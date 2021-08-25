Электронный чек: инвесторы вновь разогнали курс биткоина и эфириума

Курс биткоина утром 23 августа впервые за три месяца перевалил за 50 тысяч долларов. Прочие криптовалюты также укрепились, а общая их рыночная капитализация превысила 2 триллиона долларов. При этом ситуация на рынке остаётся крайне неопределённой: отечественные и зарубежные инвесторы расходятся во мнениях, куда двинутся биткоин, эфириум и иже с ними дальше. Параллельно растут доходы майнеров, но это уж точно продлится недолго: судя по всему, переход эфириума на новую модель функционирования, не предусматривающую майнинга, произойдёт раньше, чем все думали. Подробности — в материале «Известий».

Взлет, посадка

В течение пары месяцев после достижения рекордных значений в мае, биткоин и другие криптовалюты находились в нокдауне. Их котировки упали в полтора-два раза и стабилизировались на довольно низких отметках по сравнению с достигнутыми максимумами. В то же время 25-30 тысяч долларов за биткоин и 2-2,5 тысячи за эфириум были вполне приличным курсом ещё по меркам прошлого года, так что падение можно было драматизировать только тем, кто рассчитывал на совершенно фантастические котировки, вроде 500 тысяч долларов за биткоин.

Тем не менее, к концу июля «крипта» вновь начала выбираться из ямы. Биткоином последовательно были взяты отметки в 30, 40 и 50 тысяч долларов, что всего на четверть меньше исторического максимума. Прогнозы, что криптовалютный спад окажется столь же длительным, как и в 2018-19 годах, на сей раз не оправдались.

Что произошло? У нового взлёта криптовалют было немало объективных и субъективных причин. Во-первых, сам спад был вызван фиксацией прибыли и ликвидацией длинных позиций краткосрочными инвесторами в начале лета, убеждён руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский. Достаточно было регуляторам пригрозить пальцем, и эти игроки предпочли выйти из игры, тогда как крупные инвесторы продолжили накапливать свои запасы. Но, как считает аналитик, затем подъём поддержали и другие действия, а ещё чаще — высказывания.

— Начало импульсу положили заверения Илона Маска о том, что основанные им Tesla и SpaceX не планируют избавиться от приобретенного на баланс компаний биткоина, и в будущем по мере улучшении экологичности майнинга возможно возвращение опции продажи электромобилей за первую криптовалюту. В дальнейшем эмоций добавили спекуляции на тему предполагаемой интеграции Amazon цифровых активов. Оживлению покупательной активности способствовали и планы крупнейшей в США биржи цифровых активов Coinbase направить 500 млн долларов на покупку криптовалют и в дальнейшем выделять на эти цели не менее 10% от чистой прибыли вкупе с сигналами SEC о готовности одобрить биржевой фонд на базе биткоина при выполнении определенных критериев. К последнему рынок готовился еще этой весной с приходом нового руководителя службы Гэри Генслера, — заявил собеседник «Известий».

По мнению представителя биржи Garantex Татьяны Максименко, рынок криптовалют как обычно демонстрирует свою эмоциональность.

— Им больше движут не фундаментальные, макроэкономические или технические факторы, а их восприятие участниками рынка. Вот и сейчас основным драйвером роста выступает аппетит участников рынка к прибыли, желание увидеть рост, их субъективное восприятие перспектив крипторынка. После взрывного роста до весны 2021 года наступил спад, который усугубился на фоне китайского запрета майнинга. Спад продлился около 4-5 месяцев, и инвесторы порядком соскучились по росту. Один из хороших показателей эмоционального фона крипторынка — индекс страха и жадности. Сейчас он у максимальных значений в районе 79-80 баллов. Это означает, что инвесторы ждут роста, предпочитают не продавать монеты, кто-то наоборот закупается в надежде дальнейшего роста.

Мелкие и суетливые

Стоит отметить и такой фактор, как активизация мелких инвесторов. В последние пару недель на большинстве криптовалютных площадок был зафиксирован заметный рост объёмов торгов, что может свидетельствовать как раз о выходе на арену частников, оперирующих сравнительно небольшими ресурсами. Дополнительным признаком активизации мелких трейдеров может служить аномально быстрый рост альткоинов (например, Cardano, который подорожал на 80%), куда институциональные игроки вкладываются реже.

Что побудило индивидуальных инвесторов пойти на крипторынок? Дело в том, что обычный фондовый рынок в последние месяцы крайне пассивен, а популярные у молодёжи «мемные акции» вроде GameStop, AMC и Blackberry и вовсе падают в цене. На биткоине и эфире сейчас хотя бы можно заработать, хотя и риски заметно больше.

В этой ситуации не сработали даже такие ограничители как принятие Сенатом США «инфраструктурного» законопроекта, в который не вошли все поправки, лоббируемые представителями криптоиндустрии. И напротив, такие сигналы, как приём PayPal криптовалют в Великобритании (значительном, но не самом большом рынке), воспринимаются на ура.

Поменьше эмоций

Однако столь эмоциональное отношение делает будущее криптовалют малопредсказуемым. Опрошенные «Известиями» эксперты разделились в оценке их перспектив.

— Я думаю, что нынешняя волна роста продлится до нового года и выведет биткоин к новым историческим максимумам — 80 тысяч долларов, а может и выше, — считает Татьяна Максименко. — К этому времени хешрейт сети биткоина восстановится после китайского запрета майнинга. Часть китайских производств переместится в США, что привлечет в майнинг еще больше американских инвесторов, которым спокойнее вкладываться в компании, зарегистрированные и работающие в соответствии с американским законодательством — так рисков меньше. Увеличение американских инвестиций тоже скажется на росте курса биткоина.

На данный момент выше барьера в 50 тысяч долларов биткоин закрепиться не смог и к вечеру 24 августа упал к 48 тысячам. По словам Аарона Хомского, самая популярная криптовалюта «пока не подтвердила амбиции по возврату к историческому максимуму в ближайшие недели».

— Нельзя исключать, что в ближайшие дни мы станем свидетелями новой попытки после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на банковском симпозиуме в Джексон-Хоул. Отсутствие конкретики в отношении темпов и дат начала сворачивания программы количественного смягчения может поддержать позитивные настроения на всех финансовых рынках и придать сил «быкам» в том числе на криптовалютном рынке. Однако если подобные сигналы все же последуют, можно ожидать некоторого стресса на рынках, в результате которого биткоин может вернуться к 41-44 тысячам долларов. Дальнейшая диспозиция в этом случае будет зависеть от вектора мировой экономики в контексте уменьшения ФРС монетарных стимулов.

Наверняка можно предсказывать лишь то, что непростые времена ожидают майнеров. В июле они заработали около миллиарда долларов, благодаря, с одной стороны росту курса криптовалют, а с другой снижению активности на рынке китайцев из-за принятых весной ограничений со стороны правительства страны. Снижение конкуренции дало возможность заработать всем видам «шахтёров»: от частников, добывающих валюту на видеокартах до промышленных фабрик, занимающихся майнингом.