Вещь не в себе: как ФРС угрожает биткоину крахом

У криптовалют на текущей неделе случились настоящие американские горки — курсы падали и вновь взлетали на 10% в течение считаных минут. У обвала в минувшие выходные тем не менее была особенность — в эти дни никаких влияющих на рынок негативных новостей именно по криптовалютам не выходило. Биткоин и компания обрушились просто на фоне ухудшившегося настроения инвесторов по поводу перспектив сворачивания мер денежно-кредитной политики. Не исключено, что, когда центробанки перейдут от слов к делу, «вечеринка» на криптовалютном рынке закончится надолго. Подробности — в материале «Известий».

Исключительная волатильность — обычная история для рынков криптовалют. Но на сей раз произошло что-то особенное. Падение началось еще в пятницу, 3 декабря, но рано утром в субботу приобрело формы обвала, когда курс биткоина рухнул за полчаса на 10 тыс., до $42 тыс. Затем последовало почти столь же резкое восстановление и новое падение на 5% в понедельник. В целом биткоин и эфириум к середине этой недели оказались на худших позициях, чем неделей ранее.

Традиционно крупные обвалы случались на крипторынке после каких-либо заявлений, непосредственно связанных с индустрией виртуальных валют (вроде слов Илона Маска об инвестициях в биткоины или запретов в Китае). Сейчас ситуация иная: никто точно не может определить, что стало триггером небывалой распродажи.

— Сколь-нибудь существенных причин для такого обвала по факту просто нет, — отметил директор компании «Единый брокер» Артем Арзамасцев. — Конечно, появилось много обзоров, где аналитики пытались объяснить такое странное поведение рынка. Но это скорее попытка подобрать какие-то отдельные события и новости с целью увязать их с реальной рыночной картиной. На самом деле никаких действительно знаковых для криптовалютного рынка событий в этот день не наблюдалось. И это хороший повод задуматься. Но не над тем, что послужило истинной причиной обвала биткоина и других цифровых валют, а над тем, что будет, если такие причины появятся.

Вещь не в себе Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Чаще всего говорится о том, что падение было вызвано общей озабоченностью инвесторов по поводу начинающегося цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Буквально неделю назад председатель ФРС США Джером Пауэлл, утвержденный вновь на своей должности, заявил о том, что пора перестать называть инфляцию «временной» и ускорить процесс сворачивания мер монетарной поддержки экономики (то есть скупки государственных облигаций на рынке).

Действительно, ситуация вышла из-под контроля. Рост цен достиг максимумов за 25–30 лет по всему миру, кроме некоторых стран Восточной Азии. Расчеты на то, что ценовой всплеск был вызван сугубо временными факторами вроде узких мест в цепочке снабжения, не оправдались. Пауэлл частично признал, что глобальная инфляция раскручивается в том числе и по вине центробанков, включая ФРС, которые слишком долго проводили неадекватно мягкую политику, а также правительств, потративших слишком много для антикризисного стимулирования экономики.

Что это означает для рынков? Ужесточение денежно-кредитных мер вызовет дефицит ликвидности, в которой сейчас купаются рынки, и неизбежный уход в более надежные инструменты вроде государственных облигаций. Соответственно, рынок акций должен просесть. Сейчас котировки находятся на исторических максимумах, причем сильно оторвались от своих фундаментальных показателей (в частности, по соотношению цены акций к прибыли), что объясняется в первую очередь именно насыщением рынка ликвидностью. Что произойдет при возникновении «жажды», можно будет только гадать.

Раньше считалось, что рынок криптовалют — вещь в себе, который слабо реагирует на возмущения внешнего мира. Что было во многом правдой — но происходило это из-за сравнительно низких объемов и массового участия мелких инвесторов. Сейчас в индустрию пришли институциональные игроки, и они теснее связаны с миром традиционных активов.

Вещь не в себе Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann

По мнению IT-эксперта, специалиста в области технического анализа Даниила Шеповалова, закручивание гаек в монетарной политике вполне может спровоцировать обвал крипторынка.

— Есть известная поговорка, что деревья не растут до небес. С марта 2020 года биткоин вырос в 14 раз. Индекс S&P500 с марта 2020 года вырос в два раза и уже очень близок к уровню 5000, плюс-минус откуда вполне возможна серьезная коррекция, например, к уровню 4000. Если начнет падать фондовый рынок, криптовалюты, как высокорискованный актив, точно не останутся в стороне, а полетят камнем вниз, опережая всё на свете. Возможно, кто-то сейчас воспринимает криптовалюты как защитную меру против инфляции. Но сохранится ли это восприятие, когда тот же биткоин за несколько дней вдруг потеряет половину своей стоимости.

Как считает Артем Арзамасцев, инвесторам в криптовалюты вообще следует держать в голове множество опасных для их вложений факторов.

— Им стоит учитывать регулятивные риски со стороны центральных банков и надзорных финансовых органов. Пока жесткие ограничительные меры принимает Китай, но ситуация может измениться с выходом официальных (государственных) аналогов криптовалют. Надо понимать, что любое государство в какой-то момент сочтет неприемлемым слишком сильный переток «своих» денег в неконтролируемые им цифровые активы. А имея полный контроль над банковской системой, перекрыть доступ к «цифре» не составит большого труда.

Развитие рынка производных инструментов, связанных с «криптой», также увеличивает риски, считает собеседник «Известий».

Вещь не в себе Фото: ТАСС/EPA/Rodrigo Sura

— Производные инструменты, такие как фьючерсы, по своей сути еще более рисковый (и потенциально более прибыльный) инструмент, чем базовый актив (в данном случае биткоин). Что будет с рынком, если какой-то достаточно крупный игрок откроет большие позиции на производные от биткоина инструменты на бирже, а потом начнет двигать спотовый рынок? Мы будем просто смотреть и недоумевать, что же там на самом деле происходит. А аналитики будут придумывать бессмысленные объяснения. При этом доказать факт манипуляции рынком будет крайне затруднительно, т.к. спотовый рынок биткоина не отличается особой прозрачностью. Всё это еще раз напоминает нам, что мы имеем дело с крайне волатильным и мало предсказуемым активом. Способным шокировать вас своим движением в любое время, даже если это выходной день.

В свою очередь, аналитик «Финама» Максим Пухов считает, что резервы ликвидности на рынке всё еще есть и ситуация не настолько опасна как для держателей традиционных высокорисковых активов, так и для инвесторов в биткоин и эфириум.

— В теории ужесточение ДКП является препятствием для роста фондового рынка. На практике есть некоторые коррективы в виде избыточной ликвидности банковской системы. К примеру, доходность 10-летних эталонных трежерис составляет 1,45% — уровень полугодовой давности, которая соответствует активизации разговоров об ужесточении денежно-кредитной политики. Сворачивание программы выкупа активов, о которой говорит ФРС, по нашему мнению, уже учтено рынком и по крайней мере в ближайшие полгода не приведет к существенному снижению ликвидности банковского сектора, которое заметит рынок. Поэтому опасения обвала криптовалютного рынка вместе с фондовым мы считаем чрезмерными, по крайней мере в ближайшее время. Во всем мире отмечается восстановление экономики, хотя периодически некоторые статистические данные добавляют инвесторам нервозности, но в целом укладываются в общую канву восстановления экономики.

По его словам, говорить о крахе криптовалютного рынка весьма опрометчиво. Но для дальнейшего его роста прежними темпами нужны новые драйверы в виде практического применения технологий, используемых в криптоиндустрии широким кругом лиц.