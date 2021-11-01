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Криптовалюта по мотивам сериала «Игра в кальмара» упала в цене до нуля

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Созданная для проекта по мотивам сериала «Игра в кальмара» криптовалюта Squid Game упала в цене практически до нуля, ранее достигнув рекордных $2,86 тыс. Соответствующие данные торгов стали известны в понедельник, 1 ноября.

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По сведениям портала CoinMarketCap, отслеживающем торги криптовалютами на крупнейших биржах, по состоянию на 20.36 мск стоимость криптовалюты Squid падала за сутки на 99,99%, до $0,003163. Еще днем, 1 ноября, ее цена достигала рекордного показателя $2861,8 за криптомонету.

Криптовалюту создали для онлайн-турнира по мотивам сериала «Игра в кальмара». Согласно правилам игры, для участия в каждом из шести раундов игроки должны были платить определенное количество токенов Squid Game. После прохождения испытаний призовой фонд распределяли между разработчиками и победителем в пропорциях 10 на 90.

На данный момент соцсети проекта и его сайт недоступны несмотря на то, что эту криптовалюту приобрели более 40 тыс. пользователей.

27 октября создатель сериала «Игра в кальмара», режиссер Хван Дон Хек рассказал, что не получил от стримингового сервиса Netflix доплату за глобальный успех шоу. Идея сериала пришла в голову кинематографиста еще в 2009 году, когда Республика Корея столкнулась в глобальным финансовым кризисом. Он искал финансирование для своего проекта почти 10 лет.

В интервью Хек признался, что производство шоу было для него таким стрессом, что у него ухудшилось здоровье и на нервной почве он потерял шесть зубов.

17 октября Bloomberg оценил доходы Netflix от выпуска сериала «Игра в кальмара» почти в $900 млн. Это очень крупная сумма, учитывая, что на всё производство авторы потратили только $21,4 млн — около $2,4 млн за эпизод. Кроме того, после выхода сериала акции компании выросли на 7%.

Сериал из Южной Кореи «Игра в кальмара» стал самым масштабным проектом за всю историю стримингового сервиса. Он вышел 17 сентября и уже перешел порог в 111 млн просмотров, став самым популярным сериалом платформы за всю ее историю.

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