две стороны Луны — белая, регулируемая, и серая. В первом случае вы приходите, например, на американскую биржу Coinbase. Это сложившийся институт, у которого есть лицензия, сверху его контролирует надзорный орган и так далее. Но это не классический путь для крипты. На серой стороне Луны взаимодействие происходит «би-ту-би». Чаще всего операция оформляется через смарт-контракт, на котором просто лежат деньги. В чьей он юрисдикции — неизвестно.

Облагается ли криптовалюта налогом

Если пользователь продал криптовалюту и получил доход, то по нему следует отчитаться — заплатить 13%. По словам Юрия Брисова, с точки зрения частных покупок всё работает более-менее понятно.

— Допустим, в 2008-м я купил биткоин за $1 и сейчас, в 2021 году продал за $42 тыс. Соответственно, вычитаю из цены продажи цену покупки и плачу налог с $41 999. Далее вы сдаете форму 3-НДФЛ в налоговую, прикладываете свой расчет и подтверждаете его скриншотами — здесь купил, здесь продал. Но скриншот о первоначальной покупке могут и не потребовать — несколько лет назад даже мысли не было, что об этом придется отчитываться, и многие не сохранили эти данные.

Укрепить крипту Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков