Спасти рядового «Кальмара»: на что рассчитывали создатели криптовалюты Squid

После обвала цены токена Squid, выпущенного по мотивам нашумевшего сериала «Игра в кальмара», отдельные криптоинвесторы явно рассчитывают увеличить свои вложения на десятки тысяч процентов после обратного отскока котировок. Именно поэтому объем торгов этой монетой к 16:00 мск 2 ноября составил $14,1 млн — на $3 млн больше, чем в моменте пиковой стоимости актива . «Известия» пообщались с инвестором, удвоившим позицию после обвала токена, и узнали у криптоэкспертов, стоит ли ожидать возвращения «Кальмара».

Махинации с моллюсками

Для большинства инвесторов и экспертов крипторынка уже очевидно, что токен Squid, созданный по мотивам сверхпопулярного корейского сериала, — очередной скам-проект, единственная цель которого — быстро обогатить запустивших его мошенников.

Напомним, что токен, не проживший и недели (Coinmarketcap ведет отсчет торгов с 26 октября и цены $0,01236: к концу пятницы 29 октября токен стоил $11,5, в понедельник утром всего за 3,5 часа взлетел в цене с $38,3 до $2856 и моментально рухнул ниже цены размещения, до $0,0008), первоначально должен был использоваться в качестве входной платы за сетевой вариант «Игры в кальмара». Предполагалось, что 90% от собранной суммы составит финальный приз победителю игры . Она, по словам разработчиков, должна была отличаться от сериала тем, что «по-видимому не предполагает смертельных последствий» (сайт самого проекта уже недоступен).

Очевидно, что некоторые криптоинвесторы продолжали верить в успех проекта и возможность заработать на нем. В беседе с «Известиями» квалифицированный инвестор и основатель компании CreativePRO Михаил Митрофанов напомнил, что еще когда Squid вырос до $3,5, сервис Coinmarketcap предупредил пользователей, что держатели токена не могут его продать .

«Это явный признак мошенничества. Также признаками аферы было то, что вся информация была размещена на веб-сайте трехнедельной давности, который содержал орфографические и грамматические ошибки. Сразу после обвала все ресурсы, связанные с этой криптовалютой, перестали работать. И, конечно же, после скама Squid не воспрянет уже никогда», — говорит Митрофанов.

Двойная ставка

Впрочем, некоторые криптоинвесторы явно рассчитывают, что проект возродится и они смогут заработать на токенах десятки тысяч процентов . Так, один из собеседников «Известий», представившийся Семеном, рассказал, что купил эти токены по $6, а некоторые его знакомые успели взять их по $5. Причем сам криптоинвестор, по его словам, потратил на эту операцию $15 тыс., а его коллеги — вплоть до $30 тыс., и даже едва не произошла покупка на $150 тыс. Криптоинвестор подчеркивает, что использовал специально выделенные из общего портфеля средства , в то время как основная их часть продолжает лежать в крупных и известных криптовалютах: биткоине, эфире и др.

«У меня есть определенный бюджет на риск-активы — порядка 10–15% от общего портфеля. Если говорить конкретно об этой ситуации, то ее можно считать уникальной, поскольку она очень явно демонстрирует, как работают хайп-монеты. Но, безусловно, если бы это не было проектом с по-настоящему мировым именем, я бы такую сумму в него не вкладывал», — признается Семен.

Собеседник издания при этом сам прекрасно понимает, что Squid оказался скам-проектом, но всё равно видит возможность для заработка на нем. Именно поэтому, по его словам, после краха монеты он вложил в нее еще $15 тыс .

«Я уверен, что к декабрю с текущих цен эту монету начнут «пампить». Это будут делать в том числе и WallStreetBets, которые заходят в различные активы большими объемами. Это крипта, здесь всё так устроено», — говорит он, вспоминая аналогичные истории с «мемными» криптовалютами Shiba Coin и Doge. Причем на волатильности первой Семену, по его словам, удалось заработать 600% от вложенных средств, но точную сумму он раскрывать отказался. От «Кальмара» он не ждет, что монета вернется хотя бы на уровень $6 , за которые собеседник «Известий» изначально покупал ее, но уровень в 10 центов кажется ему вполне реальным — а это уже примерно 3300% от нынешней цены . Сам криптоинвестор уверен, что если бы не скам, монета обрела бы очень широкую популярность, но теперь единственный вариант для нее — если криптосообщество не отвернется от актива.

«Я заходил уже спустя три дня после того, как он начал торговаться. Поверьте, когда ты видишь в мем-токене порядка 30–40 тыс. холдеров, вероятность того, что он будет расти в своей капитализации и дальше, весьма высока, — говорит Семен. — Со Squid проблема в том, что у него какие-то сомнительные разработчики, заскамившие монету. У нее было очень большое будущее, но, как я понял, они побоялись штрафных санкций и судов со стороны брендов. А теперь уже сообщество, которое вложилось в этот токен, будет его вытаскивать».

Колоссальные риски

Другие собеседники «Известий» из криптоиндустрии несколько расходятся в оценках проекта Squid, а именно — по каким признакам можно однозначно назвать его мошенническим. Так, директор по развитию криптобанка Chatex в СНГ Александр Хвойницкий однозначно считает проект скамом хотя бы из-за того, что он появился в момент ажиотажа , а это всегда самый простой период для привлечения денег частных инвесторов. И такие истории, к сожалению, не редкость.

«Особый ажиотаж на такие токены начался в январе этого года, а пик спроса пришелся на май, когда инвесторы вложили в рынок только за сутки $102 млн, — вспоминает Хвойницкий. — Но уже в июне продажи упали на 90%, когда пользователи приобрели токенов только на $19 млн. Или NFT TITAN, который обвалился почти в ноль: с $64 до $0,000001 за сутки».

Руководитель финтех-компании Exantech Денис Восквицов обратил внимание на то, что даже если обвал случился из-за какой-то ошибки разработчиков в самом коде или управлении, для пользователей это всё равно остается мошенничеством.

«Такие кейсы нередки, есть даже термин rug pool, который описывает такой процесс: создатель проекта или коина собирает всё, что он получил в виде инвестиций, и уходит в закат. Покупатели, конечно, остаются ни с чем», — говорит Восквицов.

Еще одним признаком скама он называет непрозрачный процесс вывода средств — чтобы продать Squid, нужно было приобрести токены Marbles, которые сгорают, после того как пользователь избавляется от Squid . Этот механизм подавался разработчиками как «антидемпинговый механизм», из-за которого на практике зафиксировать прибыль от владения токеном было невозможно.

Спасти рядового Фото: Getty Images/NurPhoto

«Купить такой токен легко на любой децентрализованной бирже, а избавиться от него уже так просто не получится, до момента, пока этого не разрешат создатели. Если это задумывалось как скам, то они никогда не разрешат. Таковы условия этого смарт-контракта», — объясняет Восквицов.

При этом вариант с анализом блокчейна на количество держателей токена он тоже не считает показательным . По словам собеседника «Известий», создатели таких проектов часто «разрешают» продажу токенов пользователям, которые только выглядят посторонними, что, по сути, приводит к формированию чисто виртуального рынка .

Инвестиционный советник «ПФО Холдинг» Руслан Исмаилов считает, что в подобной схеме обмена нет ничего необычного: такие операции постоянно совершаются и с другими активами, и в этом нет ничего непрозрачного. Проблема, скорее, в том, что они совершаются не на крупных площадках, где биржи не особо опасаются за свою репутацию.

Не влезай, убьет

Главный совет, который дают все опрошенные «Известиями» эксперты, — криптоинвесторам, особенно вновь пришедшим на рынок, стоит воздержаться от покупки «мемных» токенов.

Спасти рядового Фото: Global Look Press/Xinhua

«Не стоит лезть туда, в чем нет знаний и понимания. Прежде чем совершить какое-то действие в мире инвестиций, получите консультацию у профессионалов », — говорит Исмаилов.

Михаил Митрофанов перед покупкой любых токенов рекомендует изучать все их характеристики, которые обозначаются в White paper проекта. «Изучением этого документа большинство криптотрейдеров и криптоинвесторов не занимаются, а зря: без фундаментального анализа покупать такие активы достаточно рискованно», — предупреждает эксперт.

Ключевыми признаками скам-активов Александр Хвойницкий называет чрезмерные инвестиции в PR проекта, его раскрутку по всем коммуникационным каналам и непрозрачные экономические модели. Причем даже регистрация на крупных и известных криптобиржах , по его словам, не гарантирует полной защиты инвестора . В этом с ним соглашается и Денис Восквицов.

«На криптобиржи можно попасть без какого-то очень подробного due diligence. Регистрация на криптобирже — один из рядовых плюсов, который призван показать, что создатели настроены серьезно, но совершенно не гарантирует отсутствие обмана», — подытожил эксперт.