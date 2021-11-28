Монетный взор: 46% неквалов в России видят в «крипте» защитный актив

Почти половина (46%) неквалифицированных инвесторов в России считают криптовалюту защитным активом . Об этом сказано в исследовании Investing.com (есть у «Известий»). Интерес к цифровым монетам опережает спрос на традиционную валюту, акции и недвижимость. В то же время ЦБ видит значительные риски вложений в «крипту» для финансовой стабильности и инвесторов. По оценкам опрошенных «Известиями» экспертов, за последний год россияне увеличили вливания в этот рынок в шесть раз, до эквивалента $300–500 млрд.

Беззащитный актив

Инвестиции в альтернативные активы — криптовалюты, недвижимость, произведения искусства и антиквариат — составили больше половины портфеля неквалифицированных инвесторов в России . Таковы результаты опроса профильного портала Investing.com, в котором приняли участие 1 тыс. инвесторов.

Наиболее востребованными среди этих инструментов стали цифровые валюты: 46% респондентов не исключили, что «крипта» может стать защитным вложением в будущем . Также 37% инвестирующих в альтернативные активы считают эффективным вложением покупку недвижимости . 47% ответивших назвали надежным инструментом золото, особенно в период кризиса. 27%, напротив, никогда не вкладывали деньги в драгоценный металл и используют акции и облигации.

Традиционно защитным активом выступает недвижимость, однако «крипта» — явный тренд 2021 года , отметила руководитель «Investing.com Россия» Анастасия Кошелева. По ее словам, цифровые активы опережают даже традиционные валюты, акции и другие инструменты фондового рынка.

Монетный взор Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Avishek Das

Российские пользователи — одни из наиболее активных участников рынка цифровых валют, сообщили «Известиям» в ЦБ. В регуляторе рассказали о значительных рисках вложений в криптовалюты для финансовой стабильности и инвесторов . Так, благодаря анонимному характеру «крипты» она активно используется преступниками для отмывания доходов и финансирования терроризма. В Банке России подчеркнули: за счет волатильности она может нанести сильный ущерб благосостоянию инвестора, а использование для ее покупки нецелевых кредитов повлечет невозможность погашения обязательств и риски для кредиторов.

В Банке России не ответили на вопрос «Известий» о том, планирует ли ЦБ вводить ограничения на вложения неквалифицированных инвесторов в криптовалюты.

Вложения россиян в цифровые монеты сейчас могут составлять порядка $300–500 млрд , причем за последний год они выросли примерно в шесть раз, оценил для «Известий» аналитик инвестиционной компании Exante Владимир Ананьев. По его словам, значительно увеличилась как стоимость инвестиций, так и число участников рынка. Наиболее популярный актив — биткоин, но альткоины привлекают всё больше внимания, что заметно по снижению индекса доминирования главной монеты до 42%. В последнее время обсуждается введение статуса квалифицированного инвестора для вложений в криптовалюты, однако это требование не будет ограничивать действия розничных клиентов на зарубежных криптоплощадках, так как большая их часть не регулируется в РФ, добавил эксперт.

Справка «Известий» С 1 октября 2021-го в России вступили ограничения на инвестиции для неквалифицированных инвесторов. Им доступны наименее рискованные продукты: государственные ценные бумаги РФ (ОФЗ), облигации российских эмитентов с высочайшим уровнем кредитного рейтинга, ПИФы с определенным рейтингом, акции, включенные в котировальные списки. При этом ограничений на инвестиции неквалов в волатильные криптовалюты не вводилось.

На пике вложений

Спрос на цифровые активы усилил кризис 2020-го, когда США и ЕС запустили печатный станок практически на избыточную мощность , уверен директор компании «Единый брокер» Артем Арзамасцев. А нулевые процентные ставки обесценили для частных инвесторов классические инструменты с фиксированной доходностью, такие как облигации и банковские депозиты , сказал он.

«Известия» опросили крупнейших брокеров, как изменились вложения розничных инвесторов в этом году по сравнению с предыдущим. В ВТБ объем инвестиций неквалов в российские и иностранные акции вырос на 63%, а в облигации, напротив, сократился на 10%. Это произошло из-за высокой инфляции, считает главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов.

Монетный взор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В России ценными бумагами владеет не более 5% населения, и многие не готовы инвестировать самостоятельно, поэтому вкладывают средства через рынок коллективных инвестиций, отметил директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» Михаил Кузин.

За последний год размер вложений розничных клиентов в акции и облигации увеличился более чем на 50%, сообщил руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Основной причиной стала благоприятная ситуация на рынке и рост интереса населения к фондовому рынку, пояснил эксперт. Он поддерживает ограничения для неквалов и считает, что их следует расширить и на сферу криптовалют из-за крайне высокой волатильности и риска потери средств.