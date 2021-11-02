Спасти рядового «Кальмара»: на что рассчитывали создатели криптовалюты Squid
После обвала цены токена Squid, выпущенного по мотивам нашумевшего сериала «Игра в кальмара», отдельные криптоинвесторы явно рассчитывают увеличить свои вложения на десятки тысяч процентов после обратного отскока котировок. Именно поэтому объем торгов этой монетой к 16:00 мск 2 ноября составил $14,1 млн — на $3 млн больше, чем в моменте пиковой стоимости актива. «Известия» пообщались с инвестором, удвоившим позицию после обвала токена, и узнали у криптоэкспертов, стоит ли ожидать возвращения «Кальмара».
Махинации с моллюсками
Для большинства инвесторов и экспертов крипторынка уже очевидно, что токен Squid, созданный по мотивам сверхпопулярного корейского сериала, — очередной скам-проект, единственная цель которого — быстро обогатить запустивших его мошенников.
Напомним, что токен, не проживший и недели (Coinmarketcap ведет отсчет торгов с 26 октября и цены $0,01236: к концу пятницы 29 октября токен стоил $11,5, в понедельник утром всего за 3,5 часа взлетел в цене с $38,3 до $2856 и моментально рухнул ниже цены размещения, до $0,0008), первоначально должен был использоваться в качестве входной платы за сетевой вариант «Игры в кальмара». Предполагалось, что 90% от собранной суммы составит финальный приз победителю игры. Она, по словам разработчиков, должна была отличаться от сериала тем, что «по-видимому не предполагает смертельных последствий» (сайт самого проекта уже недоступен).
Очевидно, что некоторые криптоинвесторы продолжали верить в успех проекта и возможность заработать на нем. В беседе с «Известиями» квалифицированный инвестор и основатель компании CreativePRO Михаил Митрофанов напомнил, что еще когда Squid вырос до $3,5, сервис Coinmarketcap предупредил пользователей, что держатели токена не могут его продать.
«Это явный признак мошенничества. Также признаками аферы было то, что вся информация была размещена на веб-сайте трехнедельной давности, который содержал орфографические и грамматические ошибки. Сразу после обвала все ресурсы, связанные с этой криптовалютой, перестали работать. И, конечно же, после скама Squid не воспрянет уже никогда», — говорит Митрофанов.
Двойная ставка
Впрочем, некоторые криптоинвесторы явно рассчитывают, что проект возродится и они смогут заработать на токенах десятки тысяч процентов. Так, один из собеседников «Известий», представившийся Семеном, рассказал, что купил эти токены по $6, а некоторые его знакомые успели взять их по $5. Причем сам криптоинвестор, по его словам, потратил на эту операцию $15 тыс., а его коллеги — вплоть до $30 тыс., и даже едва не произошла покупка на $150 тыс. Криптоинвестор подчеркивает, что использовал специально выделенные из общего портфеля средства, в то время как основная их часть продолжает лежать в крупных и известных криптовалютах: биткоине, эфире и др.
«У меня есть определенный бюджет на риск-активы — порядка 10–15% от общего портфеля. Если говорить конкретно об этой ситуации, то ее можно считать уникальной, поскольку она очень явно демонстрирует, как работают хайп-монеты. Но, безусловно, если бы это не было проектом с по-настоящему мировым именем, я бы такую сумму в него не вкладывал», — признается Семен.
Собеседник издания при этом сам прекрасно понимает, что Squid оказался скам-проектом, но всё равно видит возможность для заработка на нем. Именно поэтому, по его словам, после краха монеты он вложил в нее еще $15 тыс.
«Я уверен, что к декабрю с текущих цен эту монету начнут «пампить». Это будут делать в том числе и WallStreetBets, которые заходят в различные активы большими объемами. Это крипта, здесь всё так устроено», — говорит он, вспоминая аналогичные истории с «мемными» криптовалютами Shiba Coin и Doge. Причем на волатильности первой Семену, по его словам, удалось заработать 600% от вложенных средств, но точную сумму он раскрывать отказался. От «Кальмара» он не ждет, что монета вернется хотя бы на уровень $6, за которые собеседник «Известий» изначально покупал ее, но уровень в 10 центов кажется ему вполне реальным — а это уже примерно 3300% от нынешней цены. Сам криптоинвестор уверен, что если бы не скам, монета обрела бы очень широкую популярность, но теперь единственный вариант для нее — если криптосообщество не отвернется от актива.
