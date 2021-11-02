Время малых: курс Ethereum может достичь $6 тыс. до конца года

Курсы трех альткоинов из топ-10 за последнюю неделю обновили исторические максимумы . Среди них Ethereum, Polkadot и недавно набравшая популярность монета Shiba Inu, продвигаемая Илоном Маском. Общая капитализация криптовалют впервые превысила $2,7 трлн. При этом с момента достижения биткоином рекордной цены в $66,8 тыс. индекс его доминирования упал с 47,6% до 43,8%. Это говорит о повышении спроса розничных инвесторов на альткоины и о том, что рынок находится на волне роста, считают эксперты. Среди наиболее перспективных альткоинов они выделили Ethereum, Cardano, Solana и Polkadot.

Сезон альткоинов

Котировки трех альткоинов, входящих в топ-10 по капитализации, установили новые исторические максимумы за последнюю неделю. Ethereum и Polkadot преодолели майские рекорды и достигли $4,45 тыс. и $52,8 соответственно . А курс Shiba Inu — монеты, отмеченной Илоном Маском, вырос на 140% за последние две недели. По капитализации цифровая валюта заняла девятое место, повторяя путь Dogecoin и уже опередив его по общей стоимости проданных монет.

При этом размер общей капитализации криптовалютного рынка также достиг максимума, превысив $2,7 трлн . А индекс доминирования биткоина с момента обновления им исторического рекорда в $66,8 тыс. 20 октября упал с 47,6% до 43,8%.

Такое снижение показателя в первую очередь связано с резким ростом интереса к Ethereum, Binance Coin, Polkadot и ажиотажем вокруг Shiba Inu , сообщил руководитель инвестиционного департамента фонда криптоактивов ICB Fund Аарон Хомский. По его словам, в альткоины чаще всего вкладываются розничные инвесторы, а институциональные — в понятные и «чистые» в регуляторном плане активы — биткоин и Ethereum.

Время малых Фото: Global Look Press/Avishek Das

Одновременное обновление исторического максимума капитализации крипторынка и падение доминирования биткоина говорят о смещении спроса с главного актива к менее крупным цифровым валютам . Можно провести аналогию с рынком акций: когда индексы компаний малой капитализации обгоняют по динамике голубые фишки — это признак роста спроса в секторе: инвесторы готовы на больший риск в поисках более высокой доходности, объяснил ведущий стратег инвестиционной компании Exante Янис Кивкулис. По его мнению, следующей вехой будет доля биткоина в 40%, а уход ниже этого значения станет сигналом старта нового сезона альткоинов, как это было в 2017 году.

Вложения в альткоины несут более высокие риски, поэтому инвесторы часто наращивают такие покупки только после надежных сигналов, что крипторынок находится на волне роста . Один из возможных — исторические максимумы биткоина, Ethereum и более мелких, но «старых» монет, как это происходит сейчас, отметил Янис Кивкулис. При этом основной интерес к альткоинам проявляют розничные инвесторы в надежде получить многократную прибыль, несмотря на высокие риски обесценивания монет, сказал директор Binance в Восточной Европе Глеб Костарев.

В топ-5 самых популярных монет за последнюю неделю в России на крупнейшей криптобирже Binance вошли Shiba Inu, биткоин, Dogecoin, Ethereum и MOBOX . В первой десятке также оказались Solana, Binance Coin и Polygon, следует из данных CoinMarketCap.

За кем рост станет

Эксперты ожидают дальнейшего роста курса Ethereum и крипторынка в целом . Вторая по капитализации монета догнала биткоин, который с начала октября вырос более чем на 50%. Покупателей поддержали ожидания запуска в США на Чикагской бирже инвестиционного фонда на базе Ethereum-фьючерсов. Аналогичный инструмент одобрен в Бразилии и Канаде и вскоре может появиться в Австралии, отметил руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский. По его мнению, на фоне таких новостей монета может достичь $6 тыс. до конца года.

Янис Кивкулис ожидает цены до $5,5 тыс. По его словам, на рост курса повлияет активное использование Ethereum в новых проектах. Кроме того, ралли зачастую усиливается по мере повышения страха инвесторов упустить возможность вслед за регулярным обновлением максимумов цены цифровой валюты, добавил эксперт.

Время малых Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

В случае отсутствия новостей по усилению регулирования крипторынка две главные монеты продолжат рост, уверен создатель криптобанка Chatex Владислав Булочников. По его мнению, к концу года курс Ethereum может превысить $5 тыс. С прогнозом согласен руководитель брокера J2TX Артем Моисеев. Повышение числа пользователей и увеличение транзакций внутри сети благоприятно влияют на развитие блокчейна. Позитивно на стоимости монеты отразится и ожидание обновления ее сети. По мнению эксперта, другими перспективными активами станут ADA — внутренняя криптовалюта Cardano, Binance Coin, Solana и Terra.

Аарон Хомский также считает, что в топ-10 цифровых валют наибольший интерес могут представлять Cardano и Solana, которые готовы составить конкуренцию Ethereum в пространстве децентрализованных финансов. Цена может вырасти и на Polkadot , который решает задачу по обеспечению совместимости блокчейнов.