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По бычьему велению: какие новые максимумы ждут крипторынок к концу года

Насколько еще могут взлететь цены на топовые монеты и как изменится капитализация
Фото: Global Look Press/imago-images/Janine Schmitz
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По бычьему велению: какие новые максимумы ждут крипторынок к концу года
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2021-11-09 18:27:19
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К концу 2021-го курс биткоина может достигнуть $80 тыс., а эфириума — $6 тыс., уверены опрошенные «Известиями» эксперты. Курс первой монеты утром 9 ноября дошел до очередного исторического максимума, торгуясь в моменте на отметке $68,4 тыс., второй — $4,8 тыс. Дальнейшее ралли на крипторынке поддержат популяризация цифровых активов, позитивные новости со стороны финансовых регуляторов и разбушевавшаяся инфляция во всем мире. При таком росте за полтора месяца капитализация этого рынка перешагнет за $3,5–3,7 трлн с нынешних почти $3 трлн, уверены специалисты. Однако наряду с прогнозируемыми рекордами аналитики предупреждают о неустойчивости цифровых монет и непрогнозируемых рисках.

Новые рубежи

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После утренних рекордов в $68,4 тыс. курс биткоина к 17:30 мск откатился до $67,7 тыс. В целом с начала 2021 года главная монета подорожала на $39,1 тыс., или на 133%, а с начала ноября — на $7,9 тыс., или на 13%. Не отстают от нее в цене и другие альтернативные монеты, преодолевая новые рубежи. Так, эфириум установил новый максимум и перевалил за $4,8 тыс. В ходе торгов 9 ноября он котировался вблизи достигнутых значений. Среди остальных альткоинов только за последнюю неделю больше всего поднялись Solana (+20%), Binance Coin (+18,4%), Cardano (+15,5%), XPR (+13,6%).

На волне рекордного роста стоимости монет капитализация рынка криптовалют 8 ноября впервые превысила исторический максимум и достигла $3 трлн. По состоянию на 17:30 мск вторника этот показатель скорректировался до $2,93 трлн.

Тон нынешним рекордам на рынке криптовалют задает бычий настрой, уверен ведущий стратег Eхаnte Янис Кивкулис. Он напомнил: начиная с весны и до октября биткоин рос довольно лениво и не ставил новых рекордов из-за просадки рынка. Однако в прошлом месяце ситуация переломилась. Рынок стал восстанавливаться, и на фоне начала торгов фьючерсными биткоин-ETF главная монета достигла нового максимума в $67 тыс., который сегодня вновь обновила. Динамику флагмана рынка повторил и эфириум: после просадки он тоже побил рекорд, торгуясь уже по $4,8 тыс., отметил эксперт.

По бычьему велению
курсс
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Camilo Freedman

— Также в пользу крипторынка играют и позитивные новости. В частности, ожидание решения комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по вопросу о регистрации «физических» биткоин-ETF, отслеживающих непосредственно курс биткоина, а не фьючерсов, — указал Янис Кивкулис. — Как показывает статистика, такие инструменты в ситуации растущего рынка более выгодные, и положительное решение по нему только усилит ралли на рынке.

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Криптовалюты продолжают утверждаться в качестве нового класса активов после запуска биткоин-ETF, основанных на фьючерсах, и всплеска инфляционных ожиданий, считает руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский. По его словам, в мире показатели инфляции продолжают расти и на этой неделе могут получить дополнительный драйвер в виде ускорения роста потребительских цен в США с 13-летнего максимума в 5,4% до 5,7%. Так, в Китае цены производителей достигли пика за 26 лет, добавил он.

На фоне сложившейся ситуации в экономиках стран и ряда других показателей, включая анализ поведения крупных держателей биткоина, которые пока не намерены избавляться от монет, следует ждать продолжения ралли на крипторынке, подчеркнул Аарон Хомский.

Говоря о результатах других монет и их будущих рекордах, Янис Кивкулис считает наиболее недооцененными — Cardano и Dogecoin.

Прогнозы и риски

Помимо вышеуказанных факторов, продолжению роста крипторынка поспособствует популяризация DeFi, NFT и блокчейн-игр, полагает Аарон Хомский. По его словам, благодаря последним, согласно прогнозам, аудитория пользователей криптовалют может вырасти с нынешних 200 млн до 1 млрд. Также 14 ноября в сети биткоина состоится обновление Taproot (технология для повышения работоспособности), которое повысит масштабируемость, приватность и улучшит функциональность смарт-контрактов монеты, рассказал он.

По бычьему велению
эфир
Фото: Global Look Press/CTK Photo/Richard Mundl
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В сети эфириума драйвером останутся ожидания одобрения властями США ETF на базе торгуемых фьючерсов. Тогда как с точки зрения макроэкономики поддержкой будут выступать поддержание инфляционных ожиданий на высоких уровнях на фоне нежелания центробанков развитых стран ускорять нормализацию монетарной политики и ряд других факторов, — резюмировал эксперт.

До конца года стоимость биткоина может пробить отметку $80 тыс., а эфириума — $6 тыс., оценил Янис Кивкулис. При этом капитализация рынка способна достичь $3,5 трлн, спрогнозировал эксперт. Аналогичную оценку по стоимости первой и второй монет дал Аарон Хомский, добавив, что общая стоимость рынка перешагнет порог в $3,7 трлн. Это будет по-прежнему малая величина на фоне капитализации золота и финансовых инструментов в фиате, добавил он.

Впрочем, нельзя исключать новых коррекций на рынке криптовалют, всё будет зависеть от глобальных настроений, считает эксперт из Eхаnte. Не стоит забывать о факторах, которые могут изменить этот рынок на корню, предупреждает директор компании «Единый брокер» Артем Арзамасцев. Самые важные — высокая волатильность монет без всяких видимых причин, а также отсутствие у них такого понятия, как внутренняя стоимость, что усложняет прогнозирование, добавил он.

Также есть и регулятивные риски: любая страна в какой-то момент сочтет неприемлемым слишком сильный переток «своих» денег в неконтролируемые им цифровые активы, отметил эксперт. Пока жесткие ограничительные меры принимает Китай, но ситуация может измениться с выходом государственных аналогов фиатных валют, подытожил Артем Арзамасцев.

По бычьему велению
портфель
Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Обратить внимание на криптобиржи и диверсифицировать портфель, разместив средства на разных площадках и защитив их таким образом, советует Янис Кивкулис. В погоне за заработком стоит ориентироваться на проверенные цифровые активы, призвал эксперт, не исключив появления новых мошеннических проектов наподобие Squid game («Игра в кальмара»), созданного по мотивам корейского сериала.

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