«Я заходил уже спустя три дня после того, как он начал торговаться. Поверьте, когда ты видишь в мем-токене порядка 30–40 тыс. холдеров, вероятность того, что он будет расти в своей капитализации и дальше, весьма высока, — говорит Семен. — Со Squid проблема в том, что у него какие-то сомнительные разработчики, заскамившие монету. У нее было очень большое будущее, но, как я понял, они побоялись штрафных санкций и судов со стороны брендов. А теперь уже сообщество, которое вложилось в этот токен, будет его вытаскивать».
Колоссальные риски
Другие собеседники «Известий» из криптоиндустрии несколько расходятся в оценках проекта Squid, а именно — по каким признакам можно однозначно назвать его мошенническим. Так, директор по развитию криптобанка Chatex в СНГ Александр Хвойницкий однозначно считает проект скамом хотя бы из-за того, что он появился в момент ажиотажа, а это всегда самый простой период для привлечения денег частных инвесторов. И такие истории, к сожалению, не редкость.
«Особый ажиотаж на такие токены начался в январе этого года, а пик спроса пришелся на май, когда инвесторы вложили в рынок только за сутки $102 млн, — вспоминает Хвойницкий. — Но уже в июне продажи упали на 90%, когда пользователи приобрели токенов только на $19 млн. Или NFT TITAN, который обвалился почти в ноль: с $64 до $0,000001 за сутки».
Руководитель финтех-компании Exantech Денис Восквицов обратил внимание на то, что даже если обвал случился из-за какой-то ошибки разработчиков в самом коде или управлении, для пользователей это всё равно остается мошенничеством.
«Такие кейсы нередки, есть даже термин rug pool, который описывает такой процесс: создатель проекта или коина собирает всё, что он получил в виде инвестиций, и уходит в закат. Покупатели, конечно, остаются ни с чем», — говорит Восквицов.
Еще одним признаком скама он называет непрозрачный процесс вывода средств — чтобы продать Squid, нужно было приобрести токены Marbles, которые сгорают, после того как пользователь избавляется от Squid. Этот механизм подавался разработчиками как «антидемпинговый механизм», из-за которого на практике зафиксировать прибыль от владения токеном было невозможно.
«Купить такой токен легко на любой децентрализованной бирже, а избавиться от него уже так просто не получится, до момента, пока этого не разрешат создатели. Если это задумывалось как скам, то они никогда не разрешат. Таковы условия этого смарт-контракта», — объясняет Восквицов.
При этом вариант с анализом блокчейна на количество держателей токена он тоже не считает показательным. По словам собеседника «Известий», создатели таких проектов часто «разрешают» продажу токенов пользователям, которые только выглядят посторонними, что, по сути, приводит к формированию чисто виртуального рынка.
Инвестиционный советник «ПФО Холдинг» Руслан Исмаилов считает, что в подобной схеме обмена нет ничего необычного: такие операции постоянно совершаются и с другими активами, и в этом нет ничего непрозрачного. Проблема, скорее, в том, что они совершаются не на крупных площадках, где биржи не особо опасаются за свою репутацию.
Не влезай, убьет
Главный совет, который дают все опрошенные «Известиями» эксперты, — криптоинвесторам, особенно вновь пришедшим на рынок, стоит воздержаться от покупки «мемных» токенов.
«Не стоит лезть туда, в чем нет знаний и понимания. Прежде чем совершить какое-то действие в мире инвестиций, получите консультацию у профессионалов», — говорит Исмаилов.
Михаил Митрофанов перед покупкой любых токенов рекомендует изучать все их характеристики, которые обозначаются в White paper проекта. «Изучением этого документа большинство криптотрейдеров и криптоинвесторов не занимаются, а зря: без фундаментального анализа покупать такие активы достаточно рискованно», — предупреждает эксперт.
Ключевыми признаками скам-активов Александр Хвойницкий называет чрезмерные инвестиции в PR проекта, его раскрутку по всем коммуникационным каналам и непрозрачные экономические модели. Причем даже регистрация на крупных и известных криптобиржах, по его словам, не гарантирует полной защиты инвестора. В этом с ним соглашается и Денис Восквицов.
«На криптобиржи можно попасть без какого-то очень подробного due diligence. Регистрация на криптобирже — один из рядовых плюсов, который призван показать, что создатели настроены серьезно, но совершенно не гарантирует отсутствие обмана», — подытожил эксперт